Жара до +34°С ожидается в Беларуси 11 июня

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 34 градусов ожидается в Беларуси 11 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность. Ночью преимущественно по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. В ночные и утренние часы местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-21 градус тепла. Днем будет от плюс 28 до плюс 34.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупреждают, что в дневные часы максимальная температура воздуха достигнет 30-34 градусов.

В пятницу, 12 июня, на большей части территории страны сохранится жаркая погода.-0-

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