Жук: беглая оппозиция ради своих амбиций толкает белорусов к гражданской войне

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беглая оппозиция ради своих амбиций заинтересована в развязывании в Беларуси гражданской войны. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи показали несколько выступлений лидеров и активных участников оппозиционных движений, которые сейчас находятся за пределами Беларуси. Реагируя на недавнее убийство сотрудника КГБ, все они призвали к эскалации конфликта в стране и применении силы в отношении людей, поддерживающих белорусское государство, особенно правоохранителей.

"Эти люди заинтересованы в том, чтобы здесь разгорелась гражданская война. И они толкают общество к этой гражданской войне. И им плевать на белорусов, они хотят потешить свои амбиции", - убежден Дмитрий Жук.

Политолог Александр Шпаковский в свою очередь заметил, что в том происшествии погиб не только сотрудник Комитета государственной безопасности, но и его убийца. "Конечно, это две разные смерти, их сравнивать нельзя. Но они (беглая оппозиция. - Прим. БЕЛТА) ведь даже по своему единомышленнику не скорбят, у них основная радость заключается в том, что он пролил кровь: погиб офицер КГБ. Вот это радость. А то, что погиб этот молодой парень, у него осталась семья, на иждивении малолетний ребенок, - об этом вообще никто не вспоминает. Сидя за рубежом, призывают белорусов убивать друг друга", - отметил Александр Шпаковский.-0-