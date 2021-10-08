Жук: "Комсомольская правда в Беларуси" ничего общего с российским изданием не имеет

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Комсомольская правда в Беларуси" ничего общего с российским изданием не имеет. На это обратил внимание директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи обсудили недавнее задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко. Он подозревается в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни и оскорблении представителя власти. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил материал, в котором убийца сотрудника КГБ выставляется в выгодном свете. После задержания Геннадия Можейко руководители некоторых российских медиа возмутились: якобы в Беларуси оказывается давление на российские СМИ и его сотрудников.

"Надо четко разобраться в понятиях. На самом деле он сотрудника "Комсомольская правда в Беларуси", которая, по сути, ничего общего с российской "Комсомольской правдой", кроме созвучия названия и франшизы, не имеет. Это чисто белорусское СМИ. И товарищ Можейко белорусский гражданин", - подчеркнул Дмитрий Жук.

Он обратил внимание: наверное, не зря российская сторона на год запретила Геннадию Можейко въезд на свою территорию. Такие меры были приняты из-за антироссийских высказываний журналиста.

Дмитрий Жук отметил, что российская "Комсомолка" абсолютно лояльная к власти. "Если не сказать словами российских журналистов: облизывает кремлевские стены и здания. У нас "Комсомольская правда" занимает абсолютно антигосударственную позицию. Поправлюсь: стала занимать последний год", - констатировал он.-0-