Жители более 20 стран отдыхали в санаториях Беларуси в 2018 году

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес к белорусским здравницам со стороны иностранцев, в частности, западных соседей, растет. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нашим учреждениям перечень включает более 20 стран, граждане которых отдыхали в Беларуси. Структура экспорта услуг немного меняется в сторону западных соседей, которые проявляют к нам все больший интерес", - сказал Геннадий Болбатовский. На эту тенденцию влияет в том числе расширение границ безвиза. "Но и до этого ежегодно объем экспорта увеличивался в том числе за счет западного потребителя", - добавил глава республиканского центра.

Лидируют в структуре географии экспорта все еще россияне - на их долю, по словам Геннадия Болбатовского, приходится до 90% реализованных иностранным гражданам путевок.

По итогам этого года белорусские здравницы, предварительно, посетят более 220 тыс. иностранцев, в прошлом году эта цифра составляла 208 тыс. Выручка от реализации им услуг возрастет на 11,2% и составит более Br190 млн (в 2017 году - Br170,8 млн).-0-