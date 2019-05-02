"Живем втроем на двадцати метрах" Как выигрыш 100 000 рублей изменит жизнь семьи из Минска?

Предвкушение майских праздников заставляет многих откладывать важные дела на потом. Но вот удачи это не касается — она всегда приходит точно по расписанию. Во всяком случае,
Пенсионерка Валентина Малей из Минска разбогатела на 100 000 рублей, а Оксана Зарецкая, ветеринарный врач из Бреста, — на 50 000. Новенькие внедорожники "Джили Эмгранд Х7" выиграли пенсионерка Ольга Матейко из Молодечно, санитарка София Кравцова из Витебска и кассир Юлия Свирид из поселка Михановичи Минского района.
Суперпризы вручены победителям 2 мая в минском торгово-развлекательном центре "Е-сити" на улице Денисовской, 8, где находится студия игры. Счастливчики, выигравшие автомобили, получили ключи и документы и смогли в тот же день уехать на авто к себе домой. А денежные призы были перечислены победителям на СТАТУСкарту от ОАО "СтатусБанк", которая оформляется и обслуживается бесплатно. Карта позволяет получить множество бонусов и скидок, так что пользоваться ею не только удобно, но и очень выгодно.
Как белорусам удалось выиграть такие крупные призы, на что они потратят деньги, и кто будет ездить на внедорожниках? Об этом читайте дальше!
— Впервые за 70 лет повезло. Судьба нелегкая, одна дочку растила, потом внучку помогала растить. Вот как "Войну и мир" Толстой написал, так и я, наверное, про себя такую книжку могла бы написать, хватило в жизни всего, — рассказывает Валентина Малей, пенсионерка из Минска.
Для этой семьи выигрыш 100 000 рублей означает очень многое!
— С дочкой и внучкой живем в маленькой квартире, полуторке, одна комнатка 14 метров, а вторая — 9. Так что на выигранные деньги хочу купить квартиру внучке — ей 22 года исполнится 5 мая, хочется уже свое что-то иметь и жить отдельно, — делится планами Валентина Владимировна.
Кстати, именно шоколадка, купленная для внучки, стала для нее "товаром удачи".
— Мы постоянно что-то покупаем в магазинах "Евроопт" и "товар удачи" тоже всегда берем. Ну, очень хотелось выиграть! Когда услышала про 100 000 рублей, сердце чуть не выскочило, спать не могла! Радость переполняет настолько, что до сих пор не могу успокоиться!
— Давно ли играю? А что значит играть? Зарегистрировались на сайте "Евроопт" и за покупками ходим, да и все. В магазине "Евроопт" бываем частенько, и нам всегда напоминают: возьмите что-нибудь наудачу. Вот и взяли, — улыбается Оксана Зарецкая, ветеринарный врач из Бреста. — Видели, что люди выигрывают, но думали, мы не везучие, а вот оно как вышло!
У победительницы трое детей, двое внуков, так что, как распорядится выигрышем, она уже знает.
— Сын строится, дочка учится, так что есть, кому помочь. И деткам на лечение, может быть, часть отдам. 50 000 — это очень хорошие деньги, для любого это внушительная сумма!
В семье пенсионерки Ольги Матейко из города Молодечно Минской области на крупный приз очень надеялись. И он не заставил себя ждать!
— Мы мечтали о выигрыше! Играем, наверное, с осени. Постоянно ходим в "Евроопт", вот и на Пасху дети приехали к нам, мы закупились на 7 игровых кодов, а "товар удачи" муж взял жевательные конфеты, — рассказывает она.
Покупка к Пасхе получилась по-настоящему чудесной и исполнила мечту семьи.
— Эмоции? Шок! Радовались все, море поздравлений… До этого из родных никто больше 10 рублей не выигрывал. Мы просто не верили, что такое может быть. Автомобиль у нас уже совсем старенький, 96-го года, хотели поменять, собирали деньги, а вышло совсем по-другому. Такую машину мы себе, конечно, не смогли бы позволить, — радуется Ольга Матейко.
— Даже давление подскочило, когда узнала, что выиграла машину. Играю где-то с августа, сестра уговорила, купила дисконтную карточку "Е-плюс", а сын зарегистрировал. Но на то, что выиграю автомобиль, я не надеялась категорически, — признается София Кравцова из Витебска, санитарка женского отделения больницы. — Но, должно же в жизни людям везти, наверное.
В "Евроопт" победительница заходит минимум раз в неделю.
— Стандартные продукты покупаю, привлекают цены, качество тоже устраивает. "Товар удачи" обычно беру крупы, кетчуп… Выигранную машину решила подарить сыну — у него 12 июля юбилей, 30 лет. Будет стимул сдать на права!
У Юлии Свирид, которая работает кассиром в магазине "Евроопт" в поселке Михановичи Минского района, история получилась очень любопытная!
— У нас с мужем трое сыновей, взяли машину в лизинг. Мучаемся второй год, платим за нее немаленькие деньги. Мне пришлось даже сменить работу, потому что уже не тянули выплаты. Перешла из магазина райпо в "Евроопт", где зарплата побольше, получила дисконтную карту "Е-плюс", и, вы представляете, какая удача! — не может нарадоваться победительница.
Кстати, за более чем три года игры
— Закупилась, а "товар удачи" прихватила кетчуп. И теперь у нас есть такая машина! Очень нравится, просторная, для нашей большой семьи то, что нужно! На работу, на дачу — нам есть куда ездить. Правда, пока водит только муж, но, наверное, пора и мне о правах задуматься, — улыбается Юлия Свирид.
7 мая среди покупателей "Евроопт", "Е-доставка" и "ГиперМолл" будут снова разыграны большие деньги и автомобили!
Розыгрыш призов нового тура игры
Место встречи остается прежним: столичный ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8. Трансляцию розыгрыша в 18:20 можно будет увидеть в прямом эфире телеканала
Еще одна хорошая новость! В магазинах "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах
Каждый из зверьков команды — а всего их 7 — это чемпион в одном из видов спорта. Все герои живут в больших ярких керамических кружках. Капитан
Сбор фишек акции "Команда Плюш" за покупки в "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" в любом случае обеспечивает и начисление игровых кодов игры
К майским праздникам вас ждут специальные предложения и скидки! Совершайте нужные вам покупки с выгодой — и пусть большие выходные обернутся для вас большим праздником удачи!
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