24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара в Беларуси начнет ослабевать в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Жара продолжает бить рекорды, причем речь уже идет не о суточных рекордах, а о рекордах всего июня. Так, за 23 июня обновлены рекорды максимальной температуры воздуха месяца повсеместно по Гомельской области (интересно, что в Василевичах предыдущий рекорд держался ровно 120 лет), почти повсеместно по Могилевской области (только в Бобруйске до рекорда 1963 года не хватило 0,4 градуса), на большей части Витебской и Брестской областей, а также местами по Минской области. В столице рекорд июня 2019 года (плюс 34 градуса) удержался. Кроме того, 23 июня обновлен и абсолютный рекорд июня по территории Беларуси - плюс 37,1 на метеостанции Октябрь Гомельской области (предыдущий рекорд плюс 35,6 отмечен в Березино в 1964 году)", - рассказали в Белгидромете.

Жарким будет и 24 июня. По Гомельской и Могилевской областям красный уровень опасности продолжит действовать и завтра.

В пятницу, 25 июня, территория Беларуси по-прежнему будет находиться под влиянием очень теплой неустойчивой воздушной массы. Ночью в западных, а днем и в центральных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Поэтому ночью по западу, а днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый, днем южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 18-23 градуса выше нуля. Днем будет 29-34 градуса тепла, на большей части Гомельской и Могилевской областей и местами на остальной территории - плюс 35-36.

"В субботу и воскресенье, 26 и 27 июня, Беларусь будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта, медленно смещающегося в восточном направлении, вслед за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса. Жара постепенно начнет ослабевать. Но это не касается юго-восточных областей - там по-прежнему будет жарко", - отметили в Белгидромете.

В субботу, 26 июня, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах возможны сильные дожди, град. Ветер прогнозируется западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса тепла. Днем будет 21-28 градусов тепла, преимущественно по юго-востоку - плюс 29-34, в отдельных районах Гомельской и Могилевской областей - до плюс 36.

В воскресенье, 27 июня, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Местами грозы, ночью в отдельных районах возможны сильные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от плюс 13 по западу до 22 градусов выше нуля по востоку. Днем будет 21-27 градусов тепла, в юго-восточных районах - до плюс 31.

В дальнейшем фронтальный раздел замедлит свое движение и обоснуется на востоке Беларуси. Там пройдут кратковременные дожди. А температурный фон по стране понизится до комфортных значений. В понедельник - среду, 28-30 июня, преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 21-28 градусов тепла.-0-

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