Живете в Минске? Создатели "валошкавага марозіва" предлагают засеять васильками и рожью ваш двор

"Белы полюс" предлагает засеять во дворах васильково-ржаные клумбы и накормить жителей многоэтажек известным пломбиром. До 7 июня включительно минчанам предлагают заполнить анкету и рассказать, почему именно ваши каменные джунгли требуют оживления. Пяти самым мотивированным участникам привезут по пять контейнеров с васильково-ржаной рассадой. 100 пачек пломбира в сахарном стаканчике получат соседи, которые выйдут высаживать рассаду в клумбы, а ящик мороженого "Валошка" достанется участнику, чья заявка больше других понравится городскому лесничему Игорю Корзуну.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что минимальный показатель озелененности мегаполиса должен составлять хотя бы 9 квадратных метров зелени на человека. В целом Минск успешно соблюдает такую норму, но большая часть цветов и деревьев сконцентрирована в центре столицы. Многим жилым районам "подальше" – Фрунзенскому, Московскому, Октябрьскому – явно не хватает растений. "Белы полюс" решил добавить в жизнь минчан васильковых красок и заодно порадовать жителей многоэтажек вкусным мороженым.

Инициаторы проекта уже высадили цветы в специальные ящики, которые после подведения итогов конкурса привезут горожанам для пересадки в клумбы. Размеры цветников составят около 5 квадратных метров. Основная прихоть васильков – много солнца, поэтому желательно, чтобы в вашем дворе были участки, которые хорошо освещаются днем. Заполняя заявку , приложите фото такого участка. Если все пойдет по плану, то уже в июле пять минских дворов заиграют васильковыми красками и станут симпатичными фотозонами.

Результаты конкурса появятся в инстаграм-профиле @belypolus до 8 июня, а васильки во дворы привезут 9 июня (воскресенье) утром. Жителей пяти дворов, которые выйдут высаживать васильки с рожью, накормят мороженым "Белы полюс" – они получат 100 упаковок пломбира, а самому заявителю подарят целый ящик "Валошкі".

Справочно:

Васильковое мороженое "Белы полюс Валошка" – пломбир с добавлением цветков василька и семян льна в ржаном стаканчике. Василек, рожь и лен – популярные культурные символы Беларуси: сегодня, как и тысячелетие назад, они каждый год произрастают на местных полях. Задумка производителей – создать национальный десерт, который турист попробует только в Беларуси и в буквальном смысле почувствует страну на вкус.