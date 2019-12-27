Жевняк: взрослые могут исполнить желание каждого ребенка

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске приняло участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети". Руководитель представительства Марианна Щеткина посетила учреждение образования, расположенное в деревне Новое Поле Минского района, заместитель руководителя Владимир Жевняк - Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Владимир Жевняк, в эти новогодние дни в силах взрослых исполнить мечту каждого ребенка. "У детей есть мечты, и пусть взрослые побудут немного Дедами Морозами и исполнят детские желания. Чем больше внимания мы уделим детям, тем лучше будет развиваться наше общество. Дети - это наше будущее. Все, что вкладываем сегодня, мы увидим завтра, - сказал он. - Мы привезли конструкторы, мягкие игрушки, детские игры, а также литературу".

Заместитель руководителя представительства Постоянного комитета отметил, что в Союзном государстве реализуется программа по организации лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. "В этом году на территории Беларуси прошли оздоровление более 800 человек. Ежегодно проводится олимпиада школьников Союзного государства. На этот раз только в заключительном этапе в Могилеве приняли участие школьники из 23 регионов России и семь команд из Беларуси. Проводится спартакиада Союзного государства среди детей и юношества. В этом году более 1 тыс. ребят приняли в ней участие. Организован конкурс творческого мастерства учащихся Союзного государства", - добавил Владимир Жевняк.

Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов открыт по программе Президента Беларуси "Дети Беларуси" в 2000 году. В центре осуществляется комплексная реабилитация детей-инвалидов с 3 до 18 лет с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, следствием которых является нарушение функций опорно-двигательного аппарата. Здесь имеется возможность проводить медицинскую, педагогическую, психологическую, социальную реабилитацию.

С 2000 года в учреждении прошли реабилитацию более 20 тыс. детей-инвалидов, в том числе 1349 ребят в этом году, у 12 снята инвалидность (за последние 5 лет инвалидность снята у 66 детей). Более чем у 98% ребят после пройденного комплекса реабилитационных мероприятий отмечены улучшения в состоянии здоровья. Коллектив центра является лауреатом премии Президента "За духовное возрождение" 2016 года, также отмечен Благодарностью премьер-министра за высокие достижения в отрасли реабилитации детей-инвалидов, внедрение новых современных средств и методов реабилитации, в текущем году коллектив центра был награжден Почетной грамотой Национального собрания.-0-