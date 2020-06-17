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Новости
13:14
Пекин для сдерживания COVID-19 ужесточает ограничения на передвижение
В мире
13:13
В Орше мошенник за деньги обещал призывникам отсрочку
Происшествия
13:00
В Беларуси выздоровели и выписаны 32 735 пациентов с COVID-19
Общество
12:43
BIB-KASSA - POS-терминал, кассовый аппарат и модуль СКО в одном устройстве
Экономика
12:32
Директор минской фирмы ритуальных услуг обвиняется в мошенничестве на Br60 тыс.
Происшествия
12:25
Швейцария переживает наихудшее падение экономики с 1975 года
В мире
12:19
Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд
Экономика
12:10
Брифинг о ситуации с замором рыбы в водоемах Беларуси пройдет в пресс-центре БЕЛТА 18 июня
Общество
12:08
Как БелАЭС готовится к интеграции в энергосистему
Экономика
12:07
Правительство скорректировало квоты на производство алкогольной продукции в 2020 году
Экономика
11:59
"Ла Страда" и МОМ запускают кампанию поддержки трудовых мигрантов за рубежом во время пандемии
Общество
11:57
Более 280 нарушителей поймали с начала года фотоловушки в белорусских лесах
Общество
11:50
"Альпари Евразия" отмечает существенный рост интереса к онлайн-курсам по финансовой тематике
Экономика
11:49
В Минске до 1 июля принимают заявки на конкурс инвестпроектов
Регионы
11:43
"Белэнерго" при строительстве схемы выдачи мощности БелАЭС учло возможный выход стран Балтии из БРЭЛЛ
Экономика
11:40
Новый указ по рынку Форекс увеличит привлекательность белорусской юрисдикции - "Альпари Евразия"
Экономика
11:37
Парламент Кыргызстана одобрил кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьер-министра
В мире
11:36
Клинические испытания вакцин от COVID-19 начались в России
В мире
11:34
Жара и грозы ожидаются в Беларуси 18 июня
Общество
11:33
Рабочий стройорганизации утонул в Березовском районе
Происшествия
11:30
Больших изменений на валютном рынке в Беларуси из-за туристического сезона ждать не стоит - эксперт
Экономика
11:26
"Белэнерго" прорабатывает различные варианты экспорта электроэнергии - Дрозд
Экономика
11:20
Ситуация на мировом рынке нефти способствует альтернативным поставкам в Беларусь - "Альпари Евразия"
Экономика
11:13
От наводнений в Китае пострадали около 1,4 млн человек
В мире
11:10
Доллар стал одной из самых пострадавших от коронакризиса валют - "Альпари Евразия"
Экономика
11:08
В Ивановском районе мужчина прыгнул в реку и утонул
Происшествия
11:05
В России зафиксировано минимальное c 30 апреля суточное число новых случаев COVID-19
В мире
10:59
Парковая зона в столичной Малиновке преобразится
Регионы
10:47
Акция "Мастера искусств - труженикам села" стартует в июне
Культура
10:41
Более 1,8 тыс. субъектов бизнеса в Минске обратились за поддержкой к городским властям
Регионы
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