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"Живем втроем на двадцати метрах" Как выигрыш 100 000 рублей изменит жизнь семьи из Минска?

Общество 02.05.2019 | 14:45
Минчанка Валентина Малей привыкла всю жизнь рассчитывать только на свои силы. А в 70 лет узнала: чудеса случаются!
Минчанка Валентина Малей привыкла всю жизнь рассчитывать только на свои силы. А в 70 лет узнала: чудеса случаются!

Предвкушение майских праздников заставляет многих откладывать важные дела на потом. Но вот удачи это не касается — она всегда приходит точно по расписанию. Во всяком случае, "Удача в придачу!" от "Евроопт"! Во вторник во время розыгрыша призов 118-го тура игры список ее победителей пополнили более чем 10 000 новых имен. А пятерым повезло особенно!

Пенсионерка Валентина Малей из Минска разбогатела на 100 000 рублей, а Оксана Зарецкая, ветеринарный врач из Бреста, — на 50 000. Новенькие внедорожники "Джили Эмгранд Х7" выиграли пенсионерка Ольга Матейко из Молодечно, санитарка София Кравцова из Витебска и кассир Юлия Свирид из поселка Михановичи Минского района.

Призы победителям 118-го тура в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8 вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев
Призы победителям 118-го тура в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8 вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Суперпризы вручены победителям 2 мая в минском торгово-развлекательном центре "Е-сити" на улице Денисовской, 8, где находится студия игры. Счастливчики, выигравшие автомобили, получили ключи и документы и смогли в тот же день уехать на авто к себе домой. А денежные призы были перечислены победителям на СТАТУСкарту от ОАО "СтатусБанк", которая оформляется и обслуживается бесплатно. Карта позволяет получить множество бонусов и скидок, так что пользоваться ею не только удобно, но и очень выгодно.

Как белорусам удалось выиграть такие крупные призы, на что они потратят деньги, и кто будет ездить на внедорожниках? Об этом читайте дальше!

"Я всю жизнь работала, дочку одна растила, впервые за 70 лет повезло"

— Впервые за 70 лет повезло. Судьба нелегкая, одна дочку растила, потом внучку помогала растить. Вот как "Войну и мир" Толстой написал, так и я, наверное, про себя такую книжку могла бы написать, хватило в жизни всего, — рассказывает Валентина Малей, пенсионерка из Минска.

Кто знал, что обычная шоколадка обернется суммой с пятью нолями?
Кто знал, что обычная шоколадка обернется суммой с пятью нолями?

Для этой семьи выигрыш 100 000 рублей означает очень многое!

— С дочкой и внучкой живем в маленькой квартире, полуторке, одна комнатка 14 метров, а вторая — 9. Так что на выигранные деньги хочу купить квартиру внучке — ей 22 года исполнится 5 мая, хочется уже свое что-то иметь и жить отдельно, — делится планами Валентина Владимировна.

Кстати, именно шоколадка, купленная для внучки, стала для нее "товаром удачи".

"С дочкой и внучкой живем в маленькой квартире, полуторке. Когда услышала про 100 000 рублей, сердце чуть не выскочило, спать не могла!"
"С дочкой и внучкой живем в маленькой квартире, полуторке. Когда услышала про 100 000 рублей, сердце чуть не выскочило, спать не могла!"

— Мы постоянно что-то покупаем в магазинах "Евроопт" и "товар удачи" тоже всегда берем. Ну, очень хотелось выиграть! Когда услышала про 100 000 рублей, сердце чуть не выскочило, спать не могла! Радость переполняет настолько, что до сих пор не могу успокоиться!

"Сын строится, дочка учится, так что есть, кому помочь, а часть выигрыша отдам деткам на лечение"

— Давно ли играю? А что значит играть? Зарегистрировались на сайте "Евроопт" и за покупками ходим, да и все. В магазине "Евроопт" бываем частенько, и нам всегда напоминают: возьмите что-нибудь наудачу. Вот и взяли, — улыбается Оксана Зарецкая, ветеринарный врач из Бреста. — Видели, что люди выигрывают, но думали, мы не везучие, а вот оно как вышло!

Ветеринарный врач Оксана Зарецкая из Бреста уже знает, как распорядится 50 000 рублей
Ветеринарный врач Оксана Зарецкая из Бреста уже знает, как распорядится 50 000 рублей

У победительницы трое детей, двое внуков, так что, как распорядится выигрышем, она уже знает.

— Сын строится, дочка учится, так что есть, кому помочь. И деткам на лечение, может быть, часть отдам. 50 000 — это очень хорошие деньги, для любого это внушительная сумма!

"Копили деньги, чтобы поменять автомобиль"

В семье пенсионерки Ольги Матейко из города Молодечно Минской области на крупный приз очень надеялись. И он не заставил себя ждать!

Покупка к Пасхе помогла пенсионерке Ольге Матейко решить вопрос с заменой автомобиля
Покупка к Пасхе помогла пенсионерке Ольге Матейко решить вопрос с заменой автомобиля

— Мы мечтали о выигрыше! Играем, наверное, с осени. Постоянно ходим в "Евроопт", вот и на Пасху дети приехали к нам, мы закупились на 7 игровых кодов, а "товар удачи" муж взял жевательные конфеты, — рассказывает она.

Покупка к Пасхе получилась по-настоящему чудесной и исполнила мечту семьи.

— Эмоции? Шок! Радовались все, море поздравлений… До этого из родных никто больше 10 рублей не выигрывал. Мы просто не верили, что такое может быть. Автомобиль у нас уже совсем старенький, 96-го года, хотели поменять, собирали деньги, а вышло совсем по-другому. Такую машину мы себе, конечно, не смогли бы позволить, — радуется Ольга Матейко.

"У сына юбилей скоро, будет ему машина!"

— Даже давление подскочило, когда узнала, что выиграла машину. Играю где-то с августа, сестра уговорила, купила дисконтную карточку "Е-плюс", а сын зарегистрировал. Но на то, что выиграю автомобиль, я не надеялась категорически, — признается София Кравцова из Витебска, санитарка женского отделения больницы. — Но, должно же в жизни людям везти, наверное.

Санитарка София Кравцова из Витебска в "Евроопт" заходит минимум раз в неделю: нравятся цены и качество продуктов
Санитарка София Кравцова из Витебска в "Евроопт" заходит минимум раз в неделю: нравятся цены и качество продуктов

В "Евроопт" победительница заходит минимум раз в неделю.

— Стандартные продукты покупаю, привлекают цены, качество тоже устраивает. "Товар удачи" обычно беру крупы, кетчуп… Выигранную машину решила подарить сыну — у него 12 июля юбилей, 30 лет. Будет стимул сдать на права!

"Перешла из магазина райпо в "Евроопт", чтобы "потянуть" лизинг за машину, и выиграла внедорожник!"

У Юлии Свирид, которая работает кассиром в магазине "Евроопт" в поселке Михановичи Минского района, история получилась очень любопытная!

Вместительный внедорожник для большой семьи Юлии Свирид из Михановичей — то, что надо!
Вместительный внедорожник для большой семьи Юлии Свирид из Михановичей — то, что надо!

— У нас с мужем трое сыновей, взяли машину в лизинг. Мучаемся второй год, платим за нее немаленькие деньги. Мне пришлось даже сменить работу, потому что уже не тянули выплаты. Перешла из магазина райпо в "Евроопт", где зарплата побольше, получила дисконтную карту "Е-плюс", и, вы представляете, какая удача! — не может нарадоваться победительница.

Кстати, за более чем три года игры "Удача в придачу!" это лишь 13-й суперприз, выигранный сотрудниками холдинга "Евроопт". Счастливой для семьи стала покупка, которую Юлия сделала к 15-летию совместной жизни.

— Закупилась, а "товар удачи" прихватила кетчуп. И теперь у нас есть такая машина! Очень нравится, просторная, для нашей большой семьи то, что нужно! На работу, на дачу — нам есть куда ездить. Правда, пока водит только муж, но, наверное, пора и мне о правах задуматься, — улыбается Юлия Свирид.

7 мая среди покупателей "Евроопт", "Е-доставка" и "ГиперМолл" будут снова разыграны большие деньги и автомобили!

Розыгрыш призов нового тура игры "Удача в придачу!" состоится уже во вторник, а участвовать в нем будут игровые коды, полученные за покупки с 29 апреля по 5 мая. Победителям 119-го тура достанутся две крупные денежные суммы по 100 000 рублей и 50 000 рублей, а также три автомобиля и более 10 000 других призов!

Место встречи остается прежним: столичный ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8. Трансляцию розыгрыша в 18:20 можно будет увидеть в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и на страницах "Евроопт" в социальных сетях.

Следующий розыгрыш — уже 7 мая! Совершайте нужные вам покупки — и пускай удача вам улыбнется!
Следующий розыгрыш — уже 7 мая! Совершайте нужные вам покупки — и пускай удача вам улыбнется!

Еще одна хорошая новость! В магазинах "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" стартовала акция, приуроченная к II Европейским играм — "Команда Плюш". Взрослые и дети могут собрать свою коллекцию плюшевых талисманов!

Каждый из зверьков команды — а всего их 7 — это чемпион в одном из видов спорта. Все герои живут в больших ярких керамических кружках. Капитан "Команды Плюш" — лисенок Лесик, талисман II Европейских игр. Мягкие игрушки в кружках выдаются абсолютно бесплатно в обмен на фишки, которые можно получить, совершая покупки.

Встречайте II Европейские игры вместе со своей командой. "Командой Плюш"!
Встречайте II Европейские игры вместе со своей командой. "Командой Плюш"!

Сбор фишек акции "Команда Плюш" за покупки в "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" в любом случае обеспечивает и начисление игровых кодов игры "Удача в придачу!". Главное, не забудьте включить в покупку хотя бы один "товар удачи" и использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

К майским праздникам вас ждут специальные предложения и скидки! Совершайте нужные вам покупки с выгодой — и пусть большие выходные обернутся для вас большим праздником удачи!

Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 118-119". Срок проведения: 22.04.2019 г. — 11.07.2019 г. ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3525 от 15.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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