Женские лица бизнеса. Как Белинвестбанк стал сердцем притяжения для белорусских предпринимательниц

Центру поддержки и развития женского предпринимательства ОАО "Белинвестбанк" исполнилось два года. Сегодня банк стал своеобразным "местом силы" для женского бизнеса в Беларуси. Здесь оказывают комплекс услуг, помогающих женщине как развить уже существующее дело, так и начать бизнес с нуля.

Только за прошлый год в банк пришли более тысячи новых субъектов женского предпринимательства, относящихся к малому и среднему бизнесу. А всего на обслуживании в банке их более 10,8 тысячи – это третья часть всех бизнес-клиентов. Примерно такое же соотношение "женского" и "мужского" бизнеса наблюдается в масштабах всей страны.

Сферы деятельности бизнес-леди совершенно разные: торговля, медицина, бьюти-индустрия, консалтинг, грузо- и пассажироперевозки, недвижимость, промышленное производство.

Виктория Байран, начальник Центра поддержки и развития женского предпринимательства:

– Многие успешные бизнес-проекты в наши дни реализуются женщинами.

Дамы идут в бизнес по разным причинам: кто-то стартует по необходимости, не видя других вариантов профессиональной самореализации, а кто-то ухватывается за привлекательную возможность стать независимой и достойно зарабатывать.

Образовательные проекты, семинары и мастер-классы – это те мероприятия, которые мы проводим на постоянной основе с экспертами-практиками. И что особенно важно – они доступны не только для столичных предпринимательниц, но и для жителей всех регионов станы.

Женщине всегда легче сделать первый шаг, если она видит перед собой пример успешно работающего бизнеса. "Я тоже смогу" – это тот посыл, который может стать ключевым для начала собственного дела. Наша задача – помочь решиться сделать первый шаг. Ну а если бизнес работает не первый год – содействовать его развитию всеми возможными ресурсами. Поэтому, помимо услуг нефинансового характера, мы предоставляем бизнес-леди уникальную продуктовую линейку по расчетно-кассовому обслуживанию в рамках пакетов "Успешная" и "ИП-Успешная", по кредитным продуктам "Леди-Стандарт" и "Леди-Инвест", плюс очень серьезные преференции от страховых компаний.

Создание специализированных продуктов и их совершенствование, разработка акционных предложений и программ лояльности для снижения финансовой нагрузки на бизнес, выработка комплекса нефинансовых услуг, менторская поддержка в рамках программ, направленных на вовлечение женщин в экономику и предпринимательство, – это основные направления, по которым активно работает Центр поддержки и развития женского предпринимательства. Но во главе угла – особенности и потребности "женского" бизнеса.

Ольга Кравчук, учредитель ООО "Буг Трейлер Канбан", г. Брест:

– Я занимаюсь достаточно "брутальным" бизнесом – грузоперевозками, и мое предприятие обслуживает самые крупные мировые компании. Женщина может и должна реализовывать себя: мы мыслим в категории 3D и имеем гипертрофированную ответственность, выносливость и гибкость в общении. Главное – преодолеть нерешительность, а вера в себя позволит и в избу горящую, и коня на скаку! Сотрудничество с Белинвестбанком продолжается уже давно. Привлекает лояльный и индивидуальный подход к каждому, а также комфортные условия кредитования на развитие бизнеса, благодаря которому появилась возможность открыть новое направление – такси бизнес-класса для корпоративных клиентов.

Посетила практически все мероприятия и тренинги, проводимые Центром поддержки и развития женского предпринимательства. Кроме огромного багажа знаний получила бесценный опыт общения с сильными и уверенными в себе женщинами.

Несомненно, надежный тыл и команда единомышленников, на которую можно положиться, для которой можно стать примером и источником энергии, новых идей – это и есть фундамент для успешного начала и роста бизнеса. Именно таким тылом для многих женщин и становится Центр развития и поддержки женского предпринимательства Белинвестбанка.

Юлия Карась, директор ООО "Юкада ПЛЮС", г. Гродно:

– На протяжении долгого времени пыталась совместить свою работу в качестве мастера и руководителя, но на практике очень быстро поняла, что у меня есть только два варианта – работать руками, но плохо вести дела или учиться бизнесу и двигаться вперед. Так начался мой путь в осознанном развитии как руководителя собственного салона красоты. Самое главное в бизнесе – быть сильным, а это и есть основная проблема для нас, женщин. Дети, бытовые вопросы, семья – это то, что может мешать концентрации на работе. Совмещение всего этого – важная составляющая успешной женщины, а самое главное – грамотное делегирование трудовых и хозяйственных задач, при жестком контроле своих эмоции, которых у нас в избытке, в отличие от мужчин.

Знаете, всегда придерживалась мнения, что лучше переживать о том, что сделал, чем о том, что упустил свой шанс. И никогда не стоит жалеть об ошибках – это наш бесценный опыт, который делает нас сильнее и успешнее: мечту имеют многие, а вот добиваются ее единицы – и не потому, что не могут или не способны. Нет. Просто-напросто не верят в себя и боятся, а возможно, ленятся сделать первый шаг. И всем, кто пока сомневается в себе и своих силах, хочу сказать одно: вставай и делай!

Я остаюсь верна уже в течение долгого времени только Белинвестбанку. Очень нравится клиентоориентированность, поддержка женского предпринимательства, возможность решить любой вопрос по банковским продуктам, а пользуюсь я практически всеми.

Особую благодарность хочу выразить Центру поддержки и развития женского предпринимательства за проводимые курсы, мероприятия и прочие обучающие программы, что дали мне огромный толчок в развитии как личности, так и руководителя. И да – я с нетерпением жду начала новых проектов Центра!

Кстати, совсем скоро Центр поддержки и развития женского предпринимательства проведет очередной набор на один из самых востребованных курсов бизнес-обучения "Секреты успешного бизнеса". В предыдущих приняло участие около 300 человек. Это полноценное обучение, программа которого постоянно совершенствуется в соответствии с теми реалиями, которые преподносит нам жизнь.

В планах Центра еще одно масштабное событие, на котором банк планирует выступить генеральным партнером, – крупнейший в СНГ форум для женщин Global Women Forum 2.0.

Энергия, присущая такого рода мероприятиям, заряжает и вдохновляет на новые достижения.

Наталья Кукса, директор Частного торгово-производственного предприятия "Ривьера плюс", г. Гомель:

– Парадокс женского ума и мышления – это умение нестандартно действовать в критических ситуациях, а они случаются довольно часто, когда занимаешься бизнесом. Важно ощутить волю к победе, узнать сильные стороны своего характера и умело их использовать. К счастью, сегодня традиционные гендерные разночтения профессий претерпели изменения и можно с уверенностью сказать, что дамы могут, должны, а многие уже занимают авторитетное и устойчивое место в предпринимательстве и бизнесе наравне с сильным полом. Я очень жду анонсированных мероприятий и проектов от Центра поддержки и развития женского предпринимательства Белинвестбанка, чтобы с удовольствием принять в них участие.

Женщины-предприниматели смогут посетить форум, получив приятную скидку на приобретение билета любого статуса, став клиентами нашего банка.

Более подробную информацию о деятельности Центра, а также самую актуальную о проводимых мероприятиях можно найти в официальных группах "Бизнес. Не только мужское дело" в Facebook и @bi_business в Instagram.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете:

· по телефонам Контакт-центра 146 и 8 (017) 239-02-39;

· с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка;

· в системе "Интернет-банкинг";

· посредством сервиса WEB Call – звонок через Интернет без затрат на мобильную связь;

· в мессенджерах: Viber, Telegram и Facebook Messenger.

В официальных мессенджерах вы можете первыми узнавать новости банка, а также получать консультации о банковских продуктах, услугах и сервисах в чат-боте. Для этого отсканируйте QR-код и перейдите в мессенджер, который вы предпочитаете.

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