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26 ноября 2020, 12:33

Жилищные и земельные вопросы - Крутой провел личный прием граждан

Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой
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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилищный и земельный вопросы поднимались на стационарном личном приеме граждан и представителей юридических лиц у заместителя главы Администрации Президента Дмитрия Крутого, передает корреспондент БЕЛТА.

"На приемах граждан мы анализируем темы, которые больше всего волнуют людей. На первом месте всегда жилищные, земельные вопросы, выделение льготных кредитов, субсидий. Этот блок занимает практически 50% на каждом приеме граждан. Кроме того, увеличилось количество вопросов, связанных с системными стратегиями развития отдельных отраслей. У меня на приеме сегодня будут транспортники, далее будем встречаться с предпринимателями", - сказал Дмитрий Крутой.

Заместитель главы Администрации Президента напомнил, что сейчас формируются прогнозные документы социально-экономического развития страны на следующие пять лет, определяются приоритеты, госпрограммы, бюджет.

"Каждый хочет заранее знать, на что можно рассчитывать, какие инициативы можно внести. Мы, конечно, это приветствуем, проводим встречи в Администрации Президента, обрабатываем соответствующую информацию и передаем правительству, парламенту и в другие структуры, чтобы обеспечить более качественную подготовку стратегических документов", - отметил он.

На прием к Дмитрию Крутому сегодня пришли три жительницы Борисовского района, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Двое из них воспитывают детей-инвалидов, третья с семьей прожила более 10 лет в общежитии. По их словам, им были выданы направления в кооператив, они платили взносы и рассчитывали на субсидии, но получили отказ. Кроме того, пошли разговоры о том, что кооператив будут расформировывать или реорганизовывать. При этом дом уже строится, ожидается, что он будет сдан уже в следующем году. Как пояснили в Миноблисполкоме, проблема касается всего ЖСПК в целом. Предполагается, что при формировании кооператива очередность не была соблюдена. В связи с этим сейчас проводится проверка. В Миноблисполкоме подчеркнули, что информация о реорганизации кооператива неверна, все решения будут приниматься после завершения проверки.

"К сожалению, такая ситуация не единична. Инициирована проверка соответствующих контрольных органов, и мы дождемся ее результатов. Администрация Президента попросит центральный аппарат Комитета госконтроля подключиться, потому что случай не совсем стандартный. Необходимо, чтобы разбирательство было проведено объективно. Дальше все решения будут приняты уже на уровне Борисовского райисполкома. Чтобы интересы граждан ни в коем случае не пострадали, предложим им все возможные варианты выхода из этой ситуации", - подчеркнул Дмитрий Крутой.

На прием граждан записалась также многодетная мать из Минского района, у которой возникли трудности при получении земельного участка для строительства дома. Этот вопрос взят на контроль.

Администрация Президента продолжает работать с обращениями граждан и юридических лиц для выявления актуальных проблем жизнеобеспечения населения, вызывающих обеспокоенность людей и требующих оперативного решения. При этом используются различные формы подобного взаимодействия, включающие стационарные и выездные приемы граждан и представителей юрлиц в регионах, а также проведение прямых телефонных линий.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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