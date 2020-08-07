Жилье для удобной жизни. Выгодное летнее предложение – в престижных столичных комплексах, где все сделано для комфорта!

Жилье, удобное для жизни – это не только стены новенькой квартиры. В конце концов, домой люди возвращаются для отдыха, а основное время горожане проводят в общественных местах – в магазинах и кафе, во дворах и парках, на велодорожках и спортивных площадках. И, конечно, на работе! Как сделать так, чтобы жизнь в городе была комфортной и удобной? Ответ очевиден: обеспечить жилые комплексы социальной инфраструктурой! Именно так поступает застройщик, которой возводит престижные комплексы в центре столицы.

Хотите жить в современном комплексе с развитой социальной инфраструктурой? Не теряете времени и выбирайте квартиру в комплексах "Минск Мир" и "Парк Челюскинцев"! Этим летом – самые лучшие условия! Выгодные цены, удобные партнерские кредиты и невероятная длительная рассрочка до 10 лет действуют только до конца лета. Осталось меньше месяца!

Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич считает, что городские жилые комплексы должны быть многофункциональными – именно в этом случае они будут отвечать всем потребностям своих жителей.

– Комплекс – это не только жилье, но и работа, и отдых, и спорт. Это приятные покупки рядом с домом. Это школа и детский сад по соседству, поликлиника и медицинский центр. Именно поэтому в наших комплексах всегда проектируется множество общественных помещений. Они необходимы людям и имеют большое общественное значение, – рассказывает Вибор Мулич.

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании-застройщика

Ярким примером такого подхода является многофункциональный комплекс "Маяк Минска", строительство которого уже завершено. Он стал первым столичным комплексом, построенным по принципу "город в городе".

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"

Для жителей есть современная школа и два отличных детских сада.

В состав комплекса входит огромный торгово-развлекательный центр "Дана Молл" с подземным паркингом и автостоянкой. Кроме того, рядом с Домом милосердия строится еще один торговый центр с паркингом, в котором найдется место для 699 машин. Его сдача запланирована уже в этом году!

Торгово-развлекательный центр "Дана Молл"

В комплексе обустроен великолепный променад – бульвар Пикассо, на котором были высажены сразу взрослые деревья, и мультимедийный фонтан "Дана Танец".

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

Во дворах – детские и спортивные площадки, оборудованные тренажерами и "городками".

Детская площадка с безопасным покрытием

Школа

Новый детский сад с бассейном

И просто огромное количество общественных помещений! Именно поэтому здесь работает множество магазинов и кафе, салонов красоты и турфирм. Здесь открыт медицинский и образовательный центры, детские кружки и студии.

Для владельцев – это выгодный бизнес, а для жителей – комфорт и удобство, ведь все необходимое для современного горожанина есть в шаговой доступности!

Двухэтажный торговый центр в стилобате дома "Микеланджело"

В стилобате домов "Гоген" и "Рафаэль" расположены помещения коммерческого назначения

На бульваре Пикассо два первых этажа зданий отданы под развитие бизнеса

Посмотреть, выбрать и приобрести готовую квартиру сегодня можно в домах "Гоген" или "Рафаэль", которые находятся по адресу: ул. Франциска Скорины, 5. Но стоит поторопиться – комплекс завершен, и здесь остались буквально считанные квартиры!

Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Принципы социальной функциональности заложены и в основу создания комплекса "Парк Челюскинцев". Общественным местам и инфраструктуре здесь уделено особенное внимание.

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Конечно же, важную роль играет месторасположение. Комплекс строится в самом центре города, у главной транспортной артерии столицы – проспекта Независимости.

Рядом – две станции метро и вся городская инфраструктура – буквально в шаговой доступности.

Но главная общественная площадка – великолепный парк и Ботанический сад, у границ которых строится комплекс. Вместе – это более 170 гектаров лесного массива! Гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Детская железная дорога и аттракционы в парке

В непосредственной близости вся инфраструктура центра – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Баскетбольный корт и детская площадка в комплексе "Парк Челюскинцев"

Поблизости, через парк, расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" есть все возможности!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

В составе комплекса – два детских сада, один из которых встроенного типа – прямо в жилом доме, со своей закрытой территорией. Уникальное для Минска и очень удобное для жителей решение.

Еще один важный аспект – места для автомобилей жителей. У каждого дома – открытые автостоянки. В линейке зданий у границ парка парковки расположены на первых этажах. А по соседству, на улице Макаенка, строится торговый центр с паркингом, в котором будут предусмотрены места для 999 автомобилей. Он будет сдан уже в нынешнем году.

Кстати, над парковками, на открытых террасах второго этажа зданий, строящихся вдоль парка, будут оборудованы общественные зоны – с детскими площадками и уголками отдыха с видом на лес. Очень интересное решение для самого центра города!

И конечно же, в комплексе "Парк Челюскинцев" – самые широкие возможности для развития бизнеса.

В доме "Вог", который был введен в строй на первом этапе строительства, уже вовсю работают кафе и магазинчики. Застройщик предусмотрел, что для жителей комплекса это будет и удобно, и выгодно!

В строящемся доме №1 первые два этажа – это вообще сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости. Здесь предлагаются административно-торговые помещения площадью от 12 до 300 квадратных метров.

В доме №1 первые два этажа – сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости

Кстати, завершится строительство уже скоро – комплекс "Парк Челюскинцев" будет полностью готов в 2021 году.

Сегодня здесь можно выгодно приобрести квартиры в полностью готовом доме №7, который расположен в первой линии комплекса от границ парка. Море сосен и берез – просто под окнами, воздух с ароматом леса просто невероятный!

Дом №7

Просторное и светлое лобби в эко-стиле

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Кстати, будущую квартиру можно увидеть своими глазами и выбрать прямо на месте, приехав по адресу дома: ул. Макаенка, 12л. Квартиры можно осмотреть в любой удобный вам день – с 9 утра до 21 вечера, без обеда и выходных. Администратор по показу объектов, который находится в лобби дома, проведет для вас ознакомительную экскурсию: покажет все интересующие вас свободные квартиры, а также ответит на ваши вопросы.

А наибольший размах строительство социальных объектов получило в многофункциональном комплексе "Минск Мир". Это объясняется размерами строительной площадки – более 340 гектаров! Не случайно комплекс признан самым масштабным в Европе и крупнейшим инвестиционным проектом в столице.

Комплекс "Минск Мир"

В комплексе уже ведется строительство Международного финансового центра Minsk World. Он будет не только мощнейшим инвестиционным "магнитом" для страны, но и важным бизнес-проектом, который гарантирует создание прямо или косвенно тысяч новых рабочих мечт в Беларуси.

Рядом ведется строительство крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра. О социальной роли таких объектов долго рассказывать не приходится, ведь они – не только центры интересного и полезного досуга для жителей города, но и важный компонент для стимулирования деловой активности, развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

Очень знаковый объект комплекса – новый большой городской парк. Застройщик убежден, что современный город не должен превращаться в каменные джунгли, поэтому парк будет разбит по центральной оси застройки.

В комплексе сразу прокладываются беговые и велодорожки – это территория активных людей и здорового образа жизни!

Во время строительства в кварталах прокладываются беговые и велодорожки

Благодаря комплексу "Минск Мир" в столице появилось уже несколько новых улиц, и их количество будет только расти. Много внимания уделяется благоустройству и функциональному удобству территории – здесь прокладываются новые дороги, обустраиваются автостоянки, строятся паркинги. Первый из них, почти на 800 автомобилей, был открыт рядом с кварталом "Эмиратс Люкс" прошлой осенью.

И еще одна важнейшая строительная площадка – станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена, которая проходит как раз здесь.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Инфраструктура комплекса впечатляет – здесь будет возведено 7 школ и 12 детских садов, то есть буквально в каждом квартале будет своя школа или детский сад. В комплексе построят детскую и взрослую поликлиники, медицинский центр, выставочный зал.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Но самое важное, что каждый квартал будет жить активно и интересно, ведь на первых этажах домов – множество помещений коммерческого назначения.

В каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты

Например, практически завершенный квартал "Эмиратс Люкс" – это не только торговый центр во дворе площадью почти 4 тысяч квадратных метров, но и огромное количество коммерческой недвижимости на первых этажах жилых зданий. Здесь уже работает немало магазинчиков и кафе, а дом "Эмиратс Волна" – это еще более 30 тысяч квадратных метров для успешного малого бизнеса!

Дом "Эмиратс Волна"

А в соседнем квартале "Чемпионов", например, акцент будет сделан на спортивные и тренажерные клубы, магазины спортинвентаря и экипировки – этот квартал, в котором приобрели квартиры многие известные спортсмены, будет посвящен спорту и здоровому образу жизни.

Квартал "Чемпионов" будет посвящен спорту и здоровому образу жизни

К слову, недавно в комплексе стартовали продажи квартир в трех новых домах – "Копенгаген", "Санкт-Петербург" и "Флоренция". На старте – лучшие цены и самые выгодные условия для покупателей!

Дом "Копенгаген"

Дом "Санкт-Петербург"

Дом "Флоренция"

Кстати, отметим и темпы строительства комплекса – квартал "Эмиратс Люкс" будет сдан уже этой осенью, на полгода раньше установленных сроков! А всего до конца года здесь будут сданы более 20 домов в четырех разных кварталах.

Современные столичные комплексы привлекают тысячи покупателей – и своим расположением, и выгодными условиями покупки и, конечно же, продуманной социальной инфраструктурой. Например, здесь в обязательном порядке создается так называемая безбарьерная среда, когда пандусы, микроподъемники и комфортные лифты позволяют без проблем передвигаться людям с ограниченными возможностями, а также пожилым, мамам с детскими колясками и многим другим жителям, которым бывает затруднительно взбегать по многочисленным лестницам современных многоэтажек.

К слову, напомним, что до конца августа проводится творческий конкурс "Моя Dana", посвященный красоте и уникальности столичных комплексов "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Можно участвовать в трех номинациях: фото, видео и эссе. Победители получат очень приятные денежные призы – до 1 000 рублей!

Покупку квартиры в комплексах "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" и "Минск Мир" лучше успеть совершить этим летом. Ведь только до конца августа сохраняются лучшие цены и лучшие условия по длительной рассрочке!

В комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" беспроцентная рассрочка от застройщика предоставляется на срок до 100 месяцев, в комплексе "Минск Мир" – на 10 лет. Покупатель вносит от 30% стоимости квартиры, а оставшаяся часть делится на равные части по количеству месяцев в выбранном сроке рассрочки.

И никаких процентов и переплат. Никаких справок о доходах и поручителей. Для покупки нужен только паспорт. Покупатель заключает прямой договор с застройщиком и платит строго оговоренную на этапе покупки ежемесячную сумму.

К каждому покупателю – индивидуальный подход. Поэтому вариантов предоставления рассрочки множество. Готовы сразу внести более 30% стоимости квартиры или взять рассрочку на более короткий период? Тогда вы можете рассчитывать на скидку!

А до конца августа есть возможность приобрести квартиру в длительную рассрочку и без первого взноса – индивидуальный расчет покупки для вас сделает менеджер по продажам.

Предпочитаете кредит? И здесь вас тоже ждет очень привлекательное предложение!

Например, можно воспользоваться партнерским кредитом Беларусбанка "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий – 11,25%, в последующие годы – 13,51%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Еще один отличный вариант – партнерская кредитная программа Белорусского народного банка. Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка – от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования.

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Приобрести недвижимость в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" можно в офисе продаж застройщика, который работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 19 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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