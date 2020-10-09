Жук: если власть получена через улицу, то она целиком зависит от улицы

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если власть в государстве получена через улицу, то она целиком зависит от улицы. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если власть получена через улицу, то она целиком зависит от улицы - ни от какой демократии, ни от каких выборов, ни от какого мнения народа. То есть какие-то силы будут делить дальше, и не только власть, а прежде всего ресурсы, имущество, средства. В этой ситуации следует понимать самое главное - это не путь развития, потому что тот, кто пришел на улицы, сразу отвергает и перечеркивает, что было сделано до него", - считает Дмитрий Жук.

При этом, обратил он внимание, новая власть в таких случаях объявляет прежнее руководство страны вне закона, заводит уголовные дела или преследует его. "Следующие, кто приходит, делают то же самое с теми, кто был у власти, - констатировал Дмитрий Жук. - Но все это возможно только в той ситуации, когда государственные институты слабы".

Депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в свою очередь заметил, что события в Кыргызстане показали, насколько непредсказуемой может быть ситуация при слабых государственных институтах. "Если политические процессы идут вне закона, а решает толпа, значит, кровь и насилие", - подчеркнул он.-0-