Жук о причинах давления на госСМИ: это очень влиятельный ресурс, который мешает оболванивать граждан

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственные СМИ являются в Беларуси очень влиятельным ресурсом, который мешает оппозиции оболванивать граждан. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт озвучил некоторые тезисы из программы оппозиционного штаба. Среди прочего в ней было предложение освободить СМИ от контроля государства. "Это что-то новое. Беларусь, мне кажется, будет единственной страной, у которой не будет государственных средств массовой информации, - сыронизировал глава Белтелерадиокомпании. - Зритель должен понимать, что это игра слов. Если эти люди придут к власти, вполне возможно, что у нас государственных СМИ не будет. Это же очень просто делается: они приватизируются. Но приватизированное СМИ все равно же кем-то будет управляться".

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь заметил, что "Радио Свобода" - это государственное СМИ Соединенных Штатов Америки, равно как и BBC - в Великобритании. "Вот пусть и освобождают", - сказал он.

Дмитрий Жук уверен, что лишить государства контроля над телеканалами и газетами, которые, по мнению оппозиции, никто не смотрит и не читает, предлагается не просто так. "На самом деле государственные СМИ сегодня - это очень влиятельный медийный ресурс, и этот ресурс мешает оболванивать наших граждан", - подчеркнул главный редактор.

Руководитель телеканала ОНТ Марат Марков считает, что решение освободить СМИ от контроля государства может приниматься только ради одного: чтобы оставить его без ресурса, которому бы доверяло население. "Телевидение, так или иначе, смотрят, и смотрят много. Более половины населения постоянно получает новостную информацию из телеэфира и доверяет ей, что очень важно", - обратил он внимание.

Гость передачи журналист Russia Today Константин Придыбайло добавил: в США телеканалы принадлежат разным холдингам и абсолютно по-разному преподносят информацию. "Мы знаем, как Дональд Трамп относится к определенным СМИ, потому что они освещают его так, как хотят. Ему это не нравится, и он ничего не может сделать, кроме как выгнать их с пресс-конференции. Если, например, "Беларусь 1" будет продан кому-то, то его сотрудники обязаны будут говорить так, как хочет владелец", - отметил Константин Придыбайло.-0-