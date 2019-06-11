Жара в Беларуси сохранится до конца недели

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 12 июня, жаркая погода сохранится до конца недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем в среду 12 июня на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов выше нуля. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь днем местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит от плюс 11 на севере до 20 на юге Беларуси, максимальная днем - плюс 27-33.-0-

Прогноз погоды на неделю