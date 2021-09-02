Жук: открытие военной кафедры в БГТУ стало знаковым событием для Вооруженных Сил

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 2 сентября 2021
Минск Малооблачно +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:02 Хоккеисты "Локомотива" победили рижское "Динамо" в стартовом поединке чемпионата КХЛ Спорт
21:53 Пробежки до 8 км, футбол, бильярд. Ковальчук рассказал о своей спортивной неделе Общество
21:49 Ковальчук пояснил "запрет" на участие белорусских спортсменов в коммерческих турнирах Общество
21:43 ABBA выпустит альбом с новыми песнями впервые за 40 лет В мире
21:37 Ковальчук: только единицы из белорусских спортсменов выступили против государства Общество
21:35 Ковальчук об атлетах: это воины, которые защищают интересы государства через спорт Общество
21:32 Ковальчук ответил, изменится ли подход к допуску спортсменов на Олимпиаду после случая с Тимановской Общество
21:26 Германия готова помогать Афганистану при выполнении некоторых условий со стороны талибов В мире
21:23 В Албании сформировали новое правительство В мире
21:21 Министр спорта поставил белорусским олимпийцам за Токио "удовлетворительно с маленьким плюсом" Общество
21:11 В НЦСИ художница Елизавета Хихлушка представила архитектуру старых домов и дворов Культура
21:01 Нанесение дорожной разметки продолжится в Минске в ночь на 3 сентября Регионы
20:45 Жук: открытие военной кафедры в БГТУ стало знаковым событием для Вооруженных Сил Общество
20:34 Венецию, Неаполь и Милан в исполнении художницы Рони Голдфингер представили на выставке в НЦСИ Культура
20:16 Что поможет школьнику-полуночнику проснуться утром. Несколько полезных советов Ссылки на БелТА Плюс
20:14 Болгария вводит новые ограничения для сдерживания роста случаев COVID-19 В мире
20:09 "Категорически не приемлем политизацию темы пандемии". Беларусь высказалась об отчете США о происхождении COVID-19 Политика
20:00 Единственная в Беларуси кафедра права интеллектуальной собственности открыта в БГУ Общество
19:56 "Наверное, 32 беженца представляют огромную угрозу для Польши". Макей прокомментировал введение ЧП на границе с Беларусью Политика
19:34 Не менее 22 человек погибли из-за урагана "Ида" в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси В мире
19:19 Оркестр Финберга откроет 3 сентября новый концертный сезон выступлением в Новополоцке Культура
19:01 Футболисты молодежной сборной Беларуси проиграли исландцам в квалификации ЧЕ Спорт
18:59 Центральный банк Афганистана попросил США открыть талибам доступ к афганским госрезервам В мире
18:56 Транспортная инспекция проводит комплексную проверку школьных автобусов Общество
18:54 "Это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется". Макей об интеграции двух стран Общество
18:49 Именную аудиторию ученого-математика Евгения Иванова открыли в БГУ Общество
18:44 Боррель опроверг данные о планах ЕС создать вооруженные силы численностью 50 тыс. человек В мире
18:39 Лицензирование импорта портландцемента вводится в Беларуси на полгода Экономика
18:36 Макей: многие в мире уже наелись "демократии" по-американски Политика
18:33 Правительство скорректировало правила получения белорусской визы Общество
Все новости
Все новости
Общество
02 сентября 2021, 20:45

Жук: открытие военной кафедры в БГТУ стало знаковым событием для Вооруженных Сил

Фото университета
Фото университета

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие военной кафедры в Белорусском государственном технологическом университете стало знаковым событием для Вооруженных Сил Беларуси, заявил заместитель министра обороны генерал-майор Андрей Жук сегодня на торжественной церемонии по этому случаю, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это знаковое событие не только для университета, это знаковое событие для Вооруженных Сил в целом. Это не просто изменение организационно-штатной структуры, это выход на новый уровень. Это новая степень доверия к одному из ведущих вузов нашей страны", - сказал Андрей Жук.

С сегодняшнего дня профессорско-преподавательский состав, офицеры, которые назначены на должности на этой кафедре, приступили к подготовке кадров резерва для Вооруженных Сил и системы национальной безопасности в целом. "Это достаточно сложный, кропотливый процесс. Это не только обучение, это воспитание людей", - заметил заместитель министра. По его словам, создана хорошая учебно-материальная база, которая позволяет выполнить те задачи, которые стоят перед кафедрой.

Андрей Жук также обратил внимание, что Министерством обороны будут повышены требования для получения первого офицерского звания, поэтому военному делу необходимо учиться должным образом.

Ректор университета Игорь Войтов заметил, что для учебного заведения сегодня произошло знаковое событие. "Нам доверено приступить к выполнению государственного заказа по кадровому обеспечению Вооруженных Сил Беларуси, - сказал он. - Не могу не отметить, что военная подготовка в технологическом университете имеет богатую историю и славные традиции. Отрадно, что сегодня эти традиции будут возобновлены и продолжены".

Коллективом университета проведена большая работа по подготовке учебно-материальной базы военной кафедры. Обучающиеся на системной основе и, что важно, без отрыва от основной учебы приобретут знания, умения и навыки, присущие защитникам своего Отечества, а по выпуску из университета станут офицерами.

На кафедре организована подготовка младших командиров, а также офицеров запаса по двум военно-учетным специальностям: "боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах", "организация общевойскового тылового обеспечения". В этом году обучаться на кафедре начнут студенты 2-го курса. Со следующего года возможность пройти подготовку появится и у первокурсников. Планируется, что ежегодно кафедра сможет готовить более 200 человек. Критерии для поступления - справка о годности по здоровью и средний балл за зимнюю экзаменационную сессию. Срок обучения на кафедре - 2 года.

После успешного завершения обучения студенты обязательно отправляются на месяц на итоговую практику в воинскую часть, там же сдают выпускной экзамен и принимают военную присягу. А после получения диплома о высшем образовании на базовом факультете студентам присваивается звание "лейтенант запаса". Обучение будет в новых специализированных аудиториях, а также на базе действующих воинских частей.

С 1964 по 1993 год в университете функционировала военная кафедра. За период ее работы подготовлены более 8,5 тыс. офицеров запаса из числа студентов. С 1989 по 1993 год (до расформирования) кафедрой руководил полковник Григорий Чернушевич, выпускник БТИ имени С.М.Кирова. В 1994 году он избран на должность заведующего кафедрой безопасности жизнедеятельности, в настоящее время по-прежнему работает в университете.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вооруженные силы образование
Новости рубрики Общество
Фото из архива Пробежки до 8 км, футбол, бильярд. Ковальчук рассказал о своей спортивной неделе
Фото ОНТ Ковальчук пояснил "запрет" на участие белорусских спортсменов в коммерческих турнирах
Фото из архива Ковальчук: только единицы из белорусских спортсменов выступили против государства
Фото из архива Ковальчук об атлетах: это воины, которые защищают интересы государства через спорт
Фото из архива Ковальчук ответил, изменится ли подход к допуску спортсменов на Олимпиаду после случая с Тимановской
Фото ОНТ Министр спорта поставил белорусским олимпийцам за Токио "удовлетворительно с маленьким плюсом"
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко рассчитывает на либерализацию торговли услугами и видит перспективы в онлайн-площадках Китая
Макей: Беларусь с апреля предлагает ЕС провести консультации по вопросам нелегальной миграции, но там отказываются
Малахова: питание в школах должно быть не только полезным, но и вкусным
Белагропромбанк: 30 лет с нами сбываются мечты!
Топ-новости
Эксперты ENSREG отмечают прогресс в реализации национального плана действий по стресс-тестам БелАЭС
Перцов: День белорусской письменности пройдет в кроссплатформенном формате
Гигин: люди интересуются больше социально-экономическим положением, а не политикой
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Кому платить, а кому нет. Отвечаем на пять вопросов о новом транспортном налоге
Министр спорта поставил белорусским олимпийцам за Токио "удовлетворительно с маленьким плюсом"
"Это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется". Макей об интеграции двух стран
Сколько будет стоить питание в детских садах и школах в новом учебном году
Как распознать недобросовестного риелтора
Четыре белорусских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира
ФОТОФАКТ: Белорусские связисты победили в заключительном этапе конкурса "Уверенный прием" АрМИ-2021
Госсекретариат Совбеза изучит, устранили ли Минспорт и Госстандарт недостатки в выполнении директивы №1
Авдонин: форум "Беларусь адзіная" в Гродно получился эмоциональным и насыщенным
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1836 пациентов с COVID-19, выписаны 1784
Хренин высоко оценил действия белорусских подразделений во время учения "Боевое содружество"
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.