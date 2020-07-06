Жилье, работа, бизнес: современные столичные комплексы – пространство больших возможностей

Время спальных микрорайонов, которыми застраивался Минск на протяжении прошлых десятилетий, безвозвратно прошло. Людям уже не интересно приобретать жилье исключительно ради того, чтобы было где переночевать. Городской район должен жить насыщенной жизнью, в которой есть место и жилью, и развлечениям, и работе, и бизнесу. Именно на таких принципах строятся современные комплексы, отвечающие требованиям мультифункциональности.

Почему комплексы, которые возводит в Минске крупнейший застройщик, и покупателями, и специалистами в сфере недвижимости признаются престижными? Не только из-за их месторасположения, хотя и это немаловажный аспект. Но в первую очередь потому, что здесь уделяется внимание всем параметрам комфортной и уютной жизни.

Жилые дома – красивые, современные, с панорамным остеклением, с дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, с квартирами свободных планировок. И никаких панелек – только каркасно-блочные технологии, позволяющие придать жилому пространству индивидуальный облик!





Дом "Гоген" жилого комплекса "Маяк Минска"









Дом "Микеланджело" жилого комплекса "Маяк Минска"





Лобби дома "Микеланджело"





Дом №7 жилого комплекса "Парк Челюскинцев"





Просторное и светлое лобби дома №7 в эко-стиле

Дворы – обустроенные, с озеленением, с безопасными современными детскими и спортивными площадками, где применяется и травмобезопасное покрытие, и развивающие "городки", и технологичные тренажеры.









Дворы – обустроенные, с озеленением, с детскими и спортивными площадками с травмобезопасным покрытием

Улицы, проезды, велодорожки и беговые дорожки – все прокладывается одновременно со строительством домов, и новоселам не нужно месить грязь, пробираясь к своему только что возведенному дому. Здесь же – открытые автопарковки, а неподалеку - обязательно паркинги.





На стоянке у Национальной библиотеки большое количество парковочных мест

Одновременно строятся и общественные объекты – школы, детские сады, поликлиники и медицинские центры, спортивные сооружения.

И главное отличие от традиционных "спальников" – множество помещений коммерческого назначения. Здесь открываются кафе и рестораны, магазины и бутики, офисы туристических компаний и салоны красоты, медицинские центры и аптеки, ветеринарные клиники и тренажерные залы. Вариантов множество!

Это делается не только для удобства жителей комплексов, у которых вся необходимая инфраструктура оказывается под рукой, но и для полноценной жизни района. Ведь коммерческие помещения – это и рабочие места, и самые широкие возможности для развития бизнеса!

Многие покупатели квартир в новостройках это прекрасно понимают и с удовольствием приобретают здесь коммерческие помещения. Инвестиция беспроигрышная и очень выгодная! Она позволяет создавать собственный бизнес, а также зарабатывать на сдачу помещений в аренду. А главное – с годами стоимость этой недвижимости только растет, и инвестиции приносят доход, не сравнимый с другими вариантами финансовых вложений. В комплексе "Маяк Минска", например, с начала строительства квадратный метр коммерческих помещений подорожал более чем в два раза! Попробуйте каким-либо другим способом всего за несколько лет удвоить свой капитал пассивным вложением!

На какие коммерческие помещения сегодня стоит обратить внимание в Минске?

Начнем с уже завершенного комплекса "Маяк Минска", которой первым в столице начинал строиться по принципу "город в городе". Здесь есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура!





Комплекс "Маяк Минска"

Станция метро в шаговой доступности, главная магистраль столицы, близость МКАД и Национального аэропорта, множество маршрутов общественного транспорта. И при этом – достаточное количество парковочных мест, в том числе на огромной стоянке у Национальной библиотеки, и вместительный подземный паркинг.





Кроме того, рядом с Домом милосердия строится торговый центр с паркингом на 699 машин, здесь же предусмотрены места для мойки автомобилей. Его сдача запланирована уже в этом году!

Современная школа и два детских сада – важный фактор для тех, у кого есть дети.





Школа





Детская площадка

Новый детский сад №571 по адресу ул. Скорины, 7 был торжественно открыт как раз накануне Дня независимости.









Детский сад №571 был торжественно открыт накануне Дня независимости

Он рассчитан на 14 групп, это 265 детишек. Расположен в жилом комплексе "Маяк Минска", поэтому вся тематика оформления интерьера — морская. Для ребят созданы комфортные условия. Есть десятиметровый бассейн, который делится на "лягушатник" и зону для детей постарше. Обустроен музыкальный зал площадью 100 квадратных метров, оборудован современный компьютерный класс, есть игровая зона, комната для изучения правил дорожного движения, прекрасные игровые площадки во дворе.





Новый детский сад рассчитан на 14 групп





Десятиметровый бассейн делится на "лягушатник" и зону для детей постарше









Прекрасные игровые площадки во дворе

Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич, который выступил на открытии, высоко оценил важность таких объектов для жителей жилых комплексов.

– Мы строим семейное жилье. Мы строим комплексы для тех, кто будет жить в них и сегодня, и завтра. Поэтому к детям и семейным ценностям у нас отношение особенное. Комплекс "Маяк Минска" практически завершен. И для счастливого детства здесь созданы все условия. Построена прекрасная школа, во дворах оборудованы детские площадки. Для детей на бульваре Пикассо проводятся районные праздники. В "Дана Молл" в декабре устанавливается самая красивая новогодняя елка, для ребят ставятся спектакли, различные развлечения. Считаю, что вместе с городским руководством мы делаем одно большое и важное дело, – отметил Вибор Мулич.





Вибор Мулич, председатель Совета директоров компании-застройщика

Принципиально правильным решением стало создание в комплексе множества коммерческих помещений, которые сегодня активно осваиваются различными бизнесами.

Например, в галерее "Променад", которой заканчивается пешеходный бульвар Пикассо, уже открыто несколько сот "точек" – от магазинов до кафе домашней кухни. По подсчетам местных предпринимателей, ими создано не менее 650 рабочих мест – как для жителей комплекса, так и для минчан из других районов города. И здесь есть еще свободные помещения!





В галерее "Променад", которой заканчивается пешеходный бульвар Пикассо, открыто несколько сот "точек" - от магазинов до кафе домашней кухни

К слову, на самом бульваре Пикассо два первых этажа – это коммерческие помещения. И чего здесь только ни открыто – от продовольственного супермаркета до магазинов игрушек, от салонов красоты до кондитерских! Но для успешного предпринимательства возможности не исчерпаны – поинтересуйтесь в Отделе продаж застройщика, свободные помещения еще есть!









Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо





Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска

Здесь же, для удобства ведения бизнеса, построен бизнес-центр "Дана Центр", а для всех горожан и гостей Минска – самый большой в стране торгово-развлекательный центр "Дана Молл".





Бизнес-центр Dana Center





Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Отметим, что в ТРЦ "Дана Молл" с каждым днем покупателей становится все больше. А меры безопасности для посетителей предприняты самые серьезные – кроме привычных флаконов антисептика и раздачи масок, застройщик установил по две дезинфекционные кабины как в самом торговом центре, так и в своих офисах продаж!





Для безопасности посетителей предприняты самые серьезные меры

Двухэтажный торговый центр построен и в стилобате дома "Микеланджело". Готовые коммерческие помещения здесь очень быстро находят новых хозяев – открыть магазин или салон с видом из витрин на Национальную библиотеку не только престижно, но и выгодно! Ведь именно здесь гарантирован постоянный приток клиентов – достопримечательности комплекса и удобное транспортное обеспечение привлекают сюда очень многих! Одна из успешных предпринимательниц приобрела здесь сразу пять помещений различного назначения – и не прогадала, нашла отличных арендаторов. Здесь также еще есть возможность приобрести коммерческие "метры".









Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

Обратите внимание и на стилобат домов "Гоген" и "Рафаэль" – здесь также еще есть возможность купить помещение коммерческого назначения и начать собственный бизнес!





В стилобате домов "Гоген" и "Рафаэль" еще есть возможность купить помещение коммерческого назначения

А еще в комплексе "Маяк Минска" можно приобрести полностью готовые квартиры в домах комфорт-класса "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль" – ремонт можно начинать хоть на следующий день после покупки!





Дом "Микеланджело"





Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Очень интересен для предпринимателей и жилой комплекс "Парк Челюскинцев". Это европейский уровень комфорта – две станции метро по соседству, два детских сада – прямо в комплексе, паркинги и автостоянки.





Комплекс "Парк Челюскинцев"

Конечно, уникальность комплекса "Парк Челюскинцев" в его расположении. Он построен на границе настоящего лесного массива в центре города – более 170 гектаров, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.





Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.













Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

В непосредственной близости вся инфраструктура центра – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!





Практически рядом расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!









Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

И самое широкое поле деятельности – для бизнеса!

В доме "Вог", который был введен в строй на первом этапе строительства, уже вовсю работают кафе и магазинчики. Застройщик предусмотрел, что для жителей комплекса это будет и удобно, и выгодно!

В строящемся доме №1 первые два этажа – это вообще сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости. Здесь предлагаются административно-торговые помещения площадью от 12 до 300 квадратных метров. В центре города, в престижнейшем месте, рядом с Ботаническим садом и парком, в домах, в которых живут молодые, активные и успешные люди – такие помещения коммерческой недвижимости становятся настоящим Клондайком, с каждым годом приносящим владельцу все новые весомые дивиденды.









В доме №1 первые два этажа – сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости

Отметим также, что по соседству, на улице Макаенка, строится торговый центр с паркингом, в котором будут предусмотрены места для 999 автомобилей. Он будет сдан уже в нынешнем году.

Кстати, завершится строительство уже скоро – комплекс "Парк Челюскинцев" будет полностью готов в 2021 году.

А еще сегодня здесь можно приобрести квартиры в полностью готовом доме №7, который расположен в первой линии комплекса от границ парка. Лесной массив – просто под окнами!











Дом №7





Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса





Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство









Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Уже завершенный "Маяк Минска" или экологичный и яркий "Парк Челюскинцев"? Решать вам! И вам определять, каким будет ваше жилье, ваша работа и ваш новый успешный бизнес!

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А еще при покупке квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев. При этом первоначальный взнос – всего от 30%.

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Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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