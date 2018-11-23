Женский бизнес на старте нуждается в дополнительных мерах поддержки - Щеткина

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо создавать дополнительные условия для вовлечения женщин в предпринимательскую деятельность, искать эффективные формы поддержки их бизнеса на старте. Такое мнение высказала заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Марианна Щеткина на международной конференции в Ташкенте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Белорусская делегация во главе с Марианной Щеткиной 23-24 ноября находится с визитом в Республике Узбекистан. В эти дни в Ташкенте проходит конференция "Инновации и инвестиции как эффективная основа для развития женского предпринимательства на внутренних и международных рынках".

Марианна Щеткина на открытии мероприятия отметила серьезный вклад бизнеса в валовые показатели белорусской экономики и одновременно его зависимость от поддержки со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Также она обозначила среди главных резервов дальнейшего развития частного предпринимательства Беларуси рост количества бизнес-леди. Сегодня женщины составляют почти 54% населения страны, почти половину занятых в экономике. Более 37% белорусок имеют высшее образование. "Учитывая это мы имеем реальные перспективы динамичного развития женского предпринимательства, которое является не только вопросом гендерного равенства, но и одним из факторов устойчивого экономического развития страны", - сказала глава БСЖ.

По ее мнению, необходимо создавать дополнительные условия для вовлечения женщин в самозанятость и предпринимательскую деятельность, развивать эффективные формы поддержки начинающего бизнеса, при этом расширять возможности для совмещения различных социальных ролей жительниц страны.

Во время визита Марианна Щеткина встретилась с заместителем премьер-министра Узбекистана, сопредседателем совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном Нодиром Отажоновым. Они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Беларуси в Узбекистан в сентябре текущего года.-0-