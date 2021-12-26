Жук: государство должно максимально жестко реагировать на террористические проявления

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство должно максимально жестко реагировать на террористические проявления. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Государство должно максимально жестко реагировать, защищая людей. Ведь то, что делали эти осужденные (банда анархистов. - Прим. БЕЛТА), взрывали, готовились к тому, чтобы убивать, не важно кого, нужно нам, белорусам, четко для себя сформулировать, проговорить и понять. Иначе мы начнем опять жалеть и опять станем подставляться и будем уязвимы", - подчеркнул Дмитрий Жук.

При этом он обратил внимание, что подобные люди среди белорусов имеют боевой опыт и проходили соответствующую подготовку в Украине. "Нужно понимать, что довольно значительное количество белорусов было на Майдане, воевало на Донбассе, и эти люди никуда не делись. Того же Олиневича где готовили? Украина. Он там получил оружие, он оттуда перешел. И та политика, которая сегодня проводится в Украине, способствует подготовке таких террористов", - завил глава медиахолдинга.

Как сообщалось, 22 декабря Минский областной суд приговорил четырех анархистов к срокам до 20 лет колонии. По совокупности преступлений Игорь Олиневич и Сергей Романов получили по 20 лет колонии, Дмитрий Дубовский - 18, Дмитрий Резанович - 19. Романов будет отбывать наказание в колонии строгого режима, остальные - усиленного.

Мужчины были задержаны в октябре 2020 года вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района. У них обнаружили две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор, фонари. Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, сим-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другую специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах.

В Госпогранкомитете тогда сообщали, что именно эти люди устроили нападение на здание ГАИ в Мозыре 28 октября прошлого года. "Известно также, что организованная группа совершила нападение и на здания управления Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске, районной прокуратуры. Целью была радикализация и дестабилизация ситуации в стране. Задержали группу в лесу вблизи украинской границы. Анархисты планировали отход с белорусской территории", - отметил представитель комитета Антон Бычковский.-0-