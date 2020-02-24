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24 февраля 2020, 08:30

"Жемчужина" в колье столицы: в комплексе "Минск Мир" - новый дом!

Скульптурная композиция перед входом в комплекс домов "Жемчужина" - танцующий в волнах симпатичный осьминог. Прямой посыл к курортному настроению теплых морей! Ведь новый дом комплекса "Минск Мир" - еще одно завершенное здание в квартале "Эмиратс люкс", который своей архитектурой и цветовым решением больше всего напоминает набережную Дубая.

Это уже девятый дом квартала, в котором завершены строительные работы. Теперь начнется процесс приемки квартир - и вскоре будущие жильцы смогут приступить к ремонтам. А не за горами и новоселья - как показывает практика, уже через три-четыре месяца после сдачи дома в него начинают вселяться жильцы!

Директор компании-застройщика, которая возводила "Жемчужину", Павел Овчаров улыбается:

- Многие будущие жильцы пришли на осмотр квартир подготовленными - с рулетками и уровнями, с дизайнерами и прорабами. Сегодня они получают свои заветные квадратные метры, поэтому и у наших покупателей, и у нас - настоящий праздник!

Павел Овчаров отмечает, что здание введено в эксплуатацию досрочно - благодаря слаженной работе это удалось сделать ранее запланированного времени. И результатом директор доволен!

- Дом соответствует всем современным требованиям - красивый светлый, просторный. Использованы бесшумные скоростные лифты, обустроено светлое просторное лобби. И квартиры удобные, светлые. Мы желаем, чтобы в них всегда царили счастье и любовь, росли дети и внуки! - рассказывает руководитель компании.

По его словам, застройщик старается максимально использовать материалы белорусского производства, поддерживая отечественного производителя. В прошлом году была закуплена большая партия строительной техники на базе автомобилей МАЗ – самосвалы и бетоносмесители. На стройках холдинга работают сотни белорусских подрядных компаний, а это - трудоустройство тысяч людей и стабильный хороший заработок.

Праздников в квартале "Эмиратс люкс" этой весной будет много!

- В течение нескольких ближайших недель мы пригласим осмотреть свои квартиры жителей третьей "Жемчужины", затем предстоит посекционная сдача большого дома "Волна" - на март запланировано ввести в эксплуатацию значительную часть здания. Весной также планируем ввести в строй торговый центр, который будет обслуживать население построенной части комплекса "Минск Мир". На очереди квартал "Чемпионов", который будет вводиться весной и летом - первыми свои квартиры осмотрят жители дома "Рио-да Жанейро", - рассказывает Павел Овчаров.

При том, как слаженно продвигаются в квартале строительные работы, можно не сомневаться - очень скоро "Эмиратс люкс" предстанет во всей своей красе!

Комплекс жилых домов «Марина» в квартале "Эмиратс Люкс"
Комплекс жилых домов «Марина» в квартале "Эмиратс Люкс"

В квартале слаженно продвигаются строительные работы
В квартале слаженно продвигаются строительные работы

Очень скоро "Эмиратс люкс" предстанет во всей своей красе!
Очень скоро "Эмиратс люкс" предстанет во всей своей красе!

А на очереди - новые новоселья, ведь сегодня работы ведутся уже в девяти кварталах комплекса "Минск Мир"!

На пятнадцатый этаж "Жемчужины" за секунды поднялась на скоростном лифте OTIS Вера Медведь, чтобы с волнением переступить порог своего нового жилья. А уже через несколько минут, осмотревшись, заявила:

- Я сразу почувствовала, что это моя квартира!

Вера Медведь: "Я сразу почувствовала, что это моя квартира!"
Вера Медведь: "Я сразу почувствовала, что это моя квартира!"

Женщина рассказывает, что вместе с семьей сына жила в столичной "трешке", но со временем решили разъехаться.

- Ему купила квартиру, а сама вступила в строительство в "Минск Мире". Меня устроила цена и скорость строительства - построили даже раньше срока! И, конечно, повлияло на решение то, что здесь хороший район - и вокзал близко, и детям на метро легко ко мне приехать, и вообще вся инфраструктура здесь будет хорошей, - улыбается Вера Васильевна.

Квартира у женщины - "евродвушка" площадью 38 квадратных метров. И она уже точно решила, как организует жилое пространство.

- Планирую отделить кухню, а остальную площадь организовать открытой, просторной, без перегородок. Я высоты не боюсь, мне пятнадцатый этаж нравится - светло будет всегда с такими большими окнами, вид хороший. Лоджия отличная. И солнечная сторона - всегда света будет достаточно, - должным образом оценила покупательница перспективы, открывающиеся с высоты птичьего полета.

Женщина вообще не скрывала эмоций!

- Я первый раз пришла сегодня к своему новому дому и поразилась, какое здание красивое, как оборудован входной холл, какие материалы использованы, какие лифты… И буду жить с молодежью на старости лет - здесь очень много молодых! Мы успели оценить, что строительство хорошее - стены ровные, стяжка прекрасная. Так что к лету, если все получится, заселюсь! - предвкушает Вера Васильевна.

Красивый просторный холл, скоростные лифты OTIS и санитарная комната предусмотрены во всех домах, возводимых застройщиком
Красивый просторный холл, скоростные лифты OTIS и санитарная комната предусмотрены во всех домах, возводимых застройщиком

На шестом этаже - квартира Екатерины и Евгения Тымановичей, которые на предварительную приемку пришли с двумя замечательными дочерями-близняшками. Девчонкам очень понравилась их новая светлая квартира, да и вообще весь дом привел в восторг. Не меньше эмоций и у счастливых родителей, у которых не сходит с лица улыбка.

Семья Тымановичей
Семья Тымановичей

- И сама квартира нравится, и весь дом. Холл входной просто поразил! - рассказывают будущие новоселы.

Екатерина не сомневается, что семья выбрала квартиру в лучшем комплексе Минска!

- Здесь метро рядом, будет создана развитая инфраструктура. Это город в городе, и этим все сказано! - говорит женщина.

А еще супруги отметили скорость строительства и его качество - по крайней мере на первый взгляд у них не появилось к своей квартире ни одного замечания!

Удивительно, но будущих новоселов радует даже строительная площадка неподалеку - на огороженной территории ведутся работы по возведению новых зданий. Проедет немного времени - и на этом месте поднимутся Международный финансовый центр Minsk World и крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный комплекс "Мара Молл". И тут же - новая станция метро, которая уже во всю строится. Великолепное соседство и потрясающие виды из окон гарантированы!

Международный финансовый центр Minsk World - это деловое сердце всего комплекса. Он призван стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Вполне возможно, что трудиться в нем будет и кто-то из жителей "Жемчужины" - до престижного места работы им будет десять минут неспешного шага!

Международный финансовый центр Minsk World - деловое сердце комплекса
Международный финансовый центр Minsk World - деловое сердце комплекса

А уж "Мара Молл" с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус непременно станет любимым местом проведения времени жителей комплекса. По крайней мере, жен мужьям точно нужно будет искать в его бутиках!

Не случайно "Минск Мир" получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

Все необходимое - буквально в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Принципиальная особенность комплекса заключается во внимании к родителям с детьми. В каждом квартале предусмотрено строительство или школы, или детского сада. Минчане отлично понимают, насколько это важно в столице!

Детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки у каждого дома
Детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки у каждого дома

В центральной части комплекса будет разбит новый городской парк - "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты - здесь будет красиво, интересно, ярко. Это место как для романтических свиданий, так и для веселых семейных прогулок.

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек - и это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок.

Важно, что здесь отличная транспортная инфраструктура. Через комплекс пройдет новая, третья линия Минского метрополитена, и сразу две станции окажутся по соседству! В шаговой доступности также будут многочисленные остановки наземного общественного транспорта, маршруты которого свяжут комплекс со всеми районами города.

Отличная транспортная инфраструктура
Отличная транспортная инфраструктура

Кварталы комплекса будут свободны от машин – владельцы смогут оставить свои автомобили на стоянках по внешнему периметру квартала и в крытых паркингах. К слову, первый девятиуровневый паркинг, который вмещает до 800 автомобилей, в комплексе «Минск Мир», недалеко от «Жемчужины», открыли еще полгода назад.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Проследить, как стремительно растет ввысь комплекс "Минск Мир", можно в онлайн-режиме с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Сегодня будущие новоселы "Жемчужины" заняты приемкой и ремонтными хлопотами. Для них главные волнения уже позади – покупатели вошли в свои новенькие квартиры и поняли, что мечты сбылись! А для тех, кто еще раздумывает о покупке собственного жилья, самое время поторопиться. Ведь у застройщика как раз сейчас – очень выгодные предложения! Полностью готовую к вселению квартиру здесь можно приобрести в уникальную рассрочку на 10 лет!

Длительная рассрочка от застройщика - это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей. Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.

Привлекательны и программы кредитования покупки от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Напомним также, что в комплексе "Минск Мир" до конца февраля проводится грандиозная праздничная акция!. При покупке квартиры в домах "Пекин" и "Сидней Люкс" квартала "Чемпионов", "Нью-Йорк" и "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка", "Гонконг" и "Токио" в квартале "Азия" и "Александрия" в квартале "Африка" снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Кроме того, во время акции снижен первый взнос – можно внести 20% и оформлять договор покупки в рассрочку! Осталось всего несколько дней – время терять не стоит!

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу - собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Ваш будущий дом скоро будет готов к заселению!

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