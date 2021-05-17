Желающие смогут привиться вакциной "Спутник V" на выставке "Здравоохранение Беларуси"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке-форуме "Здравоохранение Беларуси - 2021" будет организована вакцинация всех желающих против инфекции COVID-19 с использованием "Спутника V", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения.

Выставка-форум "Здравоохранение Беларуси" начинает работу 18 мая. Сейчас в павильоне на пр.Победителей, 20/2 идут последние приготовления к открытию. Мероприятие ежегодно организуется Минздравом совместно с выставочной компанией "Техника и коммуникации" (T&C) и включает масштабную экспозицию и обширную деловую программу.

"На выставке в специальном медицинском модуле будет организована вакцинация всех желающих против инфекции COVID-19 с использованием вакцины "Спутник V". Лекарственный препарат производства "Генериум" (Россия) / "Белмедпрепараты" (Беларусь) (торговое наименование - Гам-КОВИД-Вак) представляет собой комбинированную векторную вакцину", - сказано в сообщении.

Процедура займет менее часа. Она состоит из предварительного осмотра врачом, подготовки препарата (размораживание), введения вакцины и наблюдения за вакцинированным в течение 30 минут после прививки.-0-