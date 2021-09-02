Жук: открытие военной кафедры в БГТУ стало знаковым событием для Вооруженных Сил

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие военной кафедры в Белорусском государственном технологическом университете стало знаковым событием для Вооруженных Сил Беларуси, заявил заместитель министра обороны генерал-майор Андрей Жук сегодня на торжественной церемонии по этому случаю, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это знаковое событие не только для университета, это знаковое событие для Вооруженных Сил в целом. Это не просто изменение организационно-штатной структуры, это выход на новый уровень. Это новая степень доверия к одному из ведущих вузов нашей страны", - сказал Андрей Жук.

С сегодняшнего дня профессорско-преподавательский состав, офицеры, которые назначены на должности на этой кафедре, приступили к подготовке кадров резерва для Вооруженных Сил и системы национальной безопасности в целом. "Это достаточно сложный, кропотливый процесс. Это не только обучение, это воспитание людей", - заметил заместитель министра. По его словам, создана хорошая учебно-материальная база, которая позволяет выполнить те задачи, которые стоят перед кафедрой.

Андрей Жук также обратил внимание, что Министерством обороны будут повышены требования для получения первого офицерского звания, поэтому военному делу необходимо учиться должным образом.

Ректор университета Игорь Войтов заметил, что для учебного заведения сегодня произошло знаковое событие. "Нам доверено приступить к выполнению государственного заказа по кадровому обеспечению Вооруженных Сил Беларуси, - сказал он. - Не могу не отметить, что военная подготовка в технологическом университете имеет богатую историю и славные традиции. Отрадно, что сегодня эти традиции будут возобновлены и продолжены".

Коллективом университета проведена большая работа по подготовке учебно-материальной базы военной кафедры. Обучающиеся на системной основе и, что важно, без отрыва от основной учебы приобретут знания, умения и навыки, присущие защитникам своего Отечества, а по выпуску из университета станут офицерами.

На кафедре организована подготовка младших командиров, а также офицеров запаса по двум военно-учетным специальностям: "боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах", "организация общевойскового тылового обеспечения". В этом году обучаться на кафедре начнут студенты 2-го курса. Со следующего года возможность пройти подготовку появится и у первокурсников. Планируется, что ежегодно кафедра сможет готовить более 200 человек. Критерии для поступления - справка о годности по здоровью и средний балл за зимнюю экзаменационную сессию. Срок обучения на кафедре - 2 года.

После успешного завершения обучения студенты обязательно отправляются на месяц на итоговую практику в воинскую часть, там же сдают выпускной экзамен и принимают военную присягу. А после получения диплома о высшем образовании на базовом факультете студентам присваивается звание "лейтенант запаса". Обучение будет в новых специализированных аудиториях, а также на базе действующих воинских частей.

С 1964 по 1993 год в университете функционировала военная кафедра. За период ее работы подготовлены более 8,5 тыс. офицеров запаса из числа студентов. С 1989 по 1993 год (до расформирования) кафедрой руководил полковник Григорий Чернушевич, выпускник БТИ имени С.М.Кирова. В 1994 году он избран на должность заведующего кафедрой безопасности жизнедеятельности, в настоящее время по-прежнему работает в университете.-0-