Жаркие условия в лучших комплексах Минска! До конца августа квартиры в беспроцентную рассрочку до 10 лет!

Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 27 июля 2020
Минск Облачно с прояснениями +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:57 В Бресте таксист сбил подростка Происшествия
09:52 Житель Кобрина ездил с поддельными российскими правами Происшествия
09:46 Генконсульство США в Чэнду закрыто и взято под контроль властей Китая В мире
09:39 Белорусский торговый дом предложили создать в Курской области Экономика
09:31 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": БелАЭС нового поколения 3+ - залог энергетической безопасности государства Общество
09:30 Более 60 человек погибли при вооруженном нападении на деревню в Судане В мире
09:27 В Логойском районе водитель уснул за рулем: один человек погиб, четверо травмированы Происшествия
09:20 Цена золота обновила рекорд В мире
09:16 Пассажирка легковушки пострадала в аварии с грузовиком в Каменецком районе Происшествия
09:14 В Донбассе установлен режим полного прекращения огня В мире
09:07 В Казахстане из-за пандемии доля неимущих в 2020 году может достичь 12,7% В мире
09:00 Жаркие условия в лучших комплексах Минска! До конца августа квартиры в беспроцентную рассрочку до 10 лет! Общество
08:59 Туринский "Ювентус" в девятый раз подряд стал чемпионом Италии Спорт
08:51 Власти США планируют потратить на поддержку экономики еще $1 трлн В мире
08:49 "Ясельда", что может быть лучше для идеального отдыха Общество
08:42 В Калинковичах мальчик застрял головой между прутьями ограждения моста Происшествия
08:39 "Белоруснефть-Сибирь" пополнила парк оборудования буровым комплексом нового поколения Экономика
08:24 В Китае за сутки выявили самое большое число новых случаев COVID-19 c 6 марта В мире
08:08 В Сиэтле после массовых беспорядков задержаны 47 человек В мире
08:00 Картина выходных: ситуация на ценовом рынке, старт приемной кампании в вузы и "Женщина года - 2019" Общество
07:52 В Белыничском районе утонул ребенок Происшествия
07:40 В Гомеле при ремонте обрушились конструкции четырехэтажного здания Происшествия
07:21 Приют для бездомных животных строят в Березе Регионы
00:48 Угнанный 30 лет назад Ferrari случайно нашли в канале Амстердама В мире
00:12 В Индии начали тестировать вакцину от коронавируса на людях В мире
26.07.20
26.07.20 23:40 ФОТОФАКТ: Репетиция показательного выступления воздушно-десантных войск Регионы
26.07.20 23:10 В Багдаде прогремели взрывы В мире
26.07.20 22:48 Бэнкси пожертвовал для аукциона на нужды больницы в Вифлееме триптих Калейдоскоп
26.07.20 22:06 "Шахтер" разгромил "Смолевичи" в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
26.07.20 21:54 Соловей: в Гомельском регионе в этом году ожидается высокий урожай зерновых Регионы
Все новости
Все новости
Общество
27 июля 2020, 09:00

Жаркие условия в лучших комплексах Минска! До конца августа квартиры в беспроцентную рассрочку до 10 лет!

Длительная рассрочка, которую предложил застройщик, возводящий престижные комплексы в столице, стала бесспорной сенсацией на рынке новой недвижимости. Практически для всех семей со стабильным доходом этот финансовый инструмент сделал покупку собственного жилья реальностью. Квартирный вопрос с рассрочкой стал действительно решаемым! Правда, воспользоваться этим преимуществом следует до конца августа.

В чем суть длительной рассрочки? Покупатель вносит от 30% стоимости квартиры собственными средствами или кредитными деньгами от банка, а оставшаяся часть стоимости квартиры делится на равные части по количеству месяцев в выбранном сроке рассрочки. Платежи за квартиру вносятся покупателем ежемесячно.

Есть возможность приобретения квартиры в длительную рассрочку и без первого взноса – конкретные условия покупки в этом случае обсуждаются с менеджером по продажам. Эта возможность сохранится только до конца лета!

В многофункциональном комплексе "Минск Мир" рассрочка предлагается до 10 лет – это 120 месяцев при максимальном сроке, в комплексе "Парк Челюскинцев"до 100 месяцев.

При этом – никаких процентов и переплат. Никаких справок о доходах и поручителей. Для покупки нужен только паспорт. Все очень прозрачно, понятно и удобно! Покупатель заключает прямой договор с застройщиком и платит строго оговоренную на этапе покупки ежемесячную сумму.

К каждому покупателю – индивидуальный подход. Поэтому вариантов предоставления рассрочки множество.

Тому, кто готов внести более 30% стоимости квартиры, можно рассчитывать на скидку – этот вопрос обсуждается с менеджером по продаже.

Скидка предоставляется также многодетным семьям.

В комплексе "Минск Мир" специальное предложение действует для медицинских работников. Застройщик решил поблагодарить их особенно выгодными условиями приобретения жилья – при покупке квартиры в этом комплексе предоставляется скидка до 20%! Квартиру в комплексе "Минск Мир" на условиях специальной программы можно приобрести до конца 2020 года.

Почему рассрочка выгодна? Потому что платежи за квартиру растягиваются на длительный срок и не требуют одномоментной уплаты крупной суммы. Это особенно удобно тем семьям, у кого есть стабильный доход, но нет возможности подтвердить его документально для получения банковского кредита.

Выгодна рассрочка и для тех семей, у которых еще нет требуемой суммы на покупку квартиры, а собственное жилье требуется срочно. В такой ситуации выход всегда был один – снять квартиру и ежемесячно платить за это хозяину жилья. В случае длительной рассрочки ежемесячные платежи сопоставимы с размером арендной платы в столице. При одном нюансе: сколько ни платите за арендную квартиру, вашей она не станет никогда. А в рассрочку вы покупаете собственное жилье!

Очень важное преимущество – это возможность жить в квартире еще до полного погашения ее стоимости. Для примера возьмем покупку квартиры в уже сданном в эксплуатацию доме. Вы оформляете договор, получаете ключи от квартиры и приступаете к ремонту, а вскоре въезжаете в свою квартиру! За это время вы внесете всего несколько ежемесячных платежей, но уже сможете жить в своей квартире, продолжая за нее расплачиваться.

Не удивительно, что длительной рассрочкой воспользовались уже тысячи семей изо всех уголков Беларуси! Ведь можно двадцать или тридцать лет копить на собственную квартиру – и жить все это время или на съемных метрах, или ютиться с родителями, сестрами и братьями на одной площади. А можно купить квартиру в рассрочку и спокойно в ней проживать, постепенно выплачивая застройщику ее стоимость.

Вот только долго раздумывать не получится – рассрочка на нынешних условиях действует только до конца лета! Не упустите самую выгодную возможность приобретения собственного жилья!

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" – воплощение завтрашнего дня белорусской столицы.

Многофункциональный комплекс "Минск Мир"
Многофункциональный комплекс "Минск Мир"

Он поражает с первого взгляда. Это новый современный город, в котором спланировано все до мелочей. И при этом – грандиозный размах: его площадь – более 340 гектаров, и каждый метр будущего комплекса тщательно распланирован. "Минск Мир" признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы, а для столицы это самый значимый инвестиционный проект.

Площадь комплекса "Минск Мир" – более 340 гектаров
Площадь комплекса "Минск Мир" – более 340 гектаров

В основе концепции создания комплекса лежит принцип "город в городе". Это значит, что для комфортной жизни людей здесь будут созданы все условия. В каждом квартале, например, будут построены школа или детский сад! Таким образом, всего в комплексе построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Здесь множество общественных помещений: в комплексе построят детскую и взрослую поликлиники, а также медицинский центр.

"Минск Мир" – это и большое количество коммерческой недвижимости. Буквально в каждом квартале на первых этажах зданий запланированы помещения для открытия магазинов, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса.

В каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты
В каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты

Большое внимание уделяется автотранспорту жильцов. С одной стороны, дворы будут закрыты для транзитного движения машин, с другой – в комплексе будут возведены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги – кстати, первый, рассчитанный на примерно 800 машин, работает уже с прошлой осени.

Паркинг
Паркинг

Доминантой всего комплекса станет его деловая часть. В комплексе активно ведется строительство Международного финансового центра Minsk World, который призван стать магнитом для притяжения иностранных инвестиций в страну. По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр
Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

"Минск Мир" – это экология и здоровье. В центре комплекса будет разбит новый большой городской парк, все кварталы будут связаны сетью беговых и велодорожек, в каждом дворе – спортивные площадки и тренажеры.

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс
Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

В каждом дворе – спортивные площадки и тренажеры
В каждом дворе – спортивные площадки и тренажеры

И конечно, жителей порадует отличное транспортное обеспечение. Прямо на территории комплекса завершается строительство станции метро "Аэродромная", затем в границах комплекса будет построена и вторая станция.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Важно, что комплекс строится с опережением графиков. Например, квартал "Эмиратс Люкс", который будет полностью завершен уже этой осенью, сдается на полгода раньше установленных сроков. Всего уже к концу 2020 года здесь будет сдано более 20 домов в четырех кварталах.

Квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью завершен уже этой осенью
Квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью завершен уже этой осенью

Все жилье в комплексе "Минск Мир" отвечает самым современным требованиям комфорта. Это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки и великолепной инсоляцией. Высота потолков – 2,7 метра, а на первых и последних этажах во многих домах – 3 метра. В зависимости от количества квартир в каждом подъезде – по два или три скоростных бесшумных лифта, при этом в некоторых домах лифты панорамные. Еще одна важная особенность – просторные дизайнерские лобби.

"Минск Мир" интересен еще и потому, что здесь огромный выбор квартир и планировок на любой вкус– от небольших квартир-студий 28 квадратных метров до "евротрешек" площадью до 85 метров!

Недавно, например, стартовала продажа квартир в трех новых домах комплекса в различных кварталах – "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген". Они будут сданы через год-полтора. А на старте продаж, как известно, самые лучшие цены!

Дом "Санкт-Петербург"
Дом "Санкт-Петербург"

Дом "Флоренция"
Дом "Флоренция"

Дом "Копенгаген"
Дом "Копенгаген"

До конца июля в квартале "Северная Америка" акция "Минус 10%" – стоимость квартир снижена на 10% от цены, указанной на сайте. До завершения акции – считанные дни! Не упускайте возможность приобрести квартиру на 10% дешевле!

Самый экологичный столичный комплекс "Парк Челюскинцев" – это уникальная возможность жить в центре города и в то же время на лоне природы!

Комплекс "Парк Челюскинцев"
Комплекс "Парк Челюскинцев"

Этот комплекс специалистами и покупателями по недвижимости позиционируется как жилье европейского уровня комфорта: две станции метро по соседству, два детских сада – прямо в комплексе, паркинги и места для парковки автомобилей.

И просто невероятное расположение! До самого большого городского парка Челюскинцев – буквально несколько метров. Вместе с Ботаническим садом этот лесной массив составляет более 170 гектаров! Таким огромным островком зелени в центре города не могут похвалиться ни Лондон, н и Париж – Гайд-парк или Люксембургский сад значительно уступают одной из главных минских достопримечательностей.

Рядом с комплексом работают спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом. А значит, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!
Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Именно сейчас покупка жилья в комплексе "Парк Челюскинцев" особенно выгодна и удобна. Ведь дом №7 уже завершен и сдан в эксплуатацию, а значит, совершив покупку, можно тут же получить ключи и приступить к ремонту – отличная альтернатива арендному жилью для тех, кто воспользуется длительной рассрочкой!

Дом №7
Дом №7

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками
Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Просторное и светлое лобби в эко-стиле
Просторное и светлое лобби в эко-стиле

Покупайте квартиры в престижных столичных комплексах в длительную рассрочку без процентов – ваш уникальный шанс продлится только до конца лета!

К слову, всем, кто впечатлен архитектурой и комфортом современных новостроек, напомним, что до конца августа проводится творческий конкурс "Моя Dana", посвященный красоте и уникальности столичных комплексов "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Победители в трех номинациях – фото, видео и эссе – получат очень приятные денежные призы до 1000 рублей! О правилах участия в конкурсе можно прочитать на сайте застройщика bir.by.

При покупке квартиры можно использовать и банковское кредитование. Покупателям предлагается очень выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,74%, во второй и третий – 8,75%, 13,51% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%.

Возобновлена также партнерская кредитная программа "Белорусского народного банка". Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка – от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования, минимальный взнос – от 10%.

Наконец, покупка квартиры в любом из комплексов онлайн – это реальная возможность сэкономить 5 тысяч рублей!

Используйте удобные сервисы сайта bir.by!

В 19 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Офис по продаже квартир в комплексе "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Длительная рассрочка – без процентов и на индивидуальных условиях: ваш вариант покупки ждет вас!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бренды жилье компании
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": БелАЭС нового поколения 3+ - залог энергетической безопасности государства
"Ясельда", что может быть лучше для идеального отдыха
Картина выходных: ситуация на ценовом рынке, старт приемной кампании в вузы и "Женщина года - 2019"
Скриншот видео "Беларусь 1" В Беларуси в такой непростой период удалось не допустить роста безработицы - Головченко
Валерий Барашков. Фото из архива Народный учитель Беларуси: нужно учиться ориентироваться в информационных потоках
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 60 425 пациентов с COVID-19
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций
В Беларуси выздоровели и выписаны 60 425 пациентов с COVID-19
Головченко: правительство контролирует ситуацию с ценами на потребительском рынке
"Ясельда", что может быть лучше для идеального отдыха
Топ-новости
Картина выходных: ситуация на ценовом рынке, старт приемной кампании в вузы и "Женщина года - 2019"
Петришенко: очередь многодетных семей на жилье будет ликвидирована в течение года-двух
Жаркие условия в лучших комплексах Минска! До конца августа квартиры в беспроцентную рассрочку до 10 лет!
Первый блок БелАЭС планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 года
Первый миллион тонн зерна собран в Беларуси
Благоустройство городов районного подчинения должно быть в поле зрения местных властей - Шерстнев
Стипендиат спецфонда Президента: политика нашего государства направлена на человека
Народный учитель Беларуси: нужно учиться ориентироваться в информационных потоках
ФОТОФАКТ: День ВМФ в Минске
Белорусский торговый дом предложили создать в Курской области
МВД разоблачило очередные фейки в интернете
Автомобиль совершил наезд на группу пешеходов в Берлине
ФОТОФАКТ: Уборка зерновых в УО СПК "Путришки"
В Минске наградили женщин-медиков, борющихся с коронавирусом
ФОТОФАКТ: День Военно-морского флота отмечают в Гомеле
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.