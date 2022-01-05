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Общество
05 января 2022, 09:00

ЖК "Парк Челюскинцев" - премиальные апартаменты в самом экологически чистом районе столицы!

Жить в экологически чистом районе, отдыхать после рабочего дня на зеленом островке или проводить выходные с семьей на свежем воздухе — мечта многих городских жителей! В многофункциональном комплексе "Парк Челюскинцев" она станет реальностью! Вы будете наслаждаться инфраструктурой премиального уровня и шикарной природой каждый день в любое время года!

Обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

Также мы ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11. Для вашего удобства мы работаем каждый день и даже 7 января!

Приобрести шикарные апартаменты могут не только минчане! Наши специалисты работают в 57 городах страны и с удовольствием вам помогут!

МК "Парк Челюскинцев" - один из самых престижных комплексов Минска
МК "Парк Челюскинцев" - один из самых престижных комплексов Минска

Оценить этот многофункциональный комплекс по достоинству сможет только тот, кто ценит свой комфорт и время. Ведь именно здесь встретились удобство городской жизни и умиротворение природы.

МК "Парк Челюскинцев" - один из самых престижных комплексов Минска – по условиям экологии, инфраструктуре и транспортной доступности. Расскажем подробнее про каждый пункт.

Экология

МК "Парк Челюскинцев" находится в Первомайском районе, который занимает первое место в городе по площади зеленых насаждений и по чистоте воздуха.

В нескольких метрах от дома – красивейшие столичные парки – Ботанический сад и Парк Челюскинцев
В нескольких метрах от дома – красивейшие столичные парки – Ботанический сад и Парк Челюскинцев

Так Ботанический сад выглядит осенью
Так Ботанический сад выглядит осенью

В Ботаническом саду – первозданная красота
В Ботаническом саду – первозданная красота

Здесь очень много необычных растений
Здесь очень много необычных растений

В нескольких метрах от дома – красивейшие столичные парки – Ботанический сад и Парк Челюскинцев. Это не только более 170 га зеленых прогулочных зон, но и шикарные пейзажи за окном. В этом месте природа – не просто слово, а тысячи необычных цветов, кустарников и деревьев, наслаждаться которыми можно, не выходя из дома и не покидая центр города!

Кроме шикарной зелени здесь есть аттракционы, спортивные, игровые и танцевальные площадки. Здесь же – Детская железная дорога.

В Парке Челюскинцев много аттракционов
В Парке Челюскинцев много аттракционов

Рядом с домом находится Детская железная дорога
Рядом с домом находится Детская железная дорога

Транспортная доступность

Комплекс находится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка.

В пешей доступности – проспект Независимости
В пешей доступности – проспект Независимости

Станция метро "Парк Челюскинцев"
Станция метро "Парк Челюскинцев"

В нескольких минутах ходьбы – остановки наземного транспорта и две станции метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская".

Инфраструктура

В комплексе есть вся необходимая инфраструктура для семей с детьми, молодых пар и одиночного проживания.

Рядом с домом есть детские и спортивные площадки
Рядом с домом есть детские и спортивные площадки

А так площадки выглядят летом
А так площадки выглядят летом

На территории находится готовый детский сад, недалеко есть несколько школ и гимназия, поликлиники и Первая городская больница, спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

Так детский сад выглядит снаружи
Так детский сад выглядит снаружи

Готовый детский сад в ЖК "Парк Челюскинцев"
Готовый детский сад в ЖК "Парк Челюскинцев"

Сюда могут ходить и ваши дети!
Сюда могут ходить и ваши дети!

Вам точно понравится!
Вам точно понравится!

В одной остановке метро находится торгово-развлекательный центр Dana Mall с кинотеатром и одним из самых больших фудкортов Беларуси.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Новогодние декорации в Dana Mall
Новогодние декорации в Dana Mall

Оздоровительный комплекс "Олимпийский"
Оздоровительный комплекс "Олимпийский"

Кроме того, МК "Парк Челюскинцев" - это первоклассный комфорт для всех жильцов! Все апартаменты – свободной планировки с панорамными окнами, высота потолков – 2,7-3 метра. На первом этаже - дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой. До апартаментов жильцов доставят современные лифты OTIS. Не выходя из дома можно попасть в подземный паркинг.

Вид из окна апартаментов
Вид из окна апартаментов

Лобби дома в ЖК "Парк Челюскинцев"
Лобби дома в ЖК "Парк Челюскинцев"

Так выглядит подъезд
Так выглядит подъезд

Лифт в одном из домов
Лифт в одном из домов

Территория жилого комплекса оборудована камерами наблюдения, на паркинге есть шлагбаум и комната круглосуточной охраны. Эти решения позволяют сократить случаи проникновения в дом посторонних людей.

Зона отдыха возле подъезда
Зона отдыха возле подъезда

Входная группа в доме в ЖК "Парк Челюскинцев"
Входная группа в доме в ЖК "Парк Челюскинцев"

Выбирайте апартаменты в многофункциональном комплексе "Парк Челюскинцев" и наслаждайтесь правильным решением всю жизнь! Вам понравится новый стиль жизни современного города так, что не захочется никуда уезжать!

Вам никуда не захочется уезжать!
Вам никуда не захочется уезжать!

МК "Парк Челюскинцев" - комфорт премиум-класса для вашей счастливой жизни!

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