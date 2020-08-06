6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода будет в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На протяжении рабочей недели в страну поступали довольно теплые воздушные массы, в связи с чем температурный фон значительно повысился. В большинстве дней максимальная температура воздуха во многих районах достигала 23-29 градусов, а по югу страны воздух прогревался до 30-32. Осадков было немного, лишь при прохождении неактивного атмосферного фронта в отдельных районах отмечались дожди", - рассказали синоптики.

В конце недели погодные условия будут определяться в основном влиянием антициклона с центром над странами Балтии, лишь в воскресенье погоду начнут формировать влажные воздушные массы, поступающие с Западной Европы. Сохранится теплая с небольшим количеством осадков погода. В пятницу, 7 августа, ожидается без осадков. Температура воздуха ночью будет 9-15 градусов, по югу - до плюс 19. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

В субботу, 8 августа, прогнозируется преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северо-востоку пройдут небольшие дожди. Ночью и утром будет слабый туман. В ночные часы будет от 9 до 15 градусов, по юго-западу страны до плюс 17. Днем ожидается 23-30 градусов.

В воскресенье, 9 августа, ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью будет 12-17 градусов, днем - 24-29.

В начале следующей недели существенных изменений в характере погоды не произойдет, в страну продолжат поступать теплые, но неустойчивые воздушные массы. В отдельных районах могут отмечаться кратковременные дожди, есть вероятность гроз. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Температурный фон будет несколько выше нормы и составит в ночные часы в основном плюс 10-17 градусов, днем - от 21 градуса по северо-западу до 29 по югу страны.-0-