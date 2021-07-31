31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 августа из-за жары. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений прогнозируется слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14-20 градусов, максимальная днем - плюс 24-30, по юго-востоку - до плюс 32 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю