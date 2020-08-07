Жук: Беларусь ищет выгодный вариант развития для себя, а не для Запада или Востока

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ищет выгодный вариант развития для себя, а не для Запада или Востока. Об этом заявил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Что отличает нашу страну в последнюю четверть века: мы ищем тот вариант, который нужен нам - не Западу, не Востоку - и который выгоден нам. А идти своим путем всегда очень сложно. Психологически легче к кому-то примкнуть, более крупному, сильному", - сказал Дмитрий Жук.

Он привел в пример борьбу с пандемией коронавируса: Беларусь шла здесь своим путем, но ощущала давление со всех сторон. "Но сегодня мы видим, что происходит в Европе, какое состояние на Востоке, и можем оценить то, что есть у нас", - отметил руководитель издательского дома.

Дмитрий Жук также обратил внимание, что пагубная психология времен холодной войны - кто не с нами, тот против нас - значительно изменила климат на европейском континенте. "Это перечеркивает все усилия по созданию многополярного мира. Чем больше точек опоры, тем устойчивее конструкция, это известно всем. Но, к сожалению, сегодня нас пытаются вовлечь в противостояние двух крупных точек зрения - России и Запада", - добавил он.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в свою очередь отметил, что в регионе уже не осталось стран, кроме Беларуси, которые не дружили бы против кого-то. "Прибалтика дружит против кого-то, Украина против дружит, Польша. Сербия еще держится. Абхазия, Осетия, Грузия против других не дружат. И так одна страна за другой. Мы едва ли не единственные остались, кто пытаются балансировать между этими силами. Нелегко приходится", - констатировал он.-0-