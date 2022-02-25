Жук: лучше идти на референдум, чем на войну

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны прежде всего заниматься своей страной, чтобы государство и в дальнейшем могло проводить суверенную политику. Об этом заявил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Очень важно, чтобы наши зрители и слушатели понимали, что нужно прежде всего заниматься своей страной и своими решениями. Поэтому лучше идти на референдум, чем на войну. И это нужно понимать", - сказал Дмитрий Жук.

Он подчеркнул, что если Беларусь не будет проводить собственную, суверенную политику, не будет поддерживать ближайших союзников, которые выручали в течение многих лет, то обречет себя на такую же судьбу, как обрекла себя сегодня Украина.-0-