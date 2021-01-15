Жук: если государство не умеет защищать себя и граждан, грош цена такой власти

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство должно уметь защитить себя и граждан, если оно это не умеет - грош цена такой власти. На это обратил внимание директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Государство и власть должны уметь защитить себя и своих граждан. Если оно это не умеет, значит, грош цена такой власти и такому государству. А уж как будут оценивать эти действия окружающие (соседние страны, противники по политической игре) - это уже совсем другая история", - сказал Дмитрий Жук.

Участники программы обсудили события в Вашингтоне и сравнили захват Капитолия с нападением на Дом правительства в 2010 году. И те, и другие события происходили на фоне президентских выборов. "Вы спросите, в чем разница? И там, и там на преступления пошли люди, недовольные результатами выборов. В обоих случаях попытка оказалась провальной. В Беларуси толпу оттеснили с площади при помощи спецсредств, в Вашингтоне - при помощи спецсредств и огнестрельного оружия", - заметил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

При этом он обратил внимание, что мировое сообщество назвало американских протестующих мятежниками и террористами, а против белорусской власти, обвинив ее в подавлении воли народа, ввели санкции.-0-

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