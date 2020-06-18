18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода сохранится в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"После прохладных выходных в начале текущей недели воздушные потоки изменили направления с северо-восточных на юго-восточные, и в Беларусь начала поступать очень теплая и влажная воздушная масса с Черного моря. В республике отмечались грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В отдельных районах страны количество выпавших осадков за сутки превысило 50 мм, что составило половину июньской нормы", - рассказали синоптики.

В пятницу, 19 июня, погодные условия в Беларуси будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса. Местами, а днем по Брестской и Гродненской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем - 26-32 выше нуля.

В субботу, 20 июня, в Беларуси сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Ночью местами, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ночью будет от 14 до 20 градусов тепла, днем - от плюс 24 по юго-западу до 32 выше нуля по северо-востоку.

В воскресенье, 21 июня, погоду в стране будут определять малоподвижные атмосферные фронты. На большей части территории республики пройдут дожди, в отдельных районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем - 23-29 выше нуля, по юго-востоку - до плюс 32, но в северных и юго-западных районах местами 20-22 градуса тепла.

В начале следующей недели территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта, за которым в страну начнет поступать более прохладный воздух со Скандинавии. В понедельник, 22 июня, дневной температурный фон на большей части республики понизится до 18-25, лишь в южных районах будет немного теплее.-0-

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