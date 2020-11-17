Жук: лавина вранья в соцсетях рассчитана на эмоциональную реакцию человека

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Массовое вранье и дезинформация в социальных сетях рассчитаны, прежде всего, на эмоциональную реакцию людей. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук сегодня на экспертно-медийном форуме "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии", передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Жук считает, что массовая дезинформация, фейки далеко не журналистская проблема, это один из элементов гибридных войн, которые сегодня ведутся по всему миру. "Просто в последние годы благодаря технологиям пресса оказалась активным участником этих войн. В основе их лежит конфликт, конфликт цивилизационных ценностей. Нам пытаются навязать иной образ мысли, иные моральные ценности, иные моральные установки", - пояснил он.

"Сегодня действительно цифровизация и прогресс дали технологическую основу для возможности манипулирования общественным сознанием, - отметил Дмитрий Жук. - Чем отличаются официальные медиа? Мы все-таки придерживаемся каких-то редакционных правил, выполняем законы и т.д. По сути, то, с чем мы столкнулись, это анонимная атака с целью раскачивания эмоций и направления их в определенное деструктивное русло".

Он также обратил внимание на гуманитарное образование в школах. "Засилье технократии в программах средних школ выбило основу гуманитарной традиции советского образования: это знание и понимание моральных ценностей, устоев и, самое главное, умение анализировать и критично мыслить. Сегодня вся эта массовая лавина вранья, которая обрушивается из социальных сетей и Telegram-каналов, рассчитана на эмоциональное восприятие. Человек получил эмоцию, как правило, негативную - она гораздо мощнее и сильнее позитивной - и побежал заведенным. Что будет потом, это уже неважно в данной ситуации, эффект достигнут".

"Но самое главное, мы должны понимать: пока мы не будем контролировать платформы, на которых распространяется эта информация, мы обречены на поражения. Потому что наши аккаунты в Facebook будут вырублены, Instagram-каналы закрыты, YouTube блокированы и т.д. И это будет сделано по политическому заказу. Пример с твитами Трампа очень показателен. У меня такое впечатление, что демократы в Америке уже победили демократию", - резюмировал Дмитрий Жук.-0-