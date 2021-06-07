Желание прибрать к рукам независимую страну в центре Европы уже даже не скрывается - Анюховский

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Желание прибрать к рукам независимую страну в центре Европы уже даже не скрывается. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики, директор ОАО "Красный пищевик" Сергей Анюховский.

"В очередной раз происходят попытки политического и экономического давления на нашу страну как на суверенное государство, раскачка стабильности в Беларуси. Методы такого давления совершенно безумны, ведь выставляя их как рычаги давления на действующую легитимную власть, Евросоюз наносит удар, прежде всего, по гражданам нашей страны. Что такое государство? Это каждый житель Беларуси, каждый ребенок, пенсионер, молодая мама, ветеран войны, люди с ограниченными возможностями. Когда оказывается негативное воздействие на нашу республику, страдают именно они - более уязвимые граждане нашей страны", - сказал Сергей Анюховский.

Сенатор подчеркнул, ни для кого не секрет, что прямо сейчас в мире происходит передел политического влияния. "Нашу миролюбивую Беларусь этот геополитический маятник в покое оставить не мог. Попытки цветных революций, экономическое и политическое давление, однотипные заявления европейских политиков - все это делается по указаниям из одних и тех же кабинетов, и желание прибрать к рукам независимую страну в центре той самой Европы уже даже не скрывается, - отметил сенатор. - Момент показательный: коллективный Запад вложил в дестабилизацию мира в Беларуси слишком много денег и других ресурсов. Чувствуется их раздражение, потому что пока все попытки тщетны. В этой ситуации хочется обратиться к белорусам, которых больше других коснется "помощь" Евросоюза в "обретении независимости". Мы два с половиной десятка лет прожили в спокойной и мирной стране, растили здесь детей, планировали свое будущее. Нужно сохранить голову холодной, пропускать информацию через фильтры, ценить свободу, землю".-0-