Жук: действия Польши косвенно, но подтверждают заявления Чечко о массовых расстрелах мигрантов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Польши по закрытию своей границы косвенно, но подтверждают заявления польского военнослужащего Эмиля Чечко о массовых расстрелах мигрантов. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Действия польской стороны по закрытию той зоны, не только со стороны Беларуси, но и со стороны Польши, по сути Евросоюза, являются пусть косвенным, но все-таки подтверждением того, что Чечко говорит о реальных событиях", - заявил Дмитрий Жук.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в свою очередь задалась вопросом: если заявления Чечко неправда, то почему тогда польская сторона не хочет открыть свою часть границы для журналистов, а лишь пытается всячески очернить своего бывшего военнослужащего.

Как сообщалось, 10 февраля центр "Системная правозащита" провел пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко. Он подробно рассказал о массовых расстрелах и поделился информацией о том, как был организован весь процесс расстрелов: начиная с момента отбора солдат и передачи их в распоряжение представителей пограничной стражи, как был организован подвоз мигрантов к месту расстрелов, кто отдавал преступные приказы, как осуществлялись расстрелы, совершаемые польскими солдатами под угрозой смерти со стороны так называемых пограничников, как совершил побег и почему выбрал для этого Беларусь.

Эмиль Чечко проходит свидетелем в уголовном деле о гибели мигрантов на белорусско-польской границе, возбужденном Следственным комитетом Беларуси. Польский гражданин при посредничестве правозащитного центра находится в процессе получения статуса беженца в Беларуси. Эмиль Чечко подал иск "О геноциде и преступлениях против человечности на территории Польши" прокурору международного уголовного суда в Гааге (исковое заявление принято к рассмотрению). С его слов он лично (под угрозой смерти со стороны представителей пограничной стражи Польши) принял участие в расстреле беженцев, среди которых были женщины и дети.-0-