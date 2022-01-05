ЖК "Парк Челюскинцев" - премиальные апартаменты в самом экологически чистом районе столицы!

Жить в экологически чистом районе, отдыхать после рабочего дня на зеленом островке или проводить выходные с семьей на свежем воздухе — мечта многих городских жителей! В многофункциональном комплексе "Парк Челюскинцев" она станет реальностью! Вы будете наслаждаться инфраструктурой премиального уровня и шикарной природой каждый день в любое время года!

Обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

Также мы ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11. Для вашего удобства мы работаем каждый день и даже 7 января!

Приобрести шикарные апартаменты могут не только минчане! Наши специалисты работают в 57 городах страны и с удовольствием вам помогут!

МК "Парк Челюскинцев" - один из самых престижных комплексов Минска

Оценить этот многофункциональный комплекс по достоинству сможет только тот, кто ценит свой комфорт и время. Ведь именно здесь встретились удобство городской жизни и умиротворение природы.

МК "Парк Челюскинцев" - один из самых престижных комплексов Минска – по условиям экологии, инфраструктуре и транспортной доступности. Расскажем подробнее про каждый пункт.

Экология

МК "Парк Челюскинцев" находится в Первомайском районе, который занимает первое место в городе по площади зеленых насаждений и по чистоте воздуха.

В нескольких метрах от дома – красивейшие столичные парки – Ботанический сад и Парк Челюскинцев

Так Ботанический сад выглядит осенью

В Ботаническом саду – первозданная красота

Здесь очень много необычных растений

В нескольких метрах от дома – красивейшие столичные парки – Ботанический сад и Парк Челюскинцев. Это не только более 170 га зеленых прогулочных зон, но и шикарные пейзажи за окном. В этом месте природа – не просто слово, а тысячи необычных цветов, кустарников и деревьев, наслаждаться которыми можно, не выходя из дома и не покидая центр города!

Кроме шикарной зелени здесь есть аттракционы, спортивные, игровые и танцевальные площадки. Здесь же – Детская железная дорога.

В Парке Челюскинцев много аттракционов

Рядом с домом находится Детская железная дорога

Транспортная доступность

Комплекс находится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка.

В пешей доступности – проспект Независимости

Станция метро "Парк Челюскинцев"

В нескольких минутах ходьбы – остановки наземного транспорта и две станции метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская".

Инфраструктура

В комплексе есть вся необходимая инфраструктура для семей с детьми, молодых пар и одиночного проживания.

Рядом с домом есть детские и спортивные площадки

А так площадки выглядят летом

На территории находится готовый детский сад, недалеко есть несколько школ и гимназия, поликлиники и Первая городская больница, спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

Так детский сад выглядит снаружи

Готовый детский сад в ЖК "Парк Челюскинцев"

Сюда могут ходить и ваши дети!

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В одной остановке метро находится торгово-развлекательный центр Dana Mall с кинотеатром и одним из самых больших фудкортов Беларуси.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Новогодние декорации в Dana Mall

Оздоровительный комплекс "Олимпийский"

Кроме того, МК "Парк Челюскинцев" - это первоклассный комфорт для всех жильцов! Все апартаменты – свободной планировки с панорамными окнами, высота потолков – 2,7-3 метра. На первом этаже - дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой. До апартаментов жильцов доставят современные лифты OTIS. Не выходя из дома можно попасть в подземный паркинг.

Вид из окна апартаментов

Лобби дома в ЖК "Парк Челюскинцев"

Так выглядит подъезд

Лифт в одном из домов

Территория жилого комплекса оборудована камерами наблюдения, на паркинге есть шлагбаум и комната круглосуточной охраны. Эти решения позволяют сократить случаи проникновения в дом посторонних людей.

Зона отдыха возле подъезда

Входная группа в доме в ЖК "Парк Челюскинцев"

Выбирайте апартаменты в многофункциональном комплексе "Парк Челюскинцев" и наслаждайтесь правильным решением всю жизнь! Вам понравится новый стиль жизни современного города так, что не захочется никуда уезжать!

Вам никуда не захочется уезжать!

МК "Парк Челюскинцев" - комфорт премиум-класса для вашей счастливой жизни!

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