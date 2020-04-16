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16 апреля 2020, 15:00

Жители Лиды с сегодняшнего дня ездят на транспорте по smart-билетам

Восьмым городом страны, жители которого имеют возможность купить билет на поездку в общественном транспорте по QR-коду, стала Лида. Технология бесконтактной продажи билетов в электронном виде доступна в автобусах районного центра. Проверка билетов осуществляется через специальное приложение для контролеров "Оплати.Контролер".

Ежедневно с помощью мобильного платежного сервиса "Оплати™", который поддерживает данную технологию оплаты, продается более 3 тысяч билетов.

пользоваться другими возможностями сервиса. Осуществление финансовых операции в онлайн-формате сегодня как-никогда важно. Так мы обеспечиваем скорость и комфорт проведения операций, а также личную безопасность пользователей, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации,- отметил заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Сокирко. -Борисов, Гомель, Витебск, Могилев, Барановичи, Пинск, Гродно, а с сегодняшнего дня и Лида. Пассажиры этих городов оценили инновацию и активно ей пользуются. Билет в электронном виде минимизирует контакты, так как для его приобретения и проверки необходим только смартфон и QR-код. Никаких наличных или бумажных талонов. Воспользоваться инновационной системой может любой житель страны, независимо от того, клиентом какого банка он является".

В мобильном платежном сервисе "Оплати™", который является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка, пользователь можете совершать платежи через ЕРИП, оплачивать товары по QR-коду в организациях торговли и сервиса, мгновенно переводить денежные средства без комиссии. Кроме того, сервис дает возможность общаться, как в обычном мессенджере, запрашивать средства у близких людей, а также создавать групповые кошельки на общие цели.

На этом возможности сервиса не заканчиваются. "Оплати™" позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут занесены прямо в вашу адресную книгу. Не так давно реализована возможность снятия наличных в банкоматах без карточки и сейчас онаактивно тиражируется.Все перечисленные преимуществаприложения позволяют осуществлять управление своими финансами дистанционно, обеспечивая необходимую безопасность и минимизируя контакты.

Например, для электронной оплаты проезда вам потребуется только ваш смартфон с установленным приложением "Оплати™". Наведите сканер в приложении на QR-код в салоне транспортного средства, и электронный билет со всей необходимой информацией появится на экране вашего смартфона.

Так же дистанционно произойдет и проверка билета, если в салон зашел контролер.Онзаблокирует возможность покупки новых билетов с помощью собственного приложения "Оплати.Контролер". Пассажир своим смартфоном отсканирует QR-код на смартфоне контролера. На экране телефона пассажира отобразится купленный билет с соответствующим статусом "Оплачен". В случае если билет недействителен, надпись уведомит и об этом.

"Оплати.Контролер" облегчит жизнь не только самим проверяющим, но и пассажирам. Теперь, даже если ваш смартфон разрядился, контролер увидит купленный билет. Для этого нужно будет назвать последние 4 цифры вашего номера телефона и билет появится на экране смартфона контролера.

"Функционал приложения "Оплати™"для транспорта - это живой организм. Он адаптируется под специфику автопарков и условия обслуживания пассажиров в каждом городе. Мы видим, насколько он популярен, несмотря на то, что технология доступна только с февраля этого года, - рассказал заместитель директора по техническим вопросам компании LWO Кирилл Талейко. -Поэтому мы, как инновационная компания, резидент ПВТ настроены на постоянное развитие сервиса".

Сегодня в Лиде на маршрут вышли первые автобусы, в которых доступна технологияпродажи билетов в электронном виде по QR-коду. На всех городских маршрутах купить smart-билеты можно будет уже в ближайшие выходные.Ну а следующими городами, где появится технология, станут Брест и Бобруйск.

Краткая инструкция по покупке smart-билета

1. Скачайте приложение "Оплати™"в AppStore или PlayMarket(совершенно бесплатно).

2. Пополните электронный кошелек с карточки любого банка (без процентов и комиссий).

3. В приложениинажмите на иконку сканера QR-кодов.

4. Направьте смартфон с открытым сканером на наклейку с QR-кодом в салоне транспортного средства (работает на расстоянии до 2 метров).

5. На экране смартфона появится информация о покупаемом билете. Выберите количество билетов, которое вам необходимо, и нажмите "Оплатить".

6. Smart-билет появился на экране вашего смартфона. В приложении "Оплати™" он хранится в разделе "Мои билеты" на главной странице.

7. Еслителефон погас, а билет исчез с экрана, отсканировав QR-код контролера, билет снова появится на вашем смартфоне со статусом "Оплачен".

Если во время поездки смартфон разрядился, сообщите контролеру последние 4 цифры вашего номера телефона и билет отобразится на экране смартфона контролера.

Мобильный платежный сервис "Оплати™" - система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса - отсутствие привязки к банковской платежной карточке. "Оплати™" является частью ЭкоСистемыБелинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов.Разработчик мобильного платежного сервиса"Оплати™" - компания LWO.

ОАО "Белинвестбанк" - один из системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

LWO (ООО "Лайт Вел Организейшн") - признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора.Среди проектов компании - цифровые решения для переписи населения - 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу министерств и ведомств. LWO - резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.

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