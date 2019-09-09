Жаркая новость осени: летняя рассрочка от "Дана Холдингз" на срок до 10 лет продлена!

Председатель Совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич так объяснил это решение:

– Когда "Дана Холдингз" весной этого года объявила о десятилетней рассрочке от застройщика, мы не ожидали, что ажиотажный спрос на это предложение будет продолжаться все лето. При этом многие потенциальные покупатели были на отдыхе и не успели собрать средства на минимальный первый взнос. Создалась ситуация, при которой у нас есть целый список заявок от таких клиентов. Поэтому мы решили продлить акцию предоставления длительной рассрочки при покупке квартир.

Председатель Совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич

Безусловно, этот шаг потребует от компании дополнительных инвестиций в строительство жилья, но, по словам Вибора Мулича, такое решение полностью соответствует принципам холдинга.

– Мы стремимся к тому, чтобы возможность приобрести собственное жилье была у каждой белорусской семьи, обладающей стабильным доходом. Поэтому предлагаем воспользоваться рассрочкой, чтобы люди могли направлять свои средства не на аренду жилья, а на строительство собственных квартир, – отметил Вибор Мулич.

Условия предоставления рассрочки максимально просты – покупателю необходимо внести от 30% стоимости квартиры, а на оставшуюся сумму получить рассрочку. Платежи осуществляются ежемесячно равными долями в зависимости от выбранного срока – для 10-летней рассрочки, например, весь процесс покупки составит 120 выплат.

Для покупателей важно, что рассрочка честная – без процентов, без поручителей. Не нужно собираться справки о доходах – для оформления рассрочки достаточно предъявить паспорт и внести первый взнос. Покупку квартиры можно совершить буквально в один день, посетив отдел продаж компании "Дана Холдингз"!

В жилом комплексе комплекса "Парк Челюскинцев" рассрочка на покупку квартир предоставляется на срок до 4 лет.

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"

Лобби в доме "Парк Челюскинцев"

Преимущества элитного комплекса "Парк Челюскинцев" хорошо известны. Ведь буквально в двух шагах – любимое место отдыха минчан и гостей столицы, парк Челюскинцев и Ботанический сад, которые занимают площадь более 175 гектаров.

Парк Челюскинцев и Ботанический сад – любимое место отдыха минчан

Для приверженцев здорового образа жизни это утренние пробежки по дорожкам парка, а также водно-спортивный комплекс "Олимпийский", аквапарк "Фристайл", футбольные поля, теннисные корты… И все это – в шаговой доступности!

Здоровье и спорт – стиль жизни в комплексе "Парк Челюскинцев"

Здесь прекрасное транспортное сообщение, в том числе сразу две станции метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская". Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места на территории комплекса и гостевые места для парковки вдоль парка, а также теплый подземный паркинг в самом жилом комплексе на 190 мест, в который можно спуститься на лифте прямо от двери квартиры.

Автостоянка и подземный паркинг будут к услугам автовладельцев

Здесь безопасно и спокойно – комплекс оснастят новейшей системой видеонаблюдения, а территорию огородят забором высотой 2 метра.

Современная городская среда – это "Парк Челюскинцев"

Наконец, здесь будет уникальный встроенный детский сад на 90 мест – прямо в доме! Безопасная прогулочная зона на улице получит собственное надежное ограждение и отличное игровое оборудование.

Детский сад – прямо в доме!

В многофункциональном комплексе "Маяк Минска" рассрочка на покупку квартир предоставляется до 5 лет.

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"

Этот комплекс расположен в одном из самых живописных районов города. А его преимущества – не только красивая европейская архитектура, но и развитая инфраструктура. Все необходимое здесь буквально рядом с домом!

Расположение рядом с Национальной библиотекой и лесопарковой зоной гарантируют чистый воздух и прекрасные виды.

Комплекс "Маяк Минска" рядом с Национальной библиотекой

Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"

В районе прекрасно развито транспортное сообщение: в пешей доступности станция метро "Восток" и удобные маршруты наземного транспорта.

Станция метро "Восток" – в пешей доступности

В шаговой доступности строится детский сад. Прекрасная современная школа, магазины, кафе и объекты сферы услуг – все рядом. А еще – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall и бизнес-центр Dana Center с современными офисами.

Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений

Здесь же расположен и бизнес-центр класса "А" Dana Center, в котором, к слову, работает отдел продаж "Дана Холдингз".

В состав многофункционального комплекса "Маяк Минска" входит бизнес-центр Dana Center - идеальное место для ведения самого успешного бизнеса

И, конечно же, "Маяк Минска" – это особая, пости средиземноморская атмосфера. Ось всего комплекса – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо! Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. А еще бульвар Пикассо – это пространство активной городской жизни, в котором есть место для детских и районных праздников, городских форумов, ярмарок и фестивалей.

Красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо

Бульвар Пикассо – это пространство активной городской жизни

А завершается бульвар удивительным фонтаном "Дана Танец", который стал новой достопримечательностью Минска и любимым местом вечерних прогулок. Яркое лазерно-светового шоу в струях воды, танцующей под великолепную музыку, – это незабываемое зрелище. И прекрасный релакс для тех, кто живет в этом комплексе!

Новая достопримечательность Минска - фонтан "Дана Танец"

Рассрочка на приобретение квартир в многофункциональном комплексе "Минск Мир" – до 10 лет.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

Преимущества этого комплекса неоспоримы. Это и квартальный способ организации жилого пространства, объединенного вокруг огромного парка, и прекрасное расположение и развитая транспортная инфраструктура, включая две строящиеся станции метро, и весь комплекс образовательных, торговых, культурных и развлекательных объектов, в том числе самый большой торгово-развлекательный центр в стране, который здесь будет возведен. Достаточно сказать, что буквально в каждом квартале запланировано появление детских учреждений – или садиков, или школ.

Дом "Гонконг"

Дома "Марина"

Лобби дома "Марина"

В обустроенных дворах – зеленые зоны, детские и спортивные площадки, велопарковки. Все кварталы комплекса между собой будут связаны сетью велодорожек.

Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

Не будут забыты и автомобилисты – множество плоскостных стоянок и паркингов обеспечат места хранения машин, при этом во многих кварталах внутренние дворы будут избавлены от транспорта.

Для автомобилистов – множество плоскостных стоянок и паркингов

Конечно же, у расположенного пости в центре города комплекса прекрасное сообщение благодаря многочисленным транспортным маршрутам, а непосредственно в границах комплекса сегодня строятся сразу две станции метро третьей линии.

Деловым сердцем проекта станет Международный финансовый центр MinskWorld, в появлении которого, как было заявлено на самом высоком уровне, заинтересована Беларусь.

Международный финансовый центр MinskWorld

С Международным финансовым центром Дубая на уровне правительства страны заключено соглашение о сотрудничестве в деле создания Минского МФЦ , а за полгода до этого компания "Дана Холдингз" заключила аналогичное соглашение о сотрудничестве и консультативной помощи с руководством МФЦ эмирата Дубай . К слову, застройщик уже приступил к непосредственным работам по возведению финансового центра, подключив авторитетных международных специалистов.

В общем, "Минск Мир" – это город в его современном понимании, то есть красивый, функциональный и комфортный.

Интересный факт – в комплекс входит квартал Чемпионов, каждый дом которого посвящен столицам Олимпийских игр, в которых белорусские атлеты завоевывали золотые медали.

Дома "Сидней" и "Сочи" квартала Чемпионов

Дом "Рио-де-Жанейро"

Лобби дома "Рио-де-Жанейро"

Именно здесь во время II Европейских игр, которые проводились в Минске, спортсменами сербской сборной и руководством компании "Дана Холдингз" была заложена капсула с посланием для будущих поколений, которые станут жителями этого квартала.

В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам

И именно здесь выбирают квартиры многие известные белорусские спорстмены! Еще бы, ведь для чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы и Европейских игр в квартале Чемпионов установлены очень приятные скидки: обладателям золотых медалей – 100 евро с квадратного метра, серебряных – 50 евро, бронзовых – 25 евро.

Анна Сола заглянула в отдел продаж "дана Холдингз" не случайно. Девушка уже много лет занимается биатлоном, в ее активе – золотая медаль юниорского чемпионата мира, а также бронза чемпионата Европы. А значит, есть возможность приобрести квартиру дешевле!

Анна Сола

– Я пришла в отдел продаж ознакомится с условиями продажи квартир, узнать, какие есть предложения. Уже выбрала несколько вариантов, теперь надо подумать, какой предпочесть. Предложение, конечно очень хорошее, поэтому постараюсь узнать все нюансы и сделать выбор, – рассказала спортсменка.

Рассрочка особенно удобна для молодых людей, которым зачастую приходиться жить на съемных квартирах. Вот и Анна решила приобрести квартиру в рассрочку.

– Это очень выгодные условия, без банковских процентов и сроком на 10 лет. Мы уже посчитали – если сравнить кредит и рассрочку, то рассрочка обходится намного дешевле, – уверена Анна.

Впрочем, удача с таким застройщиком может улыбнуться не только спортсменам. В компании "Дана Холдингз" в особом почете семейные ценности, поэтому многодетные семьи при покупке квартир также могут рассчитывать на очень приятные скидки!

Не удивительно, что предложение приобрести квартиры в длительную рассрочку, с которым выступила "Дана Холдингз", получило огромный резонанс – возможность стать собственником своего жилья получили практически все белорусы с обычными доходами. И многие уже воспользовались этим уникальным предложением.

Дмитрий Стронгин, к примеру, уже стал владельцем собственного жилья, а теперь привел по своим стопам родственников.

Дмитрий Стронгин

– В комплексе "Минск Мир" я купил квартиру. Мне понравились планировки. Понравилось также расположение комплекса, его внешний вид и то, что рядом будет Международный финансовый центр. А еще недалеко будет расположен парк, и это важно, потому что дети там будут гулять. В каждом квартале здесь будет или школа, или детский садик, две станции метро неподалеку, множество магазинов, кафе – то есть развитая инфраструктура. Правильно говорят – настоящий город в городе, – считает Дмитрий.

Мужчина считает очень важным гибкий подход к клиентам компании "Дана Холдингз".

– Застройщик предложил очень удобные условия покупки. Свою квартиру, например, мы брали в рассрочку. Родственникам понравился мой опыт, и я привел их в офис продаж "Дана Холдингз" – они тоже здесь покупают квартиру. В следующем году мы получаем ключи, и будем жить неподалеку друг от друга, – рассказал минчанин.

К слову, Дмитрий вовсе не считает рассрочку обременительной для людей со стабильным доходом.

– На сегодняшний день, учитывая, как поднялись цены на аренду, выплаты по рассрочке полностью соответствуют стоимости аренды двухкомнатной квартиры в Минске. Но разница ведь большая – платить за рассрочку или за аренду. Тут строишь собственное жилье – а там отдаешь деньги другому человеку, – справедливо рассуждает мужчина.

Проследовать хорошему примеру теперь смогут многие – продление рассрочки стало настоящим подарком для тех, кто мечтает о собственном жилье!

Все подробности по условиям покупки квартир в длительную рассрочку в комплексах "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" и "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by , по единому номеру для всех операторов мобильной связи 7675 и в отделе продаж компании на улице Мстиславца, 9 (Dana Center, 1 этаж). Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 – в выходные. Телефоны отдела продаж: +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

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