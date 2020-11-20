Жук: белорусская оппозиция действует в интересах чужих стран, а не своего народа

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская оппозиция действует в интересах чужих стран, а не своего народа. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Нет никакой оппозиции (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Оппозиция действует в интересах народа и в рамках правового поля, стремится развить свое государство. А эти люди (оппоненты действующей власти. - Прим. БЕЛТА) действуют, к сожалению, в интересах наших соседей - стран, которые им платят деньги", - отметил Дмитрий Жук.

Он обратил внимание, что оппоненты власти сейчас призывают только к тем вещам, которые направлены на ухудшение дел в стране. Следствием станет обострение конфликта в обществе, нанесение урона экономике, снижению социальной поддержки. "И эти люди буду зарабатывать деньги. Все остальное их не интересует", - убежден главный редактор.

Депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в свою очередь добавил, что настоящая оппозиция никогда не будет брать деньги за границей и ползать на коленях перед другими странами с просьбой ввести санкции против своего государства и уничтожить его экономику.-0-