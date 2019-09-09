Жаркая новость осени: летняя рассрочка от "Дана Холдингз" на срок до 10 лет продлена!

Председатель Совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич так объяснил это решение:
– Когда "Дана Холдингз" весной этого года объявила о десятилетней рассрочке от застройщика, мы не ожидали, что ажиотажный спрос на это предложение будет продолжаться все лето. При этом многие потенциальные покупатели были на отдыхе и не успели собрать средства на минимальный первый взнос. Создалась ситуация, при которой у нас есть целый список заявок от таких клиентов. Поэтому мы решили продлить акцию предоставления длительной рассрочки при покупке квартир.
Безусловно, этот шаг потребует от компании дополнительных инвестиций в строительство жилья, но, по словам Вибора Мулича, такое решение полностью соответствует принципам холдинга.
– Мы стремимся к тому, чтобы возможность приобрести собственное жилье была у каждой белорусской семьи, обладающей стабильным доходом. Поэтому предлагаем воспользоваться рассрочкой, чтобы люди могли направлять свои средства не на аренду жилья, а на строительство собственных квартир, – отметил Вибор Мулич.
Условия предоставления рассрочки максимально просты – покупателю необходимо внести от 30% стоимости квартиры, а на оставшуюся сумму получить рассрочку. Платежи осуществляются ежемесячно равными долями в зависимости от выбранного срока – для 10-летней рассрочки, например, весь процесс покупки составит 120 выплат.
Для покупателей важно, что рассрочка честная – без процентов, без поручителей. Не нужно собираться справки о доходах – для оформления рассрочки достаточно предъявить паспорт и внести первый взнос. Покупку квартиры можно совершить буквально в один день, посетив отдел продаж компании "Дана Холдингз"!
В жилом комплексе
Преимущества элитного
Для приверженцев здорового образа жизни это утренние пробежки по дорожкам парка, а также водно-спортивный комплекс "Олимпийский", аквапарк "Фристайл", футбольные поля, теннисные корты… И все это – в шаговой доступности!
Здесь прекрасное транспортное сообщение, в том числе сразу две станции метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская". Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места на территории комплекса и гостевые места для парковки вдоль парка, а также теплый подземный паркинг в самом жилом комплексе на 190 мест, в который можно спуститься на лифте прямо от двери квартиры.
Здесь безопасно и спокойно – комплекс оснастят новейшей системой видеонаблюдения, а территорию огородят забором высотой 2 метра.
Наконец, здесь будет уникальный встроенный детский сад на 90 мест – прямо в доме! Безопасная прогулочная зона на улице получит собственное надежное ограждение и отличное игровое оборудование.
В многофункциональном комплексе
Этот комплекс расположен в одном из самых живописных районов города. А его преимущества – не только красивая европейская архитектура, но и развитая инфраструктура. Все необходимое здесь буквально рядом с домом!
Расположение рядом с Национальной библиотекой и лесопарковой зоной гарантируют чистый воздух и прекрасные виды.
В районе прекрасно развито транспортное сообщение: в пешей доступности станция метро "Восток" и удобные маршруты наземного транспорта.
В шаговой доступности строится детский сад. Прекрасная современная школа, магазины, кафе и объекты сферы услуг – все рядом. А еще – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall и бизнес-центр Dana Center с современными офисами.
Здесь же расположен и бизнес-центр класса "А" Dana Center, в котором, к слову, работает отдел продаж "Дана Холдингз".
И, конечно же, "Маяк Минска" – это особая, пости средиземноморская атмосфера. Ось всего комплекса – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо! Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. А еще бульвар Пикассо – это пространство активной городской жизни, в котором есть место для детских и районных праздников, городских форумов, ярмарок и фестивалей.
А завершается бульвар удивительным фонтаном "Дана Танец", который стал новой достопримечательностью Минска и любимым местом вечерних прогулок. Яркое лазерно-светового шоу в струях воды, танцующей под великолепную музыку, – это незабываемое зрелище. И прекрасный релакс для тех, кто живет в этом комплексе!
Рассрочка на приобретение квартир в многофункциональном
Преимущества этого комплекса неоспоримы. Это и квартальный способ организации жилого пространства, объединенного вокруг огромного парка, и прекрасное расположение и развитая транспортная инфраструктура, включая две строящиеся станции метро, и весь комплекс образовательных, торговых, культурных и развлекательных объектов, в том числе самый большой торгово-развлекательный центр в стране, который здесь будет возведен. Достаточно сказать, что буквально в каждом квартале запланировано появление детских учреждений – или садиков, или школ.
В обустроенных дворах – зеленые зоны, детские и спортивные площадки, велопарковки. Все кварталы комплекса между собой будут связаны сетью велодорожек.
Не будут забыты и автомобилисты – множество плоскостных стоянок и паркингов обеспечат места хранения машин, при этом во многих кварталах внутренние дворы будут избавлены от транспорта.
Конечно же, у расположенного пости в центре города комплекса прекрасное сообщение благодаря многочисленным транспортным маршрутам, а непосредственно в границах комплекса сегодня строятся сразу две станции метро третьей линии.
Деловым сердцем проекта станет Международный финансовый центр MinskWorld, в появлении которого, как было заявлено на самом высоком уровне, заинтересована Беларусь.
С Международным финансовым центром Дубая на уровне правительства страны
В общем, "Минск Мир" – это город в его современном понимании, то есть красивый, функциональный и комфортный.
Интересный факт – в комплекс входит квартал Чемпионов, каждый дом которого посвящен столицам Олимпийских игр, в которых белорусские атлеты завоевывали золотые медали.
Именно здесь во время II Европейских игр, которые проводились в Минске, спортсменами сербской сборной и руководством компании "Дана Холдингз" была заложена капсула с посланием для будущих поколений, которые станут жителями этого квартала.
И именно здесь выбирают квартиры многие известные белорусские спорстмены! Еще бы, ведь для чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы и Европейских игр в квартале Чемпионов установлены очень приятные скидки: обладателям золотых медалей – 100 евро с квадратного метра, серебряных – 50 евро, бронзовых – 25 евро.
Анна Сола заглянула в отдел продаж "дана Холдингз" не случайно. Девушка уже много лет занимается биатлоном, в ее активе – золотая медаль юниорского чемпионата мира, а также бронза чемпионата Европы. А значит, есть возможность приобрести квартиру дешевле!
– Я пришла в отдел продаж ознакомится с условиями продажи квартир, узнать, какие есть предложения. Уже выбрала несколько вариантов, теперь надо подумать, какой предпочесть. Предложение, конечно очень хорошее, поэтому постараюсь узнать все нюансы и сделать выбор, – рассказала спортсменка.
Рассрочка особенно удобна для молодых людей, которым зачастую приходиться жить на съемных квартирах. Вот и Анна решила приобрести квартиру в рассрочку.
– Это очень выгодные условия, без банковских процентов и сроком на 10 лет. Мы уже посчитали – если сравнить кредит и рассрочку, то рассрочка обходится намного дешевле, – уверена Анна.
Впрочем, удача с таким застройщиком может улыбнуться не только спортсменам. В компании "Дана Холдингз" в особом почете семейные ценности, поэтому многодетные семьи при покупке квартир также могут рассчитывать на очень приятные скидки!
Не удивительно, что предложение приобрести квартиры в длительную рассрочку, с которым выступила "Дана Холдингз", получило огромный резонанс – возможность стать собственником своего жилья получили практически все белорусы с обычными доходами. И многие уже воспользовались этим уникальным предложением.
Дмитрий Стронгин, к примеру, уже стал владельцем собственного жилья, а теперь привел по своим стопам родственников.
– В комплексе "Минск Мир" я купил квартиру. Мне понравились планировки. Понравилось также расположение комплекса, его внешний вид и то, что рядом будет Международный финансовый центр. А еще недалеко будет расположен парк, и это важно, потому что дети там будут гулять. В каждом квартале здесь будет или школа, или детский садик, две станции метро неподалеку, множество магазинов, кафе – то есть развитая инфраструктура. Правильно говорят – настоящий город в городе, – считает Дмитрий.
Мужчина считает очень важным гибкий подход к клиентам компании "Дана Холдингз".
– Застройщик предложил очень удобные условия покупки. Свою квартиру, например, мы брали в рассрочку. Родственникам понравился мой опыт, и я привел их в офис продаж "Дана Холдингз" – они тоже здесь покупают квартиру. В следующем году мы получаем ключи, и будем жить неподалеку друг от друга, – рассказал минчанин.
К слову, Дмитрий вовсе не считает рассрочку обременительной для людей со стабильным доходом.
– На сегодняшний день, учитывая, как поднялись цены на аренду, выплаты по рассрочке полностью соответствуют стоимости аренды двухкомнатной квартиры в Минске. Но разница ведь большая – платить за рассрочку или за аренду. Тут строишь собственное жилье – а там отдаешь деньги другому человеку, – справедливо рассуждает мужчина.
Проследовать хорошему примеру теперь смогут многие – продление рассрочки стало настоящим подарком для тех, кто мечтает о собственном жилье!
Все подробности по условиям покупки квартир в длительную рассрочку в комплексах "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" и "Минск Мир" можно узнать на сайте