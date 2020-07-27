Жаркие условия в лучших комплексах Минска! До конца августа квартиры в беспроцентную рассрочку до 10 лет!

Длительная рассрочка, которую предложил застройщик, возводящий престижные комплексы в столице, стала бесспорной сенсацией на рынке новой недвижимости. Практически для всех семей со стабильным доходом этот финансовый инструмент сделал покупку собственного жилья реальностью. Квартирный вопрос с рассрочкой стал действительно решаемым! Правда, воспользоваться этим преимуществом следует до конца августа.

В чем суть длительной рассрочки? Покупатель вносит от 30% стоимости квартиры собственными средствами или кредитными деньгами от банка, а оставшаяся часть стоимости квартиры делится на равные части по количеству месяцев в выбранном сроке рассрочки. Платежи за квартиру вносятся покупателем ежемесячно.

Есть возможность приобретения квартиры в длительную рассрочку и без первого взноса – конкретные условия покупки в этом случае обсуждаются с менеджером по продажам. Эта возможность сохранится только до конца лета!

В многофункциональном комплексе "Минск Мир" рассрочка предлагается до 10 лет – это 120 месяцев при максимальном сроке, в комплексе "Парк Челюскинцев" – до 100 месяцев.

При этом – никаких процентов и переплат. Никаких справок о доходах и поручителей. Для покупки нужен только паспорт. Все очень прозрачно, понятно и удобно! Покупатель заключает прямой договор с застройщиком и платит строго оговоренную на этапе покупки ежемесячную сумму.

К каждому покупателю – индивидуальный подход. Поэтому вариантов предоставления рассрочки множество.

Тому, кто готов внести более 30% стоимости квартиры, можно рассчитывать на скидку – этот вопрос обсуждается с менеджером по продаже.

Скидка предоставляется также многодетным семьям.

В комплексе "Минск Мир" специальное предложение действует для медицинских работников. Застройщик решил поблагодарить их особенно выгодными условиями приобретения жилья – при покупке квартиры в этом комплексе предоставляется скидка до 20%! Квартиру в комплексе "Минск Мир" на условиях специальной программы можно приобрести до конца 2020 года.

Почему рассрочка выгодна? Потому что платежи за квартиру растягиваются на длительный срок и не требуют одномоментной уплаты крупной суммы. Это особенно удобно тем семьям, у кого есть стабильный доход, но нет возможности подтвердить его документально для получения банковского кредита.

Выгодна рассрочка и для тех семей, у которых еще нет требуемой суммы на покупку квартиры, а собственное жилье требуется срочно. В такой ситуации выход всегда был один – снять квартиру и ежемесячно платить за это хозяину жилья. В случае длительной рассрочки ежемесячные платежи сопоставимы с размером арендной платы в столице. При одном нюансе: сколько ни платите за арендную квартиру, вашей она не станет никогда. А в рассрочку вы покупаете собственное жилье!

Очень важное преимущество – это возможность жить в квартире еще до полного погашения ее стоимости. Для примера возьмем покупку квартиры в уже сданном в эксплуатацию доме. Вы оформляете договор, получаете ключи от квартиры и приступаете к ремонту, а вскоре въезжаете в свою квартиру! За это время вы внесете всего несколько ежемесячных платежей, но уже сможете жить в своей квартире, продолжая за нее расплачиваться.

Не удивительно, что длительной рассрочкой воспользовались уже тысячи семей изо всех уголков Беларуси! Ведь можно двадцать или тридцать лет копить на собственную квартиру – и жить все это время или на съемных метрах, или ютиться с родителями, сестрами и братьями на одной площади. А можно купить квартиру в рассрочку и спокойно в ней проживать, постепенно выплачивая застройщику ее стоимость.

Вот только долго раздумывать не получится – рассрочка на нынешних условиях действует только до конца лета! Не упустите самую выгодную возможность приобретения собственного жилья!

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" – воплощение завтрашнего дня белорусской столицы.

Многофункциональный комплекс "Минск Мир"

Он поражает с первого взгляда. Это новый современный город, в котором спланировано все до мелочей. И при этом – грандиозный размах: его площадь – более 340 гектаров, и каждый метр будущего комплекса тщательно распланирован. "Минск Мир" признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы, а для столицы это самый значимый инвестиционный проект.

Площадь комплекса "Минск Мир" – более 340 гектаров

В основе концепции создания комплекса лежит принцип "город в городе". Это значит, что для комфортной жизни людей здесь будут созданы все условия. В каждом квартале, например, будут построены школа или детский сад! Таким образом, всего в комплексе построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Здесь множество общественных помещений: в комплексе построят детскую и взрослую поликлиники, а также медицинский центр.

"Минск Мир" – это и большое количество коммерческой недвижимости. Буквально в каждом квартале на первых этажах зданий запланированы помещения для открытия магазинов, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса.

В каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты

Большое внимание уделяется автотранспорту жильцов. С одной стороны, дворы будут закрыты для транзитного движения машин, с другой – в комплексе будут возведены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги – кстати, первый, рассчитанный на примерно 800 машин, работает уже с прошлой осени.

Паркинг

Доминантой всего комплекса станет его деловая часть. В комплексе активно ведется строительство Международного финансового центра Minsk World, который призван стать магнитом для притяжения иностранных инвестиций в страну. По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

"Минск Мир" – это экология и здоровье. В центре комплекса будет разбит новый большой городской парк, все кварталы будут связаны сетью беговых и велодорожек, в каждом дворе – спортивные площадки и тренажеры.

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

В каждом дворе – спортивные площадки и тренажеры

И конечно, жителей порадует отличное транспортное обеспечение. Прямо на территории комплекса завершается строительство станции метро "Аэродромная", затем в границах комплекса будет построена и вторая станция.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Важно, что комплекс строится с опережением графиков. Например, квартал "Эмиратс Люкс", который будет полностью завершен уже этой осенью, сдается на полгода раньше установленных сроков. Всего уже к концу 2020 года здесь будет сдано более 20 домов в четырех кварталах.

Квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью завершен уже этой осенью

Все жилье в комплексе "Минск Мир" отвечает самым современным требованиям комфорта. Это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки и великолепной инсоляцией. Высота потолков – 2,7 метра, а на первых и последних этажах во многих домах – 3 метра. В зависимости от количества квартир в каждом подъезде – по два или три скоростных бесшумных лифта, при этом в некоторых домах лифты панорамные. Еще одна важная особенность – просторные дизайнерские лобби.

"Минск Мир" интересен еще и потому, что здесь огромный выбор квартир и планировок на любой вкус– от небольших квартир-студий 28 квадратных метров до "евротрешек" площадью до 85 метров!

Недавно, например, стартовала продажа квартир в трех новых домах комплекса в различных кварталах – "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген". Они будут сданы через год-полтора. А на старте продаж, как известно, самые лучшие цены!

Дом "Санкт-Петербург"

Дом "Флоренция"

Дом "Копенгаген"

До конца июля в квартале "Северная Америка" акция "Минус 10%" – стоимость квартир снижена на 10% от цены, указанной на сайте. До завершения акции – считанные дни! Не упускайте возможность приобрести квартиру на 10% дешевле!

Самый экологичный столичный комплекс "Парк Челюскинцев" – это уникальная возможность жить в центре города и в то же время на лоне природы!

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Этот комплекс специалистами и покупателями по недвижимости позиционируется как жилье европейского уровня комфорта: две станции метро по соседству, два детских сада – прямо в комплексе, паркинги и места для парковки автомобилей.

И просто невероятное расположение! До самого большого городского парка Челюскинцев – буквально несколько метров. Вместе с Ботаническим садом этот лесной массив составляет более 170 гектаров! Таким огромным островком зелени в центре города не могут похвалиться ни Лондон, н и Париж – Гайд-парк или Люксембургский сад значительно уступают одной из главных минских достопримечательностей.

Рядом с комплексом работают спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом. А значит, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Именно сейчас покупка жилья в комплексе "Парк Челюскинцев" особенно выгодна и удобна. Ведь дом №7 уже завершен и сдан в эксплуатацию, а значит, совершив покупку, можно тут же получить ключи и приступить к ремонту – отличная альтернатива арендному жилью для тех, кто воспользуется длительной рассрочкой!

Дом №7

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Просторное и светлое лобби в эко-стиле

Покупайте квартиры в престижных столичных комплексах в длительную рассрочку без процентов – ваш уникальный шанс продлится только до конца лета!

К слову, всем, кто впечатлен архитектурой и комфортом современных новостроек, напомним, что до конца августа проводится творческий конкурс "Моя Dana", посвященный красоте и уникальности столичных комплексов "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Победители в трех номинациях – фото, видео и эссе – получат очень приятные денежные призы до 1000 рублей! О правилах участия в конкурсе можно прочитать на сайте застройщика bir.by.

При покупке квартиры можно использовать и банковское кредитование. Покупателям предлагается очень выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,74%, во второй и третий – 8,75%, 13,51% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%.

Возобновлена также партнерская кредитная программа "Белорусского народного банка". Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка – от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования, минимальный взнос – от 10%.

Наконец, покупка квартиры в любом из комплексов онлайн – это реальная возможность сэкономить 5 тысяч рублей!

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В 19 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Офис по продаже квартир в комплексе "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Длительная рассрочка – без процентов и на индивидуальных условиях: ваш вариант покупки ждет вас!

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