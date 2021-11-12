Жук: на белорусско-польской границе необходимо открыть гуманитарный коридор для беженцев

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-польской границе необходимо открыть гуманитарный коридор для беженцев. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Конечно, это гуманитарная катастрофа. И нужно говорить уже не о беженцах, а о создании некоего гуманитарного коридора, чтобы эти дети и женщины просто выжили", - сказал Дмитрий Жук.

При этом действия польской стороны он назвал цинизмом, возведенным в многократную степень. "С одной стороны, Польша объявила юридическую войну европейским и международным нормам права: она поставила свой закон выше их для себя, и европейцы с этим якобы не согласны, даже штрафуют их за это. С другой стороны, она объявила реальную войну этим беженцам, семьям, детям на границе. И она убеждает своих польских граждан, что идет война. И она не впускает их (беженцев. - Прим. БЕЛТА) на свою территорию, готова их уничтожать", - подчеркнул глава медиахолдинга.

По его мнению, де-факто Польша просто выполняет роль санитарного кордона, которая ей изначально и отводилась Европой. "И Литва там же", - заметил Дмитрий Жук.

"Они будут забалтывать сколько угодно. Посмотрите, сколько вранья идет: то мы гуманитарную помощь не допускаем на границу, то еще что-то. Каждый день они набрасывают для своих СМИ фейки. Для чего? Они себя оправдывают", - отметил руководитель издательского дома.-0-