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15 апреля 2021, 09:00

ЖК Minsk World: подарите ребенку счастливое детство!

Психологи уверены: мегаполис – не самое лучшее место для детей. Много свободного времени и сил уходит на дорогу в школу, сад, или даже парк, а возле дома нет никаких условий для активного образа жизни.

Что делать, если переезжать за город нет возможности и желания? Как подарить ребенку настоящее детство?

Купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World - здесь в пешей доступности есть все необходимое для счастливой и яркой жизни ваших детей!

Учиться и развиваться

12 детских садов и 8 школ, поликлиники и медицинские центры запроектированы в комплексе. Собственная образовательная и социальная инфраструктура позволяет детям активно развиваться, а родителям не тратить время на дорогу. Достаточно пройти пешком несколько метров.

В комплексе появятся современные школы и детские сады
В комплексе появятся современные школы и детские сады

Если все-таки будет нужно, добраться до центра легко. По периметру каждого квартала находятся остановки общественного транспорта, две станции метро - в пешей доступности. На машине в центр легко выехать через улицу Аэродромная, которая очерчивает одну из границ комплекса.

Развлекаться

На первых этажах некоторых домов находятся административно-торговые помещения. Здесь появятся кафе и магазины, образовательные и спортивные студии, музыкальные школы и другие объекты социальной инфраструктуры.

Minsk World – лучшее место для развлечений
Minsk World – лучшее место для развлечений

В центре комплекса, рядом с Международным финансовым центром, появится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. Сюда можно будет добраться пешком из любого квартала и провести время с пользой: сходить в кино, на выставку и пройтись по магазинам.

Также в комплексе запланировано возведение многофункционального концертного зала. Здесь будут проходить концерты и развлекательные мероприятия для всей семьи.

Заниматься спортом

В Minsk World дети смогут проводить время на улице не только весело, но и с пользой для здоровья. На территории всех кварталов находятся современные, яркие и безопасные спортивные и игровые площадки, а по всему комплексу пролегают велодорожки.

Minsk World – главный по ЗОЖу
Minsk World – главный по ЗОЖу

Важный момент: парковки вынесены на периферию каждого квартала, то есть транзитное движение машин полностью исключено. Ребенка можно спокойно отпускать на детскую площадку!

Проект Многофункционального спортивного комплекса
Проект Многофункционального спортивного комплекса

Также по проекту Minsk World здесь появится Многофункциональный спортивный комплекс, где можно будет не просто заниматься спортом, но и смотреть соревнования, в том числе, мирового уровня.

Проводить время на свежем воздухе

Внутри комплекса запроектирован свой островок природы - шикарный парк с фонтанами и аттракционами, футбольным и баскетбольным полем, зонами отдыха и выгула домашних животных. Здесь комфортно проводить время всей семьей и встречаться с друзьями.

Зачем куда-то ехать, если все рядом?
Зачем куда-то ехать, если все рядом?

В каждом квартале предусмотрены зеленые насаждения: деревья, кусты и цветы. То есть даже возле дома сохранится ощущение того, что ребенок на природе.

Отдыхать и быть наедине с собой

Все квартиры в многофункциональном комплексе Minsk World – свободной планировки, площадью от 28 до 78 квадратных метров. Высота потолков варьируется от 2,7 до 3 метра.

У каждого ребенка может появиться своя комната!
У каждого ребенка может появиться своя комната!

Благодаря свободной планировке, практически в любой квартире, кроме самых маленьких, можно организовать даже небольшую детскую комнату и предоставить ребенку личное пространство.

Во всех домах комплекса – панорамные окна. Благодаря такому решению в помещения попадает в два раза больше света, а значит легче наладить режим сна и бодрствования, необходимый для здоровья не только детей, но и взрослых.

Купить квартиру в новостройках Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Слоним, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – счастливое детство вашего ребенка!

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