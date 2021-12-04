Женский лидер: Белорусский союз женщин 30 лет идет в одном строю с государством

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин 30 лет идет вместе со страной, становясь, когда трудно, плечом к плечу. Это отметила председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан сегодня на торжественном мероприятии во Дворце Республики по случаю 30-летия общественного объединения.

Она выразила слова благодарности в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко за высокую оценку деятельности БСЖ.

"Мы, Белорусский союз женщин, - сплоченная команда 144 тыс. женщин, неравнодушных к судьбам обычных людей и нашей родной Беларуси, - сказала Елена Богдан. - 30 лет мы идем вместе со страной, становясь, когда трудно, плечом к плечу. Мы там, где нужна наша помощь. Каждый день кем-то из нас в разных уголках нашей Родины делаются обыкновенные добрые дела, которые и есть Белорусский союз женщин".

"Мы сильны работой наших первичных, районных, объединенных, областных, минской городской организаций, работой каждого, - подчеркнула председатель БСЖ. - Мы дорожим мудростью наших старейшин. Это наша основа, наши традиции, наша совесть. Горим сердцами нашей молодежи - это наша преемственность поколений, наше будущее".

"Спасибо, что мы вместе. Вместе с друг другом, вместе со страной", - резюмировала женский лидер.-0-