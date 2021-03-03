Живописные пейзажи и еще шесть причин, почему вы захотите жить в ЖК "Парк Челюскинцев"

Эксперты называют 2020 год рекордным по уровню спроса на рынке загородного жилья. В этом году жители мегаполисов по-прежнему стремятся переселиться в более экологичные районы и сменить виды за окном. Есть альтернатива для тех, кто хочет жить за городом, но не уезжать из него – многофункциональный комплекс премиум-класса "Парк Челюскинцев". В чем его преимущество?

1.Развитая инфраструктура

На территории запроектирован детский сад, недалеко есть несколько школ и гимназия, поликлиники и Первая городская больница, спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

В одной остановке метро находится торгово-развлекательный центр Dana Mall с кинотеатром, детским научно-познавательным центром и одним из самых больших фудкортов Беларуси.

2.Транспортная доступность

Комплекс располагается на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. В пешей доступности – остановки наземного транспорта и две станции метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская".

3.Живописные пейзажи за окном

Окна комплекса выходят на знаменитые столичные парки – Ботанический сад и Парк Челюскинцев. Добраться до них можно буквально за несколько минут. Кроме необычных растений здесь есть аттракционы, спортивные и танцевальные площадки. В этом же районе находится Детская железная дорога.

Из окон – виды на Ботанический сад и Парк Челюскинцев

4.Квартиры на любой вкус

Застройщик предлагает широкий выбор планировок – от 38 до 78 квадратных метров. Высота потолков на втором и последнем этажах составляет 3 метра, на остальных – 2,7 метра.

Во всех домах комплекса – панорамные окна. Благодаря такому решению в помещение попадает в два раза больше света, а любой интерьер выглядит оригинально.

5. Качество строительства

При строительстве ЖК "Парк Челюскинцев" применяются современные европейские технологии возведения жилья комфорт-класса и качественные экологические строительные материалы, благодаря которым в доме достигается высокая шумо- и термоизоляция.

В доме установлены скоростные бесшумные лифты OTIS.

Здесь есть вся необходимая инфраструктура для детей

6. Высокий уровень комфорта

На первом этаже оборудован подземный паркинг, попасть в который можно не выходя из подъезда. Над паркингом – эксплуатируемая кровля с детскими площадками и зеленой зоной отдыха. Неподалеку от комплекса также строится паркинг, поэтому недостатка в парковочных местах для жильцов не будет.

Рядом с комплексом строится паркинг

На первом этаже - дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой.

Внутри комплекса есть зоны отдыха, детские и спортивные площадки – все, чтобы сделать жизнь здесь максимально комфортной.

7. Безопасность

Территория жилого комплекса оборудована камерами наблюдения, на паркинге есть шлагбаум и комната круглосуточной охраны. Таким образом удается минимизировать случаи проникновения в дом посторонних людей.

Купить квартиру в готовых домах многофункционального комплекса премиум-класса "Парк Челюскинцев" можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

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