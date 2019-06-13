13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси установилась аномально жаркая погода с дефицитом осадков. Вчера днем температура воздуха почти повсеместно достигла плюс 31-34 градусов, самые высокие значения отмечены в Жлобине - 34,7 градуса тепла. В отдельных районах страны были превышены абсолютные июньские максимумы температуры воздуха за весь период наблюдений. В связи с жаркой сухой погодой отмечается высокая пожароопасность в лесах. До конца недели будет преобладать жаркая без осадков погода, лишь в пятницу местами ожидаются локальные грозовые дожди, а в выходные по северу страны - ослабление жары", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 14 июня, ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса выше нуля. Днем будет 28-33 градуса тепла, местами по Брестской и Гомельской областям воздух прогреется до 34 градусов.

В субботу, 15 июня, будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по Витебской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, по югу страны - плюс 21-22 градуса. Днем будет от 24 градусов по северу до 33 градусов выше нуля по югу Беларуси.

В воскресенье, 16 июня, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 20-22 градуса. Днем будет от плюс 24 градусов по северо-востоку до 33 градусов тепла по югу Беларуси.

В понедельник, 17 июня, под влиянием малоактивного атмосферного фронта ночью местами по северу, днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 15-22 градуса тепла. Днем будет в основном 28-34 градуса тепла, лишь по северо-западу страны - плюс 25-27 градусов.-0-

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