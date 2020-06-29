Жилищный кодекс перевели на белорусский язык

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовлен перевод Жилищного кодекса на белорусский язык, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
В Национальном центре правовой информации состоялось заседание экспертного совета по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык. Перевод текста Жилищного кодекса был одобрен и рекомендован для размещения на Национальном правовом интернет-портале.
Экспертный совет состоит из представителей Администрации Президента, Национальной академии наук Беларуси, Палаты представителей Национального собрания, Министерства юстиции, Министерства культуры, НЦПИ, Национального центра законодательства и правовых исследований, ведущих вузов страны и иных организаций, в том числе негосударственных.
Всего с начала работы экспертного совета были переведены на белорусский язык четыре законодательных акта, в том числе Кодекс о браке и семье, избирательный, гражданский и жилищный кодексы. В этом году также планируются к переводу Кодекс о земле и Трудовой кодекс.-0-