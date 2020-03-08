Женщинам посвящается – архивные фотографии БЕЛТА к 8 марта

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 8 марта в Беларуси – День женщин и Международный женский день. Праздник, который не только по праву принадлежит прекрасной половине, но и день, который дает мужчинам возможность еще раз сказать самым близким теплые слова и признаться в бесконечной любви.

Принято считать, что представительницы прекрасной половины - слабый пол, но история и современность доказывают обратное. Великолепные девушки и женщины показывают невероятные результаты во всех сферах жизни, а их забота и любовь достойны отдельного восхищения. А впрочем, смотрите сами. Предлагаем пролистать архивные фотографии БЕЛТА, которые красноречивее слов.

Первомайская демонстрация в Минске, 1953 год

Сбор яблок в колхозе «XXI съезд КПСС» Кобринского района, 1968 год

Тракторист-машинист Галина Гуринова, 1977 год

Отделение новорожденных в 7-й клинической больнице г.Минска, 1992 год

Празднование 100-летия пограничной службы в минском парке Горького, 2018 год

Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж, 2019 год

Пекарь Кристина Павлюченко, 2019 год

Лучшая стахановка коттонного цеха Витебской чулочно-трикотажной фабрики имени КИМ Л. Богданова, 1950 год

Кондитер Виктория Пульбер, 2019 год

Но вернемся к истории праздника 8 марта. Решение о ежегодном праздновании Международного женского дня было принято в 1910 году на II Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене. Инициатором выступила Клара Цеткин. Первоначальное название звучало так - День международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.

На первом съезде женщин-работниц в Кремле, 1927 год

Бригада домохозяек работала на восстановлении железнодорожного вокзала в Гомеле, 1944 год

Группа рабочих на занятиях по ликвидации безграмотности. Репродукция Белта

Прасковья Ангелина - участница стахановского движения в годы первых пятилеток, зачинатель движения "Девушки-на трактор!", 1949 год

Так начинали свою послевоенную жизнь колхозы Гомельщины, 1944 год

Витебский государственный медицинский институт, 1984 год

Минский часовой завод, 1976 год

Традиция проведения праздника именно 8 марта возникла после 1914 года. В СССР довольно долго этот день был будним и лишь в 1965 году 8 марта объявили выходным.

Агитбригада строительного отряда имени А.Наганова Брестского пединститута, 1975 год

Девочка и одуванчики, 1991 год

Заслуженная учительница республики А.И. Станютко с учениками, 1973 год

Колонна физкультурников на пл. Ленина г. Минска, 1950 год

Академия МВД Республики Беларусь. Среди слушателей есть девушки, 1992 год

На первом курсе Академии МВД Республики Беларусь учатся 12 девушек, 1992 год

Официально праздник 8 марта был провозглашен Организацией Объединенных Наций в 1975 году - в год, объявленный ООН Международным годом женщин. После распада Советского Союза некоторые государства отказались от этого праздника. В Беларуси он остался, только изменилось название - теперь это День женщин.

Праздник города в Минске, 1987 год

Средняя школа в Ленино. Занятия по гимнастике, 1973 год

Спорткомплекс «Молодость» в Молодечно, 1986 год

Минский аэроклуб ДОСААФ, после первого полета, 1986 год

Стройотряд Мозырского пединститута им. Н.К. Крупской, 1984 год

Передовая производственница, строитель Е. Цыганкова на строительстве жилого дома в г. Бресте, 1965 год

Женщины-передовики Герои Социалистического труда, 1968 год

Девушка маляр, 1966 год

Фотоэтюд. Ромашки, 1991 год

Рапсовое поле в Минском районе

Телятница Светлана Климович

Фестиваль огненного шоу в Бресте

Во время женского забега в Минске

Во время этапа конкурса молодых семей "Семья - кристалл общества"

Вербное воскресенье в Гродно

Празднование 100-летия пограничной службы в минском парке Горького

Открытие многофункционального комплекса в Островце

Фестиваль "Коложский Благовест" в Гродно

С праздником, дорогие женщины!

Оставайтесь такими же прекрасными и нежными, пусть вас окружает только счастье и благополучие, а все достижения и вершины даются с легкостью. И помните, для вас нет непреодолимых преград! С праздником, дорогие женщины!-0-