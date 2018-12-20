Жители Беларуси смогут пройти подготовку по оказанию первой медпомощи

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Беларуси смогут пройти подготовку по оказанию первой медицинской помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко.

Обучающие программы разрабатывает Белорусская медицинская академия последипломного образования (БелМАПО). На базе академии будет создан колл-центр, через который будет возможность записаться на занятия.

По словам Ольги Маршалко, в этот колл-центр могут обратиться все - и обычный гражданин, и организация. Для граждан предусмотрены стандартные программы подготовки, включающие оказание помощи по 10 состояниям, которые требуют быстрого и грамотного оказания первой помощи до приезда медицинского работника. Речь идет об утоплениях, кровотечениях, ожогах и др.

"Потребность в таких навыках очень большая, особенно у тех людей, которые столкнулись с такими ситуациями в своей жизни, поскольку понимают, насколько это важно", - добавила начальник управления.

Сегодня в Министерстве здравоохранения прошел первый мастер-класс по оказанию первой помощи. Его проведение позволило оценить востребованность у населения этих курсов, а это в свою очередь - максимально быстро отреагировать на запросы населения. Ожидается, что в январе 2019 года будет дан старт программы по всей стране.

Как сообщалось, в Беларуси создается единая государственная система обучения населения методам оказания первой помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека. Обучать методам оказания первой помощи будут специалисты с высшим или средним специальным медобразованием в учебно-тренировочных центрах организаций, оказывающих медпомощь и образовательные услуги по профилю "Здравоохранение", любой формы собственности, в том числе организациях Красного Креста.

В Беларуси существует система обучения работающих контингентов по направлениям деятельности. Вопросы оказания первой помощи включены в программы подготовки, переподготовки водителей механических транспортных средств всех категорий, работников субъектов перевозки, связанных с перевозкой опасных грузов, работников организаций, эксплуатирующих электроустановки, персонала санитарных формирований и др.-0-