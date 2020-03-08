Женщинам посвящается – архивные фотографии БЕЛТА к 8 марта

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 8 марта 2020
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:49 Волейболисты "Строителя" и "Шахтера" добились очередных побед в четвертьфинале чемпионата Беларуси Спорт
10:28 Футболистки сборной Беларуси сыграли вничью с румынками в товарищеском матче в Турции Спорт
10:19 "Витэн" на выезде разгромил "Динамо-БНТУ" в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
10:11 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Мадейры В мире
09:38 Лодка с двумя рыбаками перевернулась на озере в Бешенковичском районе Происшествия
09:29 Театр эстрады покажет в Лиде караоке-спектакль "Сваты" Афиша
09:28 Коронавирус зафиксирован еще в четырех странах В мире
09:07 Белоруска Алина Горносько выиграла золото турнира Гран-при по художественной гимнастике в Брно Спорт
09:01 Женщинам посвящается – архивные фотографии БЕЛТА к 8 марта Общество
00:29 ФОТОФАКТ: Гала-концерт "Звезды мирового балета. От классики до модерна" прошел в Минске Культура
07.03.20
07.03.20 23:49 Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 7-е место на этапе КМ в Херенвене Спорт
07.03.20 23:31 Белорусская фигуристка Милана Ромашова заняла 12-е место на ЧМ среди юниоров в Эстонии Спорт
07.03.20 23:11 Хоккеисты "Юности" вышли в полуфинал плей-офф Кубка Президента Спорт
07.03.20 22:29 В Литве река Нерис загрязнена нефтепродуктами В мире
07.03.20 22:05 В ДТП на шоссе Дамаск - Хомс погибли 30 человек В мире
07.03.20 21:34 В Италии пилот медицинского вертолета спас пассажиров от гибели В мире
07.03.20 20:53 В рухнувшем в Китае отеле на карантине размещались контактные с больными коронавирусом В мире
07.03.20 20:20 Белорусский квартет стал 7-м в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-Место Спорт
07.03.20 19:59 Белорусские теннисисты уступили немцам со счетом 1:4 в квалификации Кубка Дэвиса Спорт
07.03.20 19:33 Ливни стали причиной гибели 53 человек в Руанде В мире
07.03.20 19:00 БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги Спорт
07.03.20 18:59 Сена вышла из берегов и затопила набережные в Париже В мире
07.03.20 18:41 Минские "Цмокi" проиграли "Зелене Гуре" в матче Единой лиги ВТБ Спорт
07.03.20 18:04 В Беларуси вылечен первый пациент с коронавирусом Общество
07.03.20 17:55 В ВОЗ разъяснили отличие вызванного коронавирусом заболевания от сезонного гриппа В мире
07.03.20 17:41 Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Нове-Место, белоруски - 15-е Спорт
07.03.20 17:28 Белорусские теннисисты уступили немцам в квалификации Кубка Дэвиса Спорт
07.03.20 17:14 В Китае обрушилось здание гостиницы, под завалами оказались около 70 человек В мире
07.03.20 16:32 Климович и Сиваков помогли "Оренбургу" победить "Арсенал" в чемпионате России Спорт
07.03.20 15:53 Сборная Беларуси после проигранной парной встречи уступает Германии в матче Кубка Дэвиса со счетом 1:2 Спорт
Все новости
Все новости
Общество
08 марта 2020, 09:01

Женщинам посвящается – архивные фотографии БЕЛТА к 8 марта

Электросварщица комсомолка Лилия Барташевич, 1977 год
Электросварщица комсомолка Лилия Барташевич, 1977 год

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 8 марта в Беларуси – День женщин и Международный женский день. Праздник, который не только по праву принадлежит прекрасной половине, но и день, который дает мужчинам возможность еще раз сказать самым близким теплые слова и признаться в бесконечной любви.

Принято считать, что представительницы прекрасной половины - слабый пол, но история и современность доказывают обратное. Великолепные девушки и женщины показывают невероятные результаты во всех сферах жизни, а их забота и любовь достойны отдельного восхищения. А впрочем, смотрите сами. Предлагаем пролистать архивные фотографии БЕЛТА, которые красноречивее слов.

Первомайская демонстрация в Минске, 1953 год
Первомайская демонстрация в Минске, 1953 год

Сбор яблок в колхозе «XXI съезд КПСС» Кобринского района, 1968 год
Сбор яблок в колхозе «XXI съезд КПСС» Кобринского района, 1968 год

Тракторист-машинист Галина Гуринова, 1977 год
Тракторист-машинист Галина Гуринова, 1977 год

Отделение новорожденных в 7-й клинической больнице г.Минска, 1992 год
Отделение новорожденных в 7-й клинической больнице г.Минска, 1992 год

Празднование 100-летия пограничной службы в минском парке Горького, 2018 год
Празднование 100-летия пограничной службы в минском парке Горького, 2018 год

Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж, 2019 год
Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж, 2019 год

Пекарь Кристина Павлюченко, 2019 год
Пекарь Кристина Павлюченко, 2019 год

Лучшая стахановка коттонного цеха Витебской чулочно-трикотажной фабрики имени КИМ Л. Богданова, 1950 год
Лучшая стахановка коттонного цеха Витебской чулочно-трикотажной фабрики имени КИМ Л. Богданова, 1950 год

Кондитер Виктория Пульбер, 2019 год
Кондитер Виктория Пульбер, 2019 год

Но вернемся к истории праздника 8 марта. Решение о ежегодном праздновании Международного женского дня было принято в 1910 году на II Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене. Инициатором выступила Клара Цеткин. Первоначальное название звучало так - День международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.

На первом съезде женщин-работниц в Кремле, 1927 год
На первом съезде женщин-работниц в Кремле, 1927 год

Бригада домохозяек работала на восстановлении железнодорожного вокзала в Гомеле, 1944 год
Бригада домохозяек работала на восстановлении железнодорожного вокзала в Гомеле, 1944 год

Группа рабочих на занятиях по ликвидации безграмотности. Репродукция Белта
Группа рабочих на занятиях по ликвидации безграмотности. Репродукция Белта

Прасковья Ангелина - участница стахановского движения в годы первых пятилеток, зачинатель движения "Девушки-на трактор!", 1949 год
Прасковья Ангелина - участница стахановского движения в годы первых пятилеток, зачинатель движения "Девушки-на трактор!", 1949 год

Так начинали свою послевоенную жизнь колхозы Гомельщины, 1944 год
Так начинали свою послевоенную жизнь колхозы Гомельщины, 1944 год

Витебский государственный медицинский институт, 1984 год
Витебский государственный медицинский институт, 1984 год

Минский часовой завод, 1976 год
Минский часовой завод, 1976 год

Традиция проведения праздника именно 8 марта возникла после 1914 года. В СССР довольно долго этот день был будним и лишь в 1965 году 8 марта объявили выходным.

Агитбригада строительного отряда имени А.Наганова Брестского пединститута, 1975 год
Агитбригада строительного отряда имени А.Наганова Брестского пединститута, 1975 год

Девочка и одуванчики, 1991 год
Девочка и одуванчики, 1991 год

Заслуженная учительница республики А.И. Станютко с учениками, 1973 год
Заслуженная учительница республики А.И. Станютко с учениками, 1973 год

Колонна физкультурников на пл. Ленина г. Минска, 1950 год
Колонна физкультурников на пл. Ленина г. Минска, 1950 год

Академия МВД Республики Беларусь. Среди слушателей есть девушки, 1992 год
Академия МВД Республики Беларусь. Среди слушателей есть девушки, 1992 год

На первом курсе Академии МВД Республики Беларусь учатся 12 девушек, 1992 год
На первом курсе Академии МВД Республики Беларусь учатся 12 девушек, 1992 год

Официально праздник 8 марта был провозглашен Организацией Объединенных Наций в 1975 году - в год, объявленный ООН Международным годом женщин. После распада Советского Союза некоторые государства отказались от этого праздника. В Беларуси он остался, только изменилось название - теперь это День женщин.

Праздник города в Минске, 1987 год
Праздник города в Минске, 1987 год

Средняя школа в Ленино. Занятия по гимнастике, 1973 год
Средняя школа в Ленино. Занятия по гимнастике, 1973 год

Спорткомплекс «Молодость» в Молодечно, 1986 год
Спорткомплекс «Молодость» в Молодечно, 1986 год

Минский аэроклуб ДОСААФ, после первого полета, 1986 год
Минский аэроклуб ДОСААФ, после первого полета, 1986 год

Стройотряд Мозырского пединститута им. Н.К. Крупской, 1984 год
Стройотряд Мозырского пединститута им. Н.К. Крупской, 1984 год

Передовая производственница, строитель Е. Цыганкова на строительстве жилого дома в г. Бресте, 1965 год
Передовая производственница, строитель Е. Цыганкова на строительстве жилого дома в г. Бресте, 1965 год

Женщины-передовики Герои Социалистического труда, 1968 год
Женщины-передовики Герои Социалистического труда, 1968 год

Девушка маляр, 1966 год
Девушка маляр, 1966 год

Фотоэтюд. Ромашки, 1991 год
Фотоэтюд. Ромашки, 1991 год

Рапсовое поле в Минском районе
Рапсовое поле в Минском районе

Телятница Светлана Климович
Телятница Светлана Климович

Фестиваль огненного шоу в Бресте
Фестиваль огненного шоу в Бресте

Во время женского забега в Минске
Во время женского забега в Минске

Во время этапа конкурса молодых семей "Семья - кристалл общества"
Во время этапа конкурса молодых семей "Семья - кристалл общества"

Вербное воскресенье в Гродно
Вербное воскресенье в Гродно

Празднование 100-летия пограничной службы в минском парке Горького
Празднование 100-летия пограничной службы в минском парке Горького

Открытие многофункционального комплекса в Островце
Открытие многофункционального комплекса в Островце

Фестиваль "Коложский Благовест" в Гродно
Фестиваль "Коложский Благовест" в Гродно

С праздником, дорогие женщины!
С праздником, дорогие женщины!

Оставайтесь такими же прекрасными и нежными, пусть вас окружает только счастье и благополучие, а все достижения и вершины даются с легкостью. И помните, для вас нет непреодолимых преград! С праздником, дорогие женщины!-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БЕЛТА женщины праздник фотография
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Беларуси вылечен первый пациент с коронавирусом
Фото из архива До +11°С ожидается в Беларуси 8 марта
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы сегодня проведут прямые телефонные линии
Картина дня: вручение госнаград, портрет белорусской женщины и альтернативы тюльпанам
Фото из архива Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир к Международному женскому дню
Фото из архива Начался прием заявок на Национальный конкурс печатных СМИ "Золотая Литера"
Главное
Во время встречи Лукашенко: предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало
Лукашенко белорусским женщинам: вы наполняете нашу жизнь добротой и гармонией
Вторая партия танкерной нефти начала поступать на "Нафтан"
Женщинам посвящается – архивные фотографии БЕЛТА к 8 марта
Топ-новости
Матвиенко: на священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции
Кочанова: поколение победителей заложило фундамент независимой Беларуси
Белоруска Алина Горносько выиграла золото турнира Гран-при по художественной гимнастике в Брно
Учебный процесс в БНТУ с 10 марта вернется в штатный режим
Мини-сад, композиции в коробках, сухоцветы: какие альтернативы тюльпанам можно найти в Минске
В Совете Республики продолжаются личные приемы граждан
В Беларуси вылечен первый пациент с коронавирусом
Книга о Героях Советского Союза вышла в издательстве "Белорусская Энциклопедия"
Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта
Движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске откроют 8 марта
МИД предупредил белорусских туристов об ограничениях в некоторых странах из-за коронавируса
ФОТОФАКТ: Гродненские спасатели поздравили женщин с 8 марта
Трудолюбивая и уверенная в себе: Белстат опубликовал портрет белорусской женщины
ФОТОФАКТ: В парке им. М.Горького озеленители опробовали новую технику для посадки деревьев
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.