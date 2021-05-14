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Общество
14 мая 2021, 23:29

Жук: национальная общность и единство - это основа стабильности внутри любого общества

Дмитрий Жук. Скриншот из видео "Беларусь 1"
Дмитрий Жук. Скриншот из видео "Беларусь 1"

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная общность и единство - это основа стабильности внутри любого общества. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи была затронута ситуация во Франции, где из-за случаев расовой и религиозной дискриминации ситуация в обществе начинает накаляться.

"Это говорит о том, что сегодняшний день нас заставляет пересмотреть многие взгляды, которые нам навязывались десять лет назад. Тот же мультикультурализм, который считался панацеей от всего. Нет, оказывается, все-таки национальные интересы важнее. Национальная общность и единство - это основа стабильности внутри любого общества, когда нет вторжений чуждых, скажем так, культур, религий", - сказал Дмитрий Жук.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в свою очередь заметил, что государствам не просто обеспечить мирное сосуществование разных культур и религий. Белорусским властям, обратил он внимание, удается проводить разумную политику в этой сфере.-0-

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