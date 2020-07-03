Житкевич: счастье - жить в свободной и независимой стране

3 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Большое счастье - жить в свободной и независимой стране, и очень важно сохранить это. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала председатель секции бывших партизан и подпольщиков Лидия Житкевич.

"День Независимости - главный праздник. Большое счастье - жить в свободной и независимой стране. Мы сами хозяева на своей земле, сами принимаем решения, как жить", - отметила Лидия Степановна.

По ее словам, за годы независимости сделано очень много для развития страны "Посмотрите, какой красивый город, сколько молодежи, улыбок. И, самое главное, мирное небо над головой. Мы многие годы сберегали мир, уверена, сохраним его и в будущем", - подчеркнула собеседница.

Сегодня во время торжественного митинга Лидии Житкевич было вручено почетное свидетельство о занесении ее имени в Книгу Славы Гродненской области.-0-

Новыми именами пополнилась Книга Славы Гродненской области В Гродно торжественная программа открылась митингом у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По традиции в этот день новыми именами пополнилась Книга Славы Гродненской области.