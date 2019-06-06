Жара сказывается на самочувствии водителей и нередко становится причиной аварий - ГАИ

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода ухудшает самочувствие водителей и негативно влияет на их реакцию, что становится причиной аварий, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в республике будет очень жаркая погода с дождями и грозами. В таких погодных условиях водители быстрее утомляются, снижается концентрация внимания и скорость реагирования на нештатные ситуации. У многих людей появляется усталость и недомогание, головокружение, вялость, сонливость. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям контролировать свое самочувствие во время движения, метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями людям отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем. Рекомендуется брать в дорогу воду и необходимые лекарства. В автомобиле должен быть исправный огнетушитель.

"В жаркую погоду при нагревании проезжей части на поверхность может выступать битум, который маслянистой пленкой покрывает дорожное полотно. Это значительно снижает коэффициент сцепления колес с дорогой, что может привести к потере управляемости и увеличению тормозного пути. Такая пленка особенно опасна в начале дождя. При попадании в полосу дождя нужно сразу, но очень плавно снижать скорость и воздерживаться от резких маневров и торможений", - предупреждают в ГАИ.

Госавтоинспекция информирует, что за прошедшие сутки в республике произошло 350 дорожно-транспортных происшествий. "В 22 ДТП 28 человек получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 38 водителей. За превышение скоростных режимов оштрафовано 527 водителей, - отметили в УГАИ МВД. - Пресечено 117 фактов управления автомобилями бесправниками, а также выявлено 362 водителя и пассажира, не пристегнутых ремнями безопасности. За нарушение правил дорожного движения оштрафовано 518 пешеходов, из них 57 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток, а 59 человек находились в состоянии опьянения".-0-