Жук: белорусам надо быть едиными, чтобы противостоять политике США по созданию напряженности в регионе

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам надо быть едиными, чтобы противостоять политике США по созданию напряженности в регионе. Об этом заявил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Нам сегодня нужно трезво понимать: политика Соединенных Штатов по созданию напряженности в нашем регионе довольно успешная. Благодаря стягиванию войск НАТО, конфликту в Украине. И вот здесь вернемся ко Дню народного единства: нам нужно быть едиными, иметь свою мощную армию, дабы кому-то не хотелось перейти эту границу", - отметил Дмитрий Жук.

По словам руководителя медиахолдинга, белорусам надо быть не просто консолидированными внутри страны, но и вместе с партнерами быть едиными в интеграционных объединениях. "Потому что поодиночке раздербанят и поглотят. Лекарство от этого всего - это совместные, единые действия", - убежден он.-0-