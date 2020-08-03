Жилье, доступное для каждого! Уникальная рассрочка и специальные программы в "Минск Мир" до конца августа!

Решение жилищного вопроса является важнейшим для многих семей. И в нашей стране находится под пристальным вниманием государства. Работа идет в тесном партнерстве с социально ответственным бизнесом. Компания-застройщик, которая возводит столичный комплекс "Минск Мир", инвестирует в строительство значительную сумму собственных средств, чтобы сделать приобретение жилья доступным для каждого.

Уникальный финансовый инструмент – длительная беспроцентная рассрочка, которую предложил застройщик, стала настоящей сенсацией на рынке недвижимости и помогла приобрести квартиры уже тысячам белорусских семей из самых разных населенных пунктов нашей страны.

Как действует рассрочка? Покупатель вносит от 30% стоимости квартиры, а оставшаяся часть стоимости квартиры делится на равные части по количеству месяцев в выбранном вами сроке рассрочки.

Максимальный срок рассрочки – 10 лет, или 120 месяцев. При этом – никаких процентов и переплат. Никаких справок о доходах и поручителей. Для покупки нужен только паспорт. Покупатель заключает прямой договор с застройщиком и платит строго оговоренную на этапе покупки ежемесячную сумму.

К каждому покупателю – индивидуальный подход. Поэтому вариантов предоставления рассрочки множество. Готовы сразу внести более 30% стоимости квартиры или взять рассрочку менее чем на 10 лет? Тогда вы можете рассчитывать на скидку!

А до конца августа есть возможность приобретения квартиры в длительную рассрочку и без первого взноса – индивидуальный расчет покупки для вас сделает менеджер по продажам.

Специальная программа действует в комплексе "Минск Мир" для медицинских работников. Застройщик решил поблагодарить их особенно выгодными условиями приобретения жилья. Для медицинских работников из любого населенного пункта Беларуси при покупке квартиры в этом году предоставляется скидка до 20%! С подробными условиями спецпредложения для работников здравоохранения можно ознакомиться на сайте bir.by.

Также специальные условия для решения жилищного вопроса разработаны для многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и для спортсменов, которые прославили Беларусь на международной арене.

Удобные онлайн-сервисы на сайте застройщика bir.by позволяют приобрести квартиру в Минске из любого населенного пункта нашей страны. И при этом действует акция – забронировав квартиру онлайн, при ее покупке вы получите скидку 5 000 рублей!

Многие уже сделали свой выбор в пользу приобретения жилья в "городе будущего" – комплексе "Минск Мир". В их числе Алексей Талай – знаменитый спортсмен, паралимпиец, предприниматель, благотворитель и счастливый отец четверых детей.

Алексей Талай вместе с семьей

– Выбор был очевиден. "Минск Мир" привлек меня тем, что здесь все продумано, будет создана замечательная инфраструктура, все для жизни современного человека, для семьи. Как предприниматель, я особенно оценил то, что здесь строится Международный финансовый центр. И, как учредитель благотворительного фонда, предполагаю, что в этом же кластере в скором будущем расположится и наш офис, – отметил он.

Очень важным Алексей Талай считает то, что в "Минск Мире" создается безбарьерная среда.

– К сожалению, это жизненно важное для многих решение реализовано далеко не во всех современных новостройках. И поэтому вдвойне радует, что в таком масштабном комплексе, как "Минск Мир", будет вся необходимая инфраструктура, чтобы люди с ограниченными возможностями могли вести активную жизнь, были счастливы и успешны. Не менее важно отсутствие барьеров и для мамочек с колясками, – подчеркнул он. – Кто знает, может быть, я в скором времени стану полномочным экспертом и партнером компании по безбарьерной среде и оптимизации в этой сфере.

Алексей Талай также обратил внимание на такое современное архитектурное решение, реализованное в комплексе "Минск Мир", как квартиры на первом этаже с отдельным входом.

– Это особенно удобно для людей в пожилом возрасте и людей с ограниченными возможностями. Наша семья выбрала именно такой вариант.

Несомненным плюсом Алексей Талай считает и условия, которые застройщик предлагает для покупки жилья.

– Финансовый вопрос является решающим для многих семей. И различные программы, которые реализуются в комплексе "Минск Мир", это хорошая помощь в приобретении жилья. Радует, что наша республика развивается и здесь успешно работают такие крупные компании, которые являются социально ответственным бизнесом. Можно только пожелать успехов этой замечательной команде! – подчеркнул Алексей Талай.

Среди счастливых обладателей жилья в комплексе "Минск Мир" – Екатерина и Антон Козловские, которые воспитывают троих сыновей. Их выбором стала квартира в доме "Москва", а решить жилищный вопрос помогла беспроцентная рассрочка от застройщика на 10 лет.

Екатерина и Антон Козловские с сыновьями

– Я очень счастлива, это наша первая собственная квартира! – эмоционально признается Екатерина. – Мы долго жили то у одних родителей, то у других, то снимали жилье. Решающим фактором для нас стала возможность покупки квартиры в рассрочку от застройщика без первоначального взноса. Потому что в нашей ситуации мы можем вносить ежемесячные платежи, но вот собрать нужную стартовую сумму было бы достаточно сложно.

Договор заключен – и теперь супругам не терпится побыстрее приступить к ремонту и переехать в свое первое собственное жилье.

– Это неповторимое ощущение! А когда я узнала, что там окна в пол, французские балконы – это для меня был просто космос, исполнилась моя мечта. У нас 21-й этаж, а в доме панорамный лифт, классно! – перечисляет преимущества Екатерина.

Кстати, друзья семейной пары живут в еще одном комплексе застройщика – "Маяк Минска".

– Они очень довольны тем, как там все устроено: детские площадки большие, магазины на первых этажах, все необходимое рядом. А у нас здесь будет даже еще больше всего в плане инфраструктуры! – радуется Екатерина.

Антон поддерживает супругу во всех оценках:

– Очень привлекает перспектива развития такого масштабного пространства, как жилой комплекс "Минск Мир", с учетом новых тенденций в строительстве. Свежие строительные объекты – это всегда более интересно, чем "вторичка". И, конечно, нам понравилось то, что застройщик максимально пошел навстречу, предложив рассрочку на индивидуальных условиях. Еще одним приятным бонусом стала скидка для многодетных семей!

Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич твердо уверен: каждая семья должна иметь возможность жить в собственной уютной и современной квартире.

Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич

– В жилищном вопросе мы полностью поддерживаем государственную политику, которая реализуется в Беларуси. Наша компания инвестирует в строительство комплекса "Минск Мир" значительный объем собственных средств, чтобы предложить уникальные для белорусского рынка условия приобретения жилья. Это и длительная беспроцентная рассрочка, которая делает возможным покупку собственной квартиры, по сути, по цене ежемесячной аренды. И специальные программы для сотрудников здравоохранения, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями. Мы всегда готовы пойти навстречу нашим покупателям, предложив индивидуальные условия для решения квартирного вопроса, – подчеркнул Вибор Мулич.

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" – воплощение завтрашнего дня белорусской столицы.

Это новый современный город, в котором продумано все до мелочей. И при этом – грандиозный размах! Площадь – более 340 гектаров, и каждый метр будущего комплекса тщательно распланирован. "Минск Мир" признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы, а для столицы это самый значимый инвестиционный проект.

Площадь комплекса "Минск Мир" – более 340 гектаров

В основе концепции создания комплекса лежит принцип "город в городе". Это значит, что для комфортной жизни людей здесь будут созданы все условия. В каждом квартале, например, будут построены школа или детский сад. Таким образом, всего в комплексе построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Здесь множество общественных помещений: в комплексе построят детскую и взрослую поликлиники, а также медицинский центр.

"Минск Мир" – это и большое количество коммерческой недвижимости. Буквально в каждом квартале на первых этажах зданий запланированы помещения для открытия магазинов, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса.

В каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты

Торговый центр площадью почти 4 000 квадратных метров в квартале "Эмиратс Люкс"

В доме "Эмиратс Волна" весь первый этаж – для успешного бизнеса!

Большое внимание уделяется автотранспорту жильцов. С одной стороны, дворы будут закрыты для транзитного движения машин, с другой – в комплексе будут возведены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. Кстати, первый, рассчитанный примерно на 800 машин, работает уже с прошлой осени.

Паркинг

Доминантой всего комплекса станет его деловая часть. В комплексе активно ведется строительство Международного финансового центра Minsk World, который призван стать магнитом для притяжения иностранных инвестиций в Беларусь. По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

"Минск Мир" – это экология и здоровье. В центре комплекса будет разбит новый большой городской парк, все кварталы свяжет сеть беговых и велодорожек, а в каждом дворе предусмотрены спортивные площадки и тренажеры.

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

В каждом дворе – спортивные площадки и тренажеры

И, конечно, жителей порадует отличное транспортное обеспечение. Прямо на территории комплекса завершается строительство станции метро "Аэродромная", затем в границах комплекса будет построена и вторая станция.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Важно, что комплекс строится с опережением графиков. Например, квартал "Эмиратс Люкс", который будет полностью завершен уже этой осенью, сдается на полгода раньше установленных сроков. Всего уже к концу 2020 года в комплексе "Минск Мир" будет сдано более 20 домов в четырех кварталах.

Квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью завершен уже этой осенью

Все жилье в комплексе "Минск Мир" отвечает самым современным требованиям комфорта. Это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки и великолепной инсоляцией. Высота потолков – 2,7 метра, а на первых и последних этажах во многих домах – 3 метра. В зависимости от количества квартир в каждом подъезде – по два или три скоростных бесшумных лифта, при этом в некоторых домах лифты панорамные. Еще одна важная особенность – просторные дизайнерские лобби.

"Минск Мир" интересен еще и потому, что здесь огромный выбор квартир и планировок на любой вкус – от небольших квартир-студий в 28 квадратных метров до "евротрешек" площадью до 85 метров!

Недавно, например, стартовала продажа квартир в трех новых домах комплекса – "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген". Дома расположены в различных кварталах и будут сданы уже через год-полтора. А на старте продаж, как известно, самые лучшие цены!

Дом "Санкт-Петербург"

Дом "Флоренция"

Дом "Копенгаген"

К слову, напомним, что до конца августа проводится творческий конкурс "Моя Dana", посвященный красоте и уникальности столичных комплексов "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Можно участвовать в трех номинациях: фото, видео и эссе. Победители получат очень приятные денежные призы – до 1 000 рублей!

И обязательно воспользуйтесь возможностью стать владельцем собственной квартиры в комплексе "Минск Мир" на невероятно выгодных летних условиях от застройщика!

Используйте уникальную беспроцентную рассрочку до 10 лет, которая до конца августа возможна даже без первоначального взноса. Или воспользуйтесь выгодными партнерскими кредитами с низкими ставками.

Например, можно выбрать партнерский кредит Беларусбанка "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий – 11,25%, в последующие годы – 13,51%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Еще один отличный вариант – партнерская кредитная программа Белорусского народного банка. Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка – от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования.

Бронируйте квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by – и экономьте при покупке 5 000 рублей!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе "Минск Мир" работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также вы можете обратиться за консультацией к региональным менеджерам сразу в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Минск Мир" – жилье в столице, доступное для всех, комфортное для каждого!

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