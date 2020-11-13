Жук: общественный диалог не должен сводиться исключительно к изменению Конституции

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог в белорусском обществе не должен сводиться исключительно к изменению Конституции страны. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Общественный диалог - это понятие гораздо более емкое и широкое (чем переговоры власти и оппозиции. - Прим. БЕЛТА), здесь очень много точек зрения и позиций. И действительно - власть предлагает несколько инструментов. Но давайте четко поймем: мы не должны зацикливаться только на том, как будем менять Конституцию. В целом мы должны собрать мнения, как люди видят развитие нашего государства и общества. И обсудить эти предложения на Всебелорусском народном собрании, вот там и будет кульминация этого диалога", - считает Дмитрий Жук.

По его мнению, вопрос в том, захотят ли радикально настроенные представители оппозиции участвовать во Всебелорусском народном собрании или по-прежнему будут "мнить себя вне народа или вместо всего народа". "Это надо четко понимать", - добавил руководитель издательского дома.

"Лукашенко сделал несколько шагов навстречу, причем это выбивало у них (оппонентов власти. - Прим. БЕЛТА) почву из-под ног для продолжения эскалации напряженности в Беларуси: он встретился с их представителями, предложил пересчитать (голоса на выборах. - Прим. БЕЛТА). Но как только он идет на эти шаги, которые могут привести к сглаживанию ситуации, сразу ему в ответ - резкая риторика", - в свою очередь отметил политолог Вадим Боровик.

Вместе с тем он выразил мнение, что недовольных граждан в обществе и на улицах становится меньше. Но и с ними надо вести диалог, считает Вадим Боровик. "Потому что это наши граждане, а мы от наших граждан не отворачиваемся", - подчеркнул эксперт.

На эту тему во время передачи также высказался политолог Алексей Беляев. Он заметил, что для диалога все стороны должны быть готовы слушать и слышать друг друга, понимать и идти на компромиссы. "Со стороны власти компромисс был продемонстрирован: запущено широкое обсуждение конституционной реформы, созданы многочисленные диалоговые площадки и в регионах, и в центре, и недавний визит Кочановой (председатель Совета Республики. - Прим. БЕЛТА) к студентам БГУ. Это показатель того, что власть готова (к диалогу. - Прим. БЕЛТА)", - считает политолог.-0-