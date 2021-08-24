Жизненно необходимо восстановить в Беларуси непрерывное военно-патриотическое воспитание - Марзалюк

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24 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Жизненно назрела необходимость восстановить в Беларуси систему непрерывного военно-патриотического воспитания молодежи. Такое мнение выразил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк, выступая сегодня на Республиканском педагогическом совете, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Древняя восточная мудрость гласит: "Хочешь завоевать страну - воспитай ее детей". Уроки прошлого года показали справедливость этого изречения. Ярко и недвусмысленно,- сказал Игорь Марзалюк. - Жизненно назрела необходимость восстановления в Республике Беларусь системы непрерывного военно-патриотического воспитания молодежи, позволяющей детям и подросткам приобрести важнейшие личностные морально-психологические и практические качества, которые помогут им противостоять негативным явлениям в подростковой среде, тенденциям асоциального поведения. Аналогичная система военно-прикладного патриотического воспитания в настоящее время с успехом применяется в Российской Федерации, Израиле, США, Канаде, Великобритании и других странах в виде военизированного скаутинга для детей различного возраста".
В качестве образцово-показательного примера в данной сфере в нашей стране он привел деятельность военно-патриотического лагеря "Доблесть" на базе одной из частей спецназа. "Здесь на практике прошла обкатку и эффективно функционирует модель взаимодействия по обеспечению учебного процесса по военно-патриотическому воспитанию совместными усилиями воинской части и всех заинтересованных - министерств образования, здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел", - продолжил он.
Парламентарий высказал слова благодарности в адрес руководства Министерства внутренних дел за инициативные законодательные предложения, которые определяют государственную вертикаль управления гражданским и патриотическим воспитанием молодежи и предусматривают развитие форм непрерывного военно-патриотического воспитания детей и подростков с широким вовлечением в этот процесс соединений и воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, всех заинтересованных служб и ведомств.-0-
"Древняя восточная мудрость гласит: "Хочешь завоевать страну - воспитай ее детей". Уроки прошлого года показали справедливость этого изречения. Ярко и недвусмысленно,- сказал Игорь Марзалюк. - Жизненно назрела необходимость восстановления в Республике Беларусь системы непрерывного военно-патриотического воспитания молодежи, позволяющей детям и подросткам приобрести важнейшие личностные морально-психологические и практические качества, которые помогут им противостоять негативным явлениям в подростковой среде, тенденциям асоциального поведения. Аналогичная система военно-прикладного патриотического воспитания в настоящее время с успехом применяется в Российской Федерации, Израиле, США, Канаде, Великобритании и других странах в виде военизированного скаутинга для детей различного возраста".
В качестве образцово-показательного примера в данной сфере в нашей стране он привел деятельность военно-патриотического лагеря "Доблесть" на базе одной из частей спецназа. "Здесь на практике прошла обкатку и эффективно функционирует модель взаимодействия по обеспечению учебного процесса по военно-патриотическому воспитанию совместными усилиями воинской части и всех заинтересованных - министерств образования, здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел", - продолжил он.
Парламентарий высказал слова благодарности в адрес руководства Министерства внутренних дел за инициативные законодательные предложения, которые определяют государственную вертикаль управления гражданским и патриотическим воспитанием молодежи и предусматривают развитие форм непрерывного военно-патриотического воспитания детей и подростков с широким вовлечением в этот процесс соединений и воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, всех заинтересованных служб и ведомств.-0-